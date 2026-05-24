كريم مليم

قوائم منتخبات كأس العالم 2026: إسبانيا، فرنسا، الأرجنتين، المغرب والسعودية وكافة البلدان المشاركة في مونديال أمريكا

تعرف على كافة القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026....

يشهد كأس العالم 2026 مشاركة نخبة منتخبات العالم في نسخة تاريخية واستثنائية من البطولة، حيث ستتنافس أفضل المنتخبات والنجوم من مختلف القارات في رحلة البحث عن المجد الكروي والتتويج باللقب الأغلى على مستوى المنتخبات.

وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، في زيادة كبيرة عن النسخ السابقة التي كانت تضم 32 منتخبًا، وهو ما يمنح عددًا أكبر من المنتخبات فرصة الظهور على أكبر مسرح كروي في العالم، ويزيد من قوة المنافسة والإثارة خلال جميع مراحل البطولة.

وتضم قائمة كل منتخب 26 لاعبًا، حيث يقع على عاتقهم حمل آمال جماهير بلادهم ومحاولة كتابة أسمائهم في تاريخ كرة القدم، من خلال السعي للوصول إلى الأدوار الإقصائية ثم المنافسة على اللقب حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 19 يوليو 2026.

كما ينتظر عشاق كرة القدم مشاهدة عدد كبير من أبرز نجوم اللعبة الذين سيقودون منتخباتهم في البطولة، في ظل تطلعات الجميع لتحقيق إنجاز تاريخي وإضافة لقب عالمي جديد إلى خزائنهم.

وفي التقرير التالي، نستعرض قوائم المنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم 2026، مرتبة وفق ترتيب المجموعات، مع متابعة مستمرة لأي تحديثات أو تغييرات قد تطرأ على القوائم الرسمية قبل انطلاق البطولة.

وستظل جميع القوائم مؤقتة إلى أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا من طرف الفيفا، بعد تقديمها من قِبل المنتخبات المشاركة في 2 يونيو/حزيران 2026.

  • المجموعة الأولى - المكسيك

    حراسة المرمىأليكس باديا (أتلتيك بلباو) - أنطونيو رودريجيز (تيخوانا) - كارلوس أسيفيدو (سانتوس لاجونا) - كارلوس مورينو (باتشوكا) - جييرمو أوتشوا (إيه إي إل ليماسول) - راؤول رانخيل (تشيفاس) 
    الدفاعبريان جونزاليس (تشيفاس) - سيزار مونتيس (لوكوموتيف موسكو) - إدسون ألفاريز (فنربخشة) - إدواردو أجيلار (أتلتيكو سان لويس) - إيفيراردو لوبيز (تولوكا) - إسرائيل رييس (أمريكا) - خيسوس أنجولو (تيجريس) - خيسوس جاياردو (تولوكا) - خيسوس جوميز (تيخوانا) - يوهان فاسكيز (جنوى) - خورخي سانشيز (باوك) - جوليان أراوخو (سيلتك) - لويس ري (بويبلا) - ماتيو تشافيز (ألكمار) - رامون خواريز (أمريكا) - ريتشارد ليديزما (تشيفاس) - فيكتور جوزمان (مونتيري)  
    الوسطأليكسي دومينجيز باتشوكا - أليكسيس جوتيريز (أمريكا) - ألفارو فيدالجو (ريال بيتيس) - بريان جوتيريز (تشيفاس) - كارلوس رودريجيز (كروز أزول) دينزيل جارسيا (إف سي خواريز) - دييجو لاينيز (تيجريس) - إفراين ألفاريز (تشيفاس) - إلياس مونتييل (باتشوكا) - إريك سانشيز (أمريكا) - إريك ليرا (كروز أزول) - جيلبرتو مورا (تيخوانا) - إيساياس فيولانتي (أمريكا) - جيريمي ماركيز (كروز أزول) - جوردان كاريو (بوماس) - خورخي روفالكابا (نيويورك ريد بولز) - كيفن كاستانييدا (تيخوانا) - لويس تشافيز (دينامو موسكو) - لويس رومو (تشيفاس) - مارسيل رويز (تولوكا) - أوبيد فارجاس (أتلتيكو مدريد) - أوربيلين بينيدا (آيك أثينا) - خيسوس أنجولو (تولوكا)  
    الهجومأليكسيس فيجا (تولوكا) - أرماندو جونزاليس (تشيفاس) - سيزار هويرتا (أندرلخت) - جيرمان بيرترامي (إنتر ميامي) - جييرمو مارتينيز (بوماس) - جوليان كينيونيس (القادسية) - راؤول خيمينيز (فولام) - روبرتو ألفارادو (تشيفاس) - سانتياجو خيمينيز (ميلان)  
    • إعلان

