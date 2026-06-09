مونديال السياسة: معارك ترامب والأوكار القذرة .. مباريات ترفع شعار الاستعمار في إفريقيا والغزو الياباني!

قبل كل شيء، ما رأيك عزيزي القارئ، أن نعود معًا إلى الماضي، لنشاهد أحداثًا سياسية شابت أجواء كأس العالم على مدار تاريخها..

* مباراة الأرجنتين وإنجلترا

بعد أحداث حرب الفوكلاند، تقابل المنتخبان في ربع نهائي كأس العالم 1986، وجروج الأرجنتين لم تندمل من آثار الصراع العسكري، في مواجهة كتبت مجد مارادونا، وحولته إلى "معشوق" لأبناء بلاده، بعد ثنائيته، فما بين اليد المعجزة وهدف القرن، رسم دييجو الطريق نحو اللقب، في انتصار تجاوز حدود الرياضة في بوينس آيرس.

* مباراة إيران وأمريكا

ما بين الحرب الباردة والثورة الإيرانية، وحادثة احتجاز مجموعة من الطلاب الإيرانيين لأمريكيين كرهائن في السفارة الأمريكية في طهران لمدة 444 يوم، ووصف المرشد الأعلى آية الله الخميني، للولايات المتحدة، بأنها "الشيطان الأكبر"، ترقب العالم مباراة إيران وأمريكا، في مجموعات مونديال 1998.

المباراة تجاوزت الخلاف السياسي؛ لاعبو المنتخبين التقطوا صورة جماعية، واللاعبون الإيرانيون قدموا ورودًا بيضاء للأمريكيين، كرمز للسلام، فيما انتهى اللقاء بفوز إيران (2-1).

* مباراة ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية

ما قبل انهيار جدار برلين، كانت ألمانيا ساحة تمثل "الحرب الباردة"، الخلاف الأيدولوجي بين الكتلتين الشرقية والغربية، انتقل إلى كرة القدم، حينما فازت ألمانيا الشرقية على ألمانيا الغربية، بهدف شبارفاسر، في مجموعات كأس العالم 1974، أمام أنظار أكثر من 60 ألف متفرج، ووسط إجراءات أمنية مشددة.

* كوت ديفوار وأزمة الحرب الأهلية

بينما كانت كوت ديفوار تعاني من ويلات الحرب الأهلية، البلد منقسمة بين الجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة، والشمال الذي يقع تحت إدارة فصيلة متمردة، كان تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2006، لأول مرة، بمثابة الأمل، للتوحيد بين الشعب، ففي مباراة السودان، دخلت الكاميرات إلى غرفة الملابس بملعب المريخ، لتظهر ديدييه دروجبا ورفاقه وهم يصلون معًا وأذرعهم متشابكة على أكتاف بعضهم البعض، ثم أمسك نجم تشيلسي حينها، بالميكروفون، قائلًا "أرجوكم ألقوا أسلحتكم وأجروا انتخابات. أثبتنا اليوم أن جميع الإيفواريين يمكنهم التعايش واللعب معًا بهدف مشترك، وهو الصعود لكأس العالم".

وبعد أن استعرضنا في نقاط، أبرز الأحداث السياسية في كأس العالم، ماذا قد ينتظرنا في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؟