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محمود خالد

معجزة فوزينيا وتواجد عربي في غياب صلاح ومحرز .. نجوم وضعوا أدغال إفريقيا على خارطة كأس العالم 2026!

فقرات ومقالات
كأس العالم
دياس فوزينيا
يان ديوماندي
اماد ديالو
عز الدين أوناحي
إسماعيل صيباري
إسماعيلا سار
بابي جاي
إمام عاشور
يوان ويسا
إبراهيم مازة
المغرب
مصر
كوت ديفوار
الجزائر

أبرز نجوم أفارقة في مونديال أمريكا الشمالية..

مع انتهاء منافسات دور المجموعات، تحدّث العالم عن الطفرة الكبرى التي شهدتها الكرة الإفريقية، القارة التي حققت أفضل معدل نجاح، في نهائيات كأس العالم 2026، والتي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تسع منتخبات من أصل 10، تأهلوا جميعًا إلى دور الـ32، بينما كان المنتخب التونسي هو الممثل الوحيد للقارة السمراء، الذي ودع مونديال أمريكا الشمالية مبكرًا.

المدّ الإفريقي استمر في الأدوار الإقصائية، شاهدنا سيناريوهات درامية وراء خروج السنغال أمام بلجيكا، وكوت ديفوار من النرويج، في الدقائق الأخيرة، وإنقاذ هاري كين لرحلة إنجلترا أمام مفاجأة الكونغو الديمقراطية، في دور الـ32، ومن ثمّ الخروج "المثير للجدل" لمصر بريمونتادا الأرجنتين، في دور الـ16، والمغرب الذي كان على أعتاب معادلة إنجازه في مونديال قطر، بعد بلوغه ربع النهائي، بمستويات متميزة أمام البرازيل وهولندا، وإقصاء كندا، أحد منظمي البطولة، قبل أن تنتهي رحلته بثنائية فرنسا.

نجوم أفارقة سطعوا في سماء كأس العالم، ليسوا الأسماء الكبرى التي اعتدنا سماعها في الملاعب، مثل محمد صلاح ورياض محرز وبراهيم دياز وساديو ماني، بل نجوم أبهروا العالم بمستوياتهم، وأثبتوا بأن القارة السمراء لا تزال تملك المواهب التي تقدر على صنع الفارق.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سلط الضوء على أبرز عشرة نجوم من إفريقيا، تألقوا في مونديال 2026، والذين نستعرضهم معًا في النقاط التالية..

  • vozinha world cupgetty

    فوزينيا - الرأس الأخضر

    الحارس صاحب الـ40 عامًا، الذي قدم أداءً بطوليًا أمام إسبانيا، في الظهور التاريخي للقروش لأول مرة، وقدم العديد من التصديات الاستثنائية، ليعود إلى بلاده كرمز وطني، ويصبح الحارس الأعلى متابعة عبر منصة (إنستجرام)، مع بلوغه ما يقارب 30 مليون، رغم أنه شارك في البطولة بـ50 ألف متابع فقط.

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  • 20260724-Yan-Diomande©Getty Images

    يان ديوماندي - كوت ديفوار

    الجناح البالغ 19 عامًا، والذي كان أحد مفاتيح تأهل كوت ديفوار إلى الأدوار الإقصائية، لأول مرة، حيث فرض اسلوبه الهجومي المباشر، ومراوغاته المذهلة، وانطلاقاته الخاطفة على الطرف، وتمريراته الدقيقة، منذ بداية البطولة، في ظهوره ضد الإكوادور.

  • Amad Diallo Ivory CoastGetty

    أماد ديالو - كوت ديفوار

    المهاجم صاحب الـ24 عامًا، الذي خطف الأضواء كأساسي وبديل، حيث ترك بصمته في كأس العالم، مسجلًا هدفًا في الافتتاحية ضد الإكوادور، وهز شباك النرويج بهدف رائع، إلا أن ريمونتادا هالاند ورفاقه، حرمت الأفيال من مواصلة الزحف إلى ثمن النهائي.

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  • Azzedine OunahiGetty

    عز الدين أوناحي - المغرب

    وسط ميدان المغرب، الذي تألق في مونديال قطر، وعاد لينثر سحره في أمريكا، فكان عنصرًا حاسمًا في التأهل لربع النهائي، بتسجيله هدفين في مرمى كندا.

  • saibari(C)Getty Images

    إسماعيل صيباري - المغرب

    مفاجأة محمد وهبي في مونديال أمريكا الشمالية، الذي كان له دور البطولة في تأهل المغاربة إلى الأدوار الإقصائية، بعدما بات أول لاعب إفريقي يسجل في جميع المباريات الثلاث في دور المجموعات، ووقّع على هدف في مرمى إسكتلندا، بعد مرور 71 ثانية، ليصبح صاحب واحدًا من أسرع أهداف البطولة، كما ضمنت عروضه تواجده ضمن أفضل 20 لاعبًا في تصنيف الفيفا.

  • Ismaila Sarr SenegalGetty

    إسماعيلا سار - السنغال

    أحد مفاجآت المونديال، والذي كان أفضل هدّاف إفريقي، فرغم مغادرة السنغال مبكرًا من دور الـ32، إلا أن جناح كريستال بالاس، ترك بصمته بتسجيل 4 أهداف في أربع مباريات.


  • Pape GueyeGetty

    بابي جوي - السنغال

    قدم لاعب وسط فياريال، تغطية شملت كل مناطق الملعب، فيما سجل هدفين في شباك العراق، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة، وكان عنصرًا حاسمًا في تأهل أسود التيرانجا لدور الـ32، كما كان تبديله نقطة تحول في "ريمونتادا" بلجيكا، والتي قرر على إثرها نشر إعلان عن نيته في عدم اللعب للمنتخب مجددًا حال بقاء المدرب بابي ثياو.

  • Emam AshourGetty

    إمام عاشور - مصر

    رغم وجود عدة عناصر من منتخب مصر تستحق الإشادة، مثل مصطفى شوبير وزيكو، إلا أن إمام عاشور ربما كان الأكثر خطفًا للأنظار، بأدائه المتميز، حيث نال لقب أفضل لاعب في مباراة بلجيكا، بعد تسجيله هدفًا، كما ساهم هدفه الثاني ضد أستراليا، في تأهل الفراعنة إلى دور الـ16، ليدخل قائمة أفضل 30 لاعبًا في التصنيف العالمي.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    يوان ويسا - الكونغو

    مهاجم نيوكاسل الذي بعد عن الملاعب 5 شهور بسبب الإصابة في الموسم الماضي، إلا أنه قدم أداءً مميزًا، حيث نال لقب أفضل لاعب في مباراة أوزبكستان، موقعًا على هدفين قاد بهما منتخب بلاده إلى دور الـ32 لأول مرة، كما سجل هدفًا ضد البرتغال، ليصبح الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم.

  • mazaGetty Images

    إبراهيم مازا - الجزائر

    رغم أن مسيرة الجزائر لم تستمر طويلًا في المونديال، إلا أن نجم وسط الخضر، إبراهيم مازا، استطاع أن يترك بصمته في البطولة، حيث تم اختياره كأفضل لاعب في مباراة الأردن، بالجولة الثانية، وكان نجم باير ليفركوزن، ضمن الأعلى مراوغة في مرحلة المجموعات، بإكماله 12 مراوغة، وأضاف اثنتين في لقاء سويسرا.