  • المجموعة الأولى - جنوب إفريقيا

    حراسة المرمىرونين ويليامز (صن داونز) - ريكاردو جوس (سيويليلي) - سيفو شاين (أورلاندو بايرتس) - براندون بيترسون (كايزر تشيفز)  
    الدفاعإيمي أوكون (هانوفر الألماني) - ساموكيلي كابيني (مولده النرويجي) - مبيكيزي مبوكازي (شيكاغو فاير الأمريكي) - خوليسو موداو (صن داونز) - أولويثو مخانيا (فيلادلفيا يونيون الأمريكي) - برادلي كروس (كايزر تشيفز) - ثابيسو مونيان (كايزر تشيفز) - ثابانج ماتولودي (بولوكواني سيتي) - نكوسيناثي سيبيسي (أورلاندو بايرتس) - أوبري موديبا (صن داونز) - خولاماني نداماني (صن داونز)  
    الوسطتيبوهو موكوينا (صن داونز) - جايدن آدامز (صن داونز) - بروكلين بوجينبول (ديربان سيتي) - ليبوهانج مابوي (كايزر تشيفز) - ثالينتي مباثا (أورلاندو بايرتس) - سبيهيلو سيثولي (تونديلا البرتغالي)  
    الهجومأوسوين أبوليس (أورلاندو بايرتس) - تشيبانج موريمي (أورلاندو بايرتس) - إيفيدنس ماكجوبا (أورلاندو بايرتس) - لايل فوستر (بيرنلي الإنجليزي) - إكرام راينرز (صن داونز) - ريليبهولي موفوكينج (أورلاندو بايرتس) - ثيمبا زواني (صن داونز) - باتريك ماسوانجاني (أورلاندو بايرتس) - كاموجيلو سيبيليبيلي (أورلاندو بايرتس) - ثابيلو مورينا (صن داونز) - ثابيلو ماسيكو (ليماسول القبرصي)  

  • المجموعة الأولى - كوريا الجنوبية

    حراسة المرمىكيم سيونج جيو (طوكيو) - بوم كيون سونج (جيونبوك) - هيون وو جو (أولسان)  
    الدفاعكيم مون هوان (دايجون) - كيم مين جاي (بايرن ميونخ) - كيم تاي هيون (كاشيما أنتلرز) - جين سيوب بارك (تشجيانج) - يونج وو سيول (ريد ستار بلجراد) - ينس كاستروب (بوروسيا مونشنجلادباخ) - كي هيوك لي (جانجوون) - تاي سيوك لي (النمسا فيينا) - هان بيوم لي (ميتيلاند) - يو مين تشو (الشارقة)  
    الوسطكيم جين جيو (جيونبوك) - جون هو باي (ستوك سيتي) - سيونج هو بايك (برمنجهام) - هيون جون يانج (سيلتيك جلاجسكو) - جي سونج إيوم (سوانزي) - كانج إن لي (باريس سان جيرمان) - دونج جيونج لي (أولسان) - جاي سونج لي (ماينز) - إن بيوم هوانج (فينورد) - هي تشان هوانج (وولفرهامبتون)  
    الهجومهيونج مين سون (لوس أنجلوس) - هيون جيو أوه (بشكتاش) - جوي سونج تشو (ميتيلاند)  

  • المجموعة الأولى - التشيك

    حراسة المرمىلوكاس هورنيتشيك (سبورتينج براجا) - مارتن يدليتشكا (بانيك أوسترافا) - أنتونين كينسكي (توتنام هوتسبير) - يان كوتني (سيجما أولوموتس) - ماتيي كوفاتش (آيندهوفن) - ياكوب ماركوفيتش (سلافيا براج) - يندريخ ستانيك (سلافيا براج)  
    الدفاعفلاديمير كوفال (هوفنهايم) - دافيد دوديرا (سلافيا براج) - ماتيي هاداش (سيجما أولوموتس) - توماس هوليش (سلافيا براج) - روبين هراناتش (هوفنهايم) - شتيبان خالوبِك (سلافيا براج) - فاتسلاف يِميلكا (فيكتوريا بلزن) - دافيد يوراسيك (سلافيا براج) - لاديسلاف كريتشي (ولفرهامبتون) - كارِل سباتشيل (فيكتوريا بلزن) - آدم شيفينسكي (سبارتا براج) - مارتن فيتيك (بولونيا) - توماش فلتشيك (سلافيا براج) - ياروسلاف زيليني (سبارتا براج) - دافيد زيما (سلافيا براج)  
    الوسطلوكاس أمبروس (جورنيك زابجه) - ميخال بيران (سيجما أولوموتس) - بافل بوخا (سينسيناتي) - لوكاش تشيرف (فيكتوريا بلزن) - كريستوف دانيك (لاسـك لينتس) - فلاديمير داريدا (هرادتس كرالوفيه) - باتريك هيلبراند (جورنيك زابجه) - آدم كارابيتس (ليون) - أندريه كريتشفالوشي (بانيك أوسترافا) - توماس لادرا (فيكتوريا بلزن) - دافيد بلانكا (بانيك أوسترافا) - لوكاس بروفود (سلافيا براج) - ماتيي رينِش (سبارتا براج) - لوكاش ساديليك (جورنيك زابجه) - ميخال ساديليك (سلافيا براج) - هوجو سوخورِك (سبارتا براج) - ألكسندر سويكا (فيكتوريا بلزن) - توماش سوتشيك (وست هام يونايتد) - بافل شولتس (ليون) - دينيس فيشينسكي (فيكتوريا بلزن)  
    الهجومآدم هلوشيك (هوفنهايم) - توماس خوري (سلافيا براج) - مويمير خيتيل (سلافيا براج) - كريستوف كابونجو (ملادا بوليسلاف) - يان كليمنت (سيجما أولوموتس) - يان كوختا (سبارتا براج) - فاسيل كوشيي (سلافيا براج) - أندريه ميهاليك (هرادتس كرالوفيه) - فويتشيك باتراك (باردوبيتسه) - فاتسلاف سايك (سيجما أولوموتس) - باتريك شيك (باير ليفركوزن) - ماتيي فيدرا (فيكتوريا بلزن)  

  • المجموعة الثانية - كندا

    ستعلن كندا عن القائمة يوم الجمعة المقبل الموافق 29 مايو/أيار 2026.

    حراسة المرمى 
    الدفاع 
    الوسط 
    الهجوم 

  • المجموعة الثانية - البوسنة والهرسك

    حراسة المرمىنيكولا فاسيلي (سان باولي الألماني) - مارتن زلوميسيليتش (رييكا الكرواتي) - عثمان هادزيكيتش (سلافين بيلوبو الكرواتي)  
    الدفاعسعيد كولاسيناك (أتالانتا الإيطالي) - عمار ديديتش (بنفيكا البرتغالي) - نهاد موياكيتش (جازيانتيب التركي) - نيكولا كاتيتش (شالكه الألماني) - طارق موهاريموفيتش (ساسولو الإيطالي) - ستيبان رادولييتش (رييكا الكرواتي) - دينيس هادزيكادونيتش (سامبدوريا الإيطالي) - نيدال تشيليك (لانس الفرنسي)  
    الوسطأمير هادزياهميتوفيتش (هال سيتي الإنجليزي) - إيفان باشيتش (أستانا الكازاخستاني) - إيفان شونيتش (بافوس القبرصي) - دزينيس بورنيتش (كارلسروهر الألماني) - إرمين ماهميتش (سلوفان ليبيريتش التشيكي) - بنيامين تاهيروفيتش (بروندبي الدنماركي) - عمار ميميتش (فيكتوريا بلزن التشيكي) - أرمين جيجوفيتش (يانج بويز السويسري) - كيريم ألايبيجوفيتش (ريد بول سالزبورج النمساوي) - إسمير بايراكتاريفيتش (أيندهوفن الهولندي)  
    الهجومإدين دجيكو (شالكه الألماني) - ساميد بازدار (جاجيلونيا بياليستوك البولندي) - إرميدين ديميروفيتش (شتوتجارت الألماني) - هاريس تاباكوفيتش (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) - يوفو لوكيتش (يونيفيرسيتاتيا كلوج الروماني)  

  • المجموعة الثانية - قطر

    حراسة المرمىمحمود أبو ندى - شهاب الليثي - مشعل برشم - صلاح زكريا  
    الدفاعريان العلي - الهاشمي الحسين - أيوب العلوي - بسام الراوي - همام الأمين - سلطان البريك - بوعلام خوخي - نيال ماسون - لوكاس مينديز - بيدرو ميجيل - طارق سلمان  
    الوسطكريم بوضياف - أحمد فتحي - جاسم جابر - عبد العزيز حاتم - عيسى لاي - عاصم ماديبو - محمد المناعي - تحسين محمد - محمد وعد  
    الهجوميوسف عبد الرزاق - أكرم عفيف - أحمد علاء الدين - حسن الهيدوس - المعز علي - أحمد الجانحي - إدميلسون جونيور - محمد مونتاري - مبارك شنان - سباستيان سوريا  

  • المجموعة الثانية - سويسرا

    حراسة المرمىمارفين كيلر (يونج بويز السويسرى) - جريجور كوبل (بوروسيا دورتموند الألمانى) - يفون مفوجو (لوريان الفرنسى)  
    الدفاعمانويل أكانجى (إنتر الإيطالى) - أوريلى أميندا (آينتراخت فرانكفورت الألمانى) - إيراى كومرت (فالنسيا الإسبانى) - نيكو إلفيدى (بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى) - لوكا جاكيز (شتوتجارت الألمانى) - ميرو موهايم (هامبورج الألمانى) - ريكاردو رودريجيز (ريال بيتيس الإسبانى) - سيلفان ويدمر (ماينز الألمانى)  
    الوسطميشيل ايبيشر (بيزا الإيطالى) - كريستيان فاسناخت (يونج بويز السويسرى) - ريمو فريولر (بولونيا الإيطالى) - أردون جاشارى (ميلان الإيطالى) - يوهان مانزامى (فرايبورج الإيطالى) - فابيان ريدر (أوجسبورج الألمانى) - جبريل سو (إشبيلية الإسبانى) - روبن فارجاس (إشبيلية الإسبانى) - جرانت تشاكا (سندرلاند الإنجليزى) - دينيس زكريا (موناكو الفرنسىى)  
    الهجومزكى عمدونى (بيرنلى الإنجليزى) - بريل إمبولو (ستاد رين الفرنسى) - سيدريك إيتن (فورتونا دوسلدورف الألمانى) - دان ندوى (نوتنجهام فورست الإنجليزى) - نواه أوكافور (ليدز يونايتد الإنجليزى)  

  • المجموعة الثالثة - البرازيل

    حراسة المرمىأليسون (ليفربول) - إديرسون (فنربخشة) - ويفرتون (جريميو)  
    الدفاعألكسندر سانتوس (فلامنجو) - دانيلو (فلامنجو) - دوجلاس سانتوس (زينيت) - جابرييل ماجالايس (آرسنال) - إيبانيز (الأهلي السعودي) - ليو بيريرا (فلامنجو) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ويسلي (روما) - جليسون بريمر (يوفنتوس)  
    الوسطبرونو جيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - دانيلو سانتوس (بوتافوجو) - فابينيو (الاتحاد السعودي) - لوكاس باكيتا (فلامنجو)  
    الهجومإندريك (ليون) - جابرييل مارتينيلي (آرسنال) - إيجور تياجو (برينتفورد) - لويس إنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) - نيمار جونيور (سانتوس) - رافينيا (برشلونة) - ريان (بورنموث) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)  

  • المجموعة الثالثة - المغرب

    سيعلن المنتخب المغربي القائمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 مايو/أيار 2026.

    حراسة المرمى 
    الدفاع 
    الوسط 
    الهجوم 

  • المجموعة الثالثة - هايتي

    حراسة المرمىجوني بلاسيد (باستيا الفرنسي) – ألسكندر بيير (سوشو الفرنسي) – جوسيه دوفيرجير (كوزموس كوبلنز الألماني)  
    الدفاعكارلنس أركوس (أنجييه الفرنسي) – ويلجينس بوجوان (زولتي فاريجيم البلجيكي) – دوك لاكروا (كولورادو سبرينجس الأمريكي) – مارتن إكسبرينس (نانسي الفرنسي) – دوفيرن (جينت البلجيكي) – ريكاردو أدي (إل دي يو كويتو الإكوادوري) – هانيس ديلكروا (لوجانو السويسري) – كيتو ثيرمونسي (يانج بويز السويسري)  
    الوسطليفيرتون بيير (فيزيلا البرتغالي) – كارل فريد ساينثي (الباسو لوكوموتيف الأمريكي) – جان كاك دانلي (فيلاديفيا يونيو الأمريكي) – جانريسنر بيليجارد (ولفرهامبتون) – بيير وودنسكي (فيوليت الهايتي) – دومينيك سيمون (تاتران بريسوف السلوفاكي)  
    الهجوملويسيوس ديدسون (دالاس الأمريكي) – روبن بروفيدينس (ألمير سيتي الهولندي) – جوسيه كاسيمير (أوكسير الفرنسي) – ديريك إتيين (تورونتو الكندي) – ويلسون إيسيدور (سندرلاند الإنجليزي) – دوكينس نازون (استقلال الإيراني) – فرانتزدي بييرو (شايكور ريزيسبور التركي) – ياسين فورتشن (فيزيلا البرتغالي) – ليني جوسيف (فيرينتسفاروشي المجري)  

  • المجموعة الثالثة - اسكتلندا

    حراسة المرمىكريج جوردون (هارتس الاسكتلندي) - أنجوس جان (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - ليام كيلي (رينجرز الاسكتلندي)  
    الدفاعجرانت هانلي (هيبيرنيان الاسكتلندي) - جاك هيندري (الاتفاق السعودي) - أرون هيكي (برينتفورد الإنجليزي) - دوم هيام (ريكسهام الإنجليزي) - سكوت ماكينا (دينامو زغرب الكرواتي) - ناثان باتيرسون (إيفرتون الإنجليزي) - أنتوني رالستون (سيلتك الاسكتلندي) - أندي روبرتسون (ليفربول الإنجليزي) - جون سوتار (رينجرز الاسكتلندي) - كيران تيرني (سيلتك الاسكتلندي)  
    الوسطريان كريستي (بورنموث الإنجليزي) - فيندلاي كورتيس (رينجرز الاسكتلندي) - لويس فيرجسون (بولونيا الإيطالي) - بن جانون دوك (بورنموث الإنجليزي) - بيلي جيلمور (نابولي الإيطالي) - جون مكجين (أستون فيلا الإنجليزي) - كيني ماكلين (نورويتش سيتي الإنجليزي) - سكوت ماكتوميناي (نابولي)  
    الهجومتشي آدمز (تورينو الإيطالي) - ليندون دايكس (تشارلتون أثلتيك الإنجليزي) - جورج هيرست (إبسويتش تاون الإنجليزي) - لاورنس شانكلاند (هارتس الاسكتلندي) - روس ستيوارت (ساوثامبتون الإنجليزي)  

  • المجموعة الرابعة - الولايات المتحدة الأمريكية

    ستعلن أمريكا عن القائمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 مايو/أيار 2026.

