Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Ancelotti Neymar GFXGoal AR
علي رفعت

أشبه بشهادة الوفاة.. مهلة ثلاثة أشهر تحدد مصير مسيرة نيمار بأكملها!

نيمار إلى أين؟

بدأت ملامح القلق تسيطر على الشارع الرياضي البرازيلي عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي. 

فقد أعلن المدرب عن قائمة السامبا لخوض المواجهات الودية القادمة في مارس في الولايات المتحدة أمام فرنسا وكرواتيا مستبعدًا نجم نادي سانتوس نيمار دا سيلفا. 

وبرر أنشيلوتي هذا الاستبعاد بأن اللاعب لا يمر بحالة جاهزية كاملة تبلغ 100 بالمئة وهو ما يضعه خارج الحسابات في الوقت الراهن تأهبًا للحدث العالمي المرتقب في صيف عام 2026. 

وتأتي هذه الخطوة لتدق ناقوس الخطر حول مستقبل الهداف التاريخي للبرازيل خاصة وأن القائمة النهائية ستعلن في غضون أسابيع قليلة.

  • معايير الجاهزية البدنية والمصطلحات المطاطة

    تحدث كارلو أنشيلوتي بوضوح عن أن استبعاد نيمار ليس تقييمًا فنيًا لقدراته بل هو تقييم بدني بحت. 

    ويرى المدرب الإيطالي أن نيمار يمتلك المهارة الكافية لكنه لا يزال بعيدًا عن قمة عطائه البدني الذي يتطلبه اللعب في كأس العالم. 

    ومع ذلك تظل نسبة 100 بالمئة التي يتحدث عنها أنشيلوتي مصطلحًا مطاطًا للغاية وتثير الكثير من الجدل الفني. 

    ففي عالم كرة القدم الحديثة ومع تقدم اللاعبين في العمر وتعدد الإصابات يصبح الوصول إلى الكمال البدني المطلق أمرًا نادر الحدوث بل وشبه مستحيل للاعب تعرض للعديد من العمليات الجراحية المعقدة في السنوات الأخيرة.

    ويبدو أن أنشيلوتي يضع سقفًا تعجيزيًا أمام نيمار قد لا يصل إليه اللاعب أبدًا خاصة وأن نسق المباريات الدولية يختلف كليًا عن منافسات الدوري المحلي التي يشارك فيها نيمار حاليًا مع فريق سانتوس.

    • إعلان
  • neymar(C)Getty Images

    كأس العالم كحلم أخير وشهادة نهاية الخدمة

    يمثل المونديال القادم الفرصة الأخيرة والحقيقية لنيمار لختام مسيرته الدولية بلقب كان يحلم به منذ ظهوره الأول بقميص المنتخب. 

    وإذا لم يتمكن نيمار من اللحاق بهذه النسخة فإن ذلك سيعتبر بمثابة شهادة وفاة لمسيرته الكروية على الصعيد الدولي. 

    فمن المعلوم للجميع أن الجماهير البرازيلية لا تعترف بالنجومية ما لم تتوج باللقب العالمي الأغلى.

    وقد ربطت الجماهير آمالها بنيمار منذ 12 عامًا ليكون الوريث الشرعي للأسطورة بيليه لكن الغياب عن البطولة القادمة سيعني فعليًا رحيله من الباب الصغير دون تحقيق المجد الأكبر. 

    وسيكون من المستحيل منطقيًا رؤية نيمار في نسخة عام 2030 بالنظر إلى عمره وظروفه الجسدية مما يجعل من القائمة القادمة فاصلًا تاريخيًا بين الخلود الرياضي أو النهاية الحزينة.

  • الضغط الجماهيري والمسؤولية التاريخية

    شهدت مباراة سانتوس وكورينثيانز الأخيرة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق يوم 15 مارس حضورًا ومتابعة دقيقة من الجهاز الفني للمنتخب. 

    وقد صرح نيمار عقب اللقاء بأنه يبذل قصارى جهده للعودة وأن الرغبة في تمثيل البرازيل لا تزال تشتعل داخله. 

    ومع ذلك فإن الضغوط المحيطة باللاعب أصبحت مضاعفة فهو مطالب بإثبات كفاءته البدنية قبل الفنية في وقت قصير جدًا لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

    والواقع يشير إلى أن عدم استدعائه في وديات مارس قلص فرصه في التجانس مع المجموعة الجديدة التي يبنيها أنشيلوتي. 

    وتدرك الجماهير البرازيلية أن رحيل نيمار دون كأس العالم سيمثل خيبة أمل كبرى لجيل كامل من المحبين الذين رأوا فيه المخلص من سنوات العجاف الدولية.

  • بيت القصيد

    استبعاد نيمار الحالي ليس مجرد قرار فني عابر بل هو رسالة صريحة بأن الزمن لا ينتظر أحدًا حتى وإن كان الموهبة الأبرز في جيله. 

    والمهلة المتبقية حتى شهر مايو القادم ستكون الاختبار الأقسى في تاريخ اللاعب، فإما أن ينتفض نيمار ويكسر قاعدة التوقعات الطبية والبدنية ليحجز مكانه في طائرة الولايات المتحدة وإما أن يكتب السطر الأخير في كتاب مسيرته الدولية ليرحل بصمت تاركًا وراءه حلمًا لم يكتمل.

    والواقع المرير يقول إن نسبة الجاهزية المطلقة التي ينشدها المدرب قد تكون هي العائق الأخير الذي ينهي أسطورة نيمار الدولية للأبد.

المباريات الودية
البرازيل crest
البرازيل
البرازيل
فرنسا crest
فرنسا
فرنسا
المباريات الودية
البرازيل crest
البرازيل
البرازيل
كرواتيا crest
كرواتيا
كرواتيا
0