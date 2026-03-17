أشبه بشهادة الوفاة.. مهلة ثلاثة أشهر تحدد مصير مسيرة نيمار بأكملها!

تحدث كارلو أنشيلوتي بوضوح عن أن استبعاد نيمار ليس تقييمًا فنيًا لقدراته بل هو تقييم بدني بحت.

ويرى المدرب الإيطالي أن نيمار يمتلك المهارة الكافية لكنه لا يزال بعيدًا عن قمة عطائه البدني الذي يتطلبه اللعب في كأس العالم.

ومع ذلك تظل نسبة 100 بالمئة التي يتحدث عنها أنشيلوتي مصطلحًا مطاطًا للغاية وتثير الكثير من الجدل الفني.

ففي عالم كرة القدم الحديثة ومع تقدم اللاعبين في العمر وتعدد الإصابات يصبح الوصول إلى الكمال البدني المطلق أمرًا نادر الحدوث بل وشبه مستحيل للاعب تعرض للعديد من العمليات الجراحية المعقدة في السنوات الأخيرة.

ويبدو أن أنشيلوتي يضع سقفًا تعجيزيًا أمام نيمار قد لا يصل إليه اللاعب أبدًا خاصة وأن نسق المباريات الدولية يختلف كليًا عن منافسات الدوري المحلي التي يشارك فيها نيمار حاليًا مع فريق سانتوس.