    حراسة المرمى 
    الدفاع 
    الوسط 
    الهجوم 

  • المجموعة الرابعة - باراجواي

    حراسة المرمىروبرتو فرنانديز - أورلاندو جيل - جاستون أولفيرا - كارلوس كورونيل - خوان إسبينولا - ألدو بيريز  
    الدفاعجوستافو جوميز - جونيور ألونسو- دييجو ليون - فابيان بالبويِنا - عمر ألديريتِه - خوان كاسيريس - جوستافو فيلاسكيز - آلان بينيتيز - خوسيه كانالي - أليكساندرو مايدانا - ساول سالسيدو - بلاس ريفيروس - أجوستين سانديز  
    الوسطميجيل ألميرون - أليخاندرو روميرو جامارا - رامون سوسا - أندريس كوباس - برايان أوخيدا - دييجو جوميز - داميان بوباديلا - ماتياس جالارزا - لوكاس روميرو - ماوريسيو - ماثياس فيلاسانتي  
    الهجومأنطونيو سانابريا - خوليو إنسيسو - جابرييل أفالوس - أليكس آرس - جوستافو كاباييرو - أنخيل روميرو - رونالدو مارتينيز - إسيدرو بيتا - رودني ريديس - أدريان ألكاريز  

  • المجموعة الرابعة - أستراليا

    ستعلن أستراليا عن القائمة في الأول من حزيران/يونيو 2026.

    حراسة المرمى 
    الدفاع 
    الوسط 
    الهجوم 

  • المجموعة الرابعة - تركيا

    حراسة المرمىألتاي بايندير - إرسين دستانوجلو - ميرت جونوك - محمد شينجيزر - أوجورجان تشاكير  
    الدفاععبد الكريم برداقجي - أحمدجان كابلان - تشاجلار سويونجو - إرين ألمالي - فردي قاديوجلو - ميريه ديميرال - ميرت مولدور - مصطفى إسكيهيلاش - أوزان كاباك - سامت أكايدين - يوسف أكجيتشيك - زيكي تشيليك  
    الوسطأتكان كارازور - دمير إيجه تيكناز - هاكان تشالهان أوجلو - إسماعيل يوكسيك - كان أيهان - أوركون كوكجو - صالح أوزجان - أرال شيمشير - أردا جولر  
    الهجومباريش ألبير يلماز - جان أوزون - دينيز جول - إرفان جان قهوجي - كينان يلدز - كريم أكتوركوجلو - أوجوز أيدين - يونس أكجون - يوسف ساري  

  • المجموعة الخامسة - ألمانيا

    حراسة المرمىأوليفر بومان - مانويل نوير - ألكسندر نوبل  
    الدفاعفالديمار أنطون - ناثانيال براون - جوشوا كيميتش - ديفيد راوم - أنطونيو روديجر - نيكو شلوتربيك - جوناثان تاه - مالك ثياو  
    الوسطنديم أميري - ليون جوريتسكا - باسكال جروس - لينارت كارل - جيمي ليولينج - جمال موسيالا - فيليكس نميشا - ألكسندر بافلوفيتش - ليروي ساني - أنجيلو ستيلر - فلوريان فيرتز  
    الهجومماكسيميليان بيير - كاي هافيرتز - دنيز أونداف - نيك وولتماد  

  • المجموعة الخامسة - كوراساو

    حراسة المرمىتيريك بوداك (تيلستار الهولندي) – تريفور دورنبوش (فينلو الهولندي) – إلوي روم (ميامي الأمريكي)  
    الدفاعريشيدلي بازوير (كونياسبور التركي) – جوشوا برينيت (كايسريسبور التركي) – روشون فان إيجما (فالفيك الهولندي) – شيريل فلورانوس (زفوله الهولندي) – ديفيرون فونفيل (نيميخين الهولندي) – يوريين جاري (أبها السعودي) – أرماندو أوبيسبو (أيندهوفن الهولندي) – شوراندي سامبو (سبارتا روتردام الهولندي)  
    الوسطجونينيو باكونا (فولندام الهولندي) – لياندرو باكونا (إجدير التركي) – ليفانو كومينينسيا (زيورخ السويسري) – كيفن فيليدا (دين بوش الهولندي) – أرجاني مارثا (روثرهام يونايتد الإنجليزي) – تيريس نوسلين (تيلستار الهولندي) – جودفرايد رويميراتوي (فالفيك الهولندي)  
    الهجومجيريمي أنونيسي (كيفيسيا اليوناني) – تاهيث تشونج (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) – كينجي جوري (ماكابي حيفا) – سونتجي هانسن (ميدلسبراه الإنجليزي) – جيرفاني كاستانير (تيرينجانو الماليزي) – براندلي كواس (فولندام الهولندي) – يورجن لوساديا (ميامي الأمريكي) – جيرل مارجاريثا (بيفيرين البلجيكي)  

  • المجموعة الخامسة - كوت ديفوار

    حراسة المرمىيحيى فوفانا - محمد كونيه - ألبان لافونت  
    الدفاعإيمانويل أجبادو - كليمان أكبا - عثمان ديوماندي - جيلا دويه - جيسلان كونان - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - ويلفريد سينجو  
    الوسطسيكو فوفانا - بارفيه جوياجون - كريست إيناد أولاي - فرانك كيسي - إبراهيم سانجاري - جان ميكايل سيري  
    الهجومسيمون أدينجرا - أنج فوان بوني - أماد ديالو - عمر دياكيتي - فان ديوماندي - إيفان جيساند - نيكولاس بيبي - بازومانا توري - إيلفي واهي  

  • المجموعة الخامسة - الإكوادور

    ستعلن الإكوادور عن القائمة في الأول من حزيران/يونيو 2026.

    حراسة المرمى 
    الدفاع 
    الوسط 
    الهجوم 

  • المجموعة السادسة - هولندا

    حراسة المرمىبارت فيربروجين – جاستن بيلو – مارك فليكين  
    الدفاعفيرجيل فان دايك – يوريان تيمبر – ناثان آكي – ميكي فان دي فين – ستيفان دي فري – جيريمي فريمبونج – إيان ماتسين – يوريل هاتو – يان بول فان هيكي  
    الوسطفرينكي دي يونج – تيون كوبماينرز – تيجاني ريندرز – ريان جرافينبيرج – مارتن دي رون – كوينتن تيمبر  
    الهجومممفيس ديباي – دونيل مالين – نوا لانج – ستيفن بيرجوين – فوت فيجورست – بريان بروبي  

  • المجموعة السادسة - اليابان

    حراسة المرمىتوموكي هاياكاوا - كيسوكي أوساكو - زيون سوزوكي  
    الدفاعكو إيتاكورا - هيروكي إيتو - يوتو ناجاتومو - أيومو سيكو - يوكيناري سوجاوارا - جونوسوكي سوزوكي - شوجو تانيجوتشي - تاكيهيرو تومياسو - تسويوشي واتانابي  
    الوسطريتسو دوان - واتارو إندو - جونيا إيتو - دايتشي كامادا - تاكيفوسا كوبو - كيتو ناكامورا - كايشو سانو - آو تاناكا  
    الهجومكيسوكي جوتو - دايزين مايدا - كوكي أوجاوا - كينتو شيوجاي - يويتو سوزوكي - أياسي أويدا  

  • المجموعة السادسة - السويد

    حراسة المرمىفيكتور يوهانسون - جوستاف لاجربيلكي - كريستوفر نوردفيلدت - ياكوب زيترشتروم  
    الدفاعهيالمار إيكدال - جابرