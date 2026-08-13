إن ذكرنا اسم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين فالهلال لا يتردد في فتح خزائنه أمامه على أمل أن يوافق على ارتداء القميص الأزرق، لكن في كل مرة يعود بخفي حنين!
مبلغ صادم لكنه بلا فائدة حاليًا! .. الكشف عن قيمة عرض الهلال لجلطة سراي وفيكتور أوسيمين
ما القصة؟
فاجأت الصحف التركية والأجنبية الجميع أمس الأربعاء، بالتأكيد على دخول الهلال في مفاوضات مع فيكتور أوسيمين، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
الزعيم في حاجة ماسة لتدعيم خط هجومه في ظل تردي المستوى الواضح على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، حتى تم الاستقرار على العودة لمفاوضات أوسيمين من جديد بعد رفضه أكثر من مرة على مدار أسواق الانتقالات منذ عام 2023، فكرة الانضمام لدوري روشن السعودي.
قيمة عرض الهلال
بالحديث عن الجانب المادي للصفقة المرغوبة من الهلال، فقد كشفته شبكة "سكاي سبورتس"..
الشبكة أوضحت أن مسؤولي القلعة الزرقاء قد قدموا أمس الأربعاء، عبر وسيط يعمل بالنيابة عنهم، عرضًا بقيمة 130 مليون يورو لجلطة سراي مقابل الظفر بخدمات النيجيري.
العرض الذي قُدم شفهيًا عبر الوسيط رغم ضخامته إلا أن النادي التركي رفض التفريط في أوسيمين في هذه المرحلة، وليس لديهم نية في الأساس للدخول في محادثات بشأنه.
مبلغ صادم لكنه بلا قيمة .. والسبب؟
130 مليون يورو مبلغ قادر على إبرام أكثر من صفقة لصالح جلطة سراي بعد رحيل أوسيمين، لكن النادي التركي يقيس الأمر على الوضع الراهن وليس قيمة المبلغ.
الصحفي التركي ياغيز سابوندجو أوغلو تحدث في هذا الشأن، موضحًا أن 130 مليون يورو مبلغ من الصعب رفضه، لكنه أضاف: "في الوقت الراهن، إذا تم بيع أوسيمين وقياسًا على شح الصفقات التي تحمل نفس قيمة النيجيري، فلن يكون هناك أي تفسير أو مبرر منطقي لقرار الاستغناء عن اللاعب".
مصدر مقرب من أوسيمين ينهي الجدل
على كلٍ، حسم مصدر مقرب من المهاجم النيجيري الجدل كليًا بشأن موقفه من الانضمام لدوري روشن السعودي في صيف 2026..
المصدر قال في تصريحات مع موقع "winwin" مساء أمس الأربعاء، على مفاوضات الهلال الجديدة مع اللاعب؛ بالقول: "مستحيل أن ينتقل أوسيمين إلى الهلال في الصيف الحالي".
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