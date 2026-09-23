"غباء إعلامي وحديث لا قيمة له" .. تركي السهلي يفتح النار على الأمين العام للاتحاد الخليجي بعد تصريحه المثير للجدل عن "أهل جدة"

كشف الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن أسعار تذاكر مباريات خليجي 27، والتي تتراوح بين 23 إلى 2975 ريال سعودي.
وجاءت أسعار مباريات الجولة الأولى ونصف النهائي والنهائي: 127 ريال للدرجة الأولى، 102 ريالًا للثانية، 75 للثالثة، و47 للرابعة.
أما فئة "بريميوم" فتحدد لها سعر 257 ريالًا، والفضية 333 ريالًا، أما الذهبية وهي الأعلى بـ2975 ريالًا.
وبالحديث عن مباريات دور المجموعات التي يستضيفها ملعب الإنماء، فسعر الفئة الأولى 98 ريالًا، و71 للثانية، و47 للثالثة، أما الرابعة فتحدد لها 23 ريالًا.
وتبلغ أسعار فئة "بريميوم" في دور المجموعات 198 ريالًا، والفضية بـ333 ريالًا، أما الذهبية بـ1980 ريالًا.
أخيرًا، مع أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات التي تقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، تحدد لها 23 ريال للفئة الثالثة، 39 للفئة الثانية، و63 للأولى.
وتأتي الفئة الذهبية بـ1980 ريالًا، والفضية بـ333 ريالًا.
من المقرر أن تنطلق النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي، اليوم الأربعاء، بمواجهتي العراق وعمان، والسعودية والكويت.