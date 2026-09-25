خليجي 27 | دونيس يحسم مصير نواف العقيدي "نهائيًا" .. وقرار جديد حول أسعار التذاكر بعد غضب الجماهير ضد الرميحي!

"لا نفكر في كأس آسيا الآن، بل في كأس الخليج"، هكذا جاءت رسالة اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، على غرار مدربي المنتخبات المشاركة في "خليجي 27"، لتشعل المنافسة، وتؤكد أن جميع الوفود أزاحوا فكرة الحضور الآسيوي "مؤقتًا"، فيما ردّ دونيس بدوره على سهام الانتقادات الموجّهة إلى عبد الله الحمدان، قبل المواجهة المرتقبة أمام سلطنة عمان.

المنتخب السعودي حقق انتصارًا، لم يكن مثاليًا في نظر الكثيرين، على نظيره الكويتي، بهدف نظيف، جاء عن طريق الخطأ من المدافع يوسف الحقان، الذي غيّر مسار كرة همام الهمامي إلى الشباك، في الدقيقة 73، في مباراة شهدت إصابة الحارس نواف العقيدي، وخروج الحمدان للتبديل وسط صيحات الاستهجان.

وبالتزامن مع تصريحات دونيس، ظهرت تطورات جديدة حول أزمة أسعار تذاكر بطولة كأس الخليج العربي، والتي أشعلت الهجوم ضد القطري جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم.