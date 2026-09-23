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محمد سعيد

"غباء إعلامي وحديث لا قيمة له" .. تركي السهلي يفتح النار على الأمين العام للاتحاد الخليجي بعد تصريحه المثير للجدل عن "أهل جدة"

كأس الخليج
السعودية
السعودية ضد الكويت
الكويت

الانتقادات تنهال على المسؤول القطري

فتح الإعلامي السعودي تركي السهلي، النار على القطري جاسم الرميحي؛ الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، في محاولة لتهدئة حدة غضب الجماهير السعودية من تصريحات الأخير.

وكان المؤتمر الصحفي للرميحي؛ الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، قد شهد بعض الشد والجذب قبل انطلاق كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، على إثر اعتراض البعض على أسعار تذاكر المباريات.

  • الرميحي يثير حالة من الجدل

    جاسم الرميحي عقد أمس الثلاثاء، آخر مؤتمر صحفي قبل انطلاق البطولة في نسختها السابعة والعشرين، وأثناء تلقي أسئلة الصحفيين، أعرب السعودي نواف العقيل عن اعتراضه على أسعار التذاكر، معتبرًا إياها مبالغ بها.

    الرميحي بدأ رده بالتأكيد على أن كافة الأطراف وافقت على الأسعار، معتبرًا إياها متوسطة مقارنة ببطولات أخرى ككأس آسيا، مضيفًا: "كأس آسيا في السعودية أسعارها أغلى ودوري الأبطال كذلك، ليس من المعقول أن نضع أسعارًا مقاربة لأسعار التذاكر في الدوري السعودي. أسعارنا متوسطة بل أقل سعرًا من البطولات المقبلة سواء آسيا أو غيرها".

    وفي ختام رده، سأل الأمين العام للاتحاد الخليجي، نواف العقيل ضاحكًا: "يمكن الأسعار مرتفعة بالنسبة لك ولظروفك، أنت من أهل جدة صحيح؟ لذلك سألت عن الأسعار!".



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  • السهلي يرد بقوة

    تركي السهلي لم يتوان عن توجيه انتقادات لاذعة إلى المسؤول القطري، خلال حديثه لبرنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC"، حيث قال: "جاسم الرميحي لا يعرف ما هو التاريخ ولا يعرف ما هي قيمة أهل جدة ومن المؤلم أن يخرج شخص مسؤول يمثل هذه البطولة الكبرى ويتحدث بشأن ليس له علاقة به ولا يعرف أبعاده ولا يعرف كيف يتحدث الرجال، الرجال يتحدثون بمنطق وبعقلانية خصوصًا إذا كان مسؤول عن بطولة بهذا الحجم".

    وأضاف: "فشل في تسويق رسالته وبطولته وتسويق نفسه كمتحدث، ليته لم يتحدث أو يخرج من الأساس أمام الإعلام، هو يتحدث عن جدة والظروف التي تمر بها، لكنه لا يعلم أنها عاصمة اقتصادية وسياحية لعقود طويلة بالمملكة العربية السعودية وهي مدينة عريقة عظيمة وعلمت الكثير ماذا يعني اقتصاد وتجارة وهي بوابة للحرمين"

    وتابع واصفًا تصريحات الرميحي: "حديثه لا قيمة له وأعتبره غباء إعلامي كبير جدا وزاوية تافهة ليس لها قيمة، المفترض أنه رجل يمثل الاتحاد الخليجي لكرة القدم وعليه أن يتحدث برسائل واضحة ورسينة ويعطي للمدينة الذي يتحدث منها قيمة وكذلك للبطولة التي يمثلها".

  • استياء الصحفي السعودي

    رد جاسم الرميحي اعتبره الصحفي السعودي نواف العقيل "تعالٍ غير مقبول"، حيث قام بالرد عليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

    الصحفي السعودي كتب: "اعتز وافتخر أن أكون جزء من مجتمع مدينة جدة، وهذه اللغة التي يظهر فيها التعالي غير مقبولة إطلاقًا من مسؤول مثل جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم أمام وسائل الإعلام. أسعار التذاكر مرتفعة وغير هالكلام مضيعة للوقت".



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  • ما هي أسعار تذاكر خليجي 27؟

    كشف الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن أسعار تذاكر مباريات خليجي 27، والتي تتراوح بين 23 إلى 2975 ريال سعودي.

    وجاءت أسعار مباريات الجولة الأولى ونصف النهائي والنهائي: 127 ريال للدرجة الأولى، 102 ريالًا للثانية، 75 للثالثة، و47 للرابعة.

    أما فئة "بريميوم" فتحدد لها سعر 257 ريالًا، والفضية 333 ريالًا، أما الذهبية وهي الأعلى بـ2975 ريالًا.

    وبالحديث عن مباريات دور المجموعات التي يستضيفها ملعب الإنماء، فسعر الفئة الأولى 98 ريالًا، و71 للثانية، و47 للثالثة، أما الرابعة فتحدد لها 23 ريالًا.

    وتبلغ أسعار فئة "بريميوم" في دور المجموعات 198 ريالًا، والفضية بـ333 ريالًا، أما الذهبية بـ1980 ريالًا.

    أخيرًا، مع أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات التي تقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، تحدد لها 23 ريال للفئة الثالثة، 39 للفئة الثانية، و63 للأولى.

    وتأتي الفئة الذهبية بـ1980 ريالًا، والفضية بـ333 ريالًا.

    من المقرر أن تنطلق النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي، اليوم الأربعاء، بمواجهتي العراق وعمان، والسعودية والكويت.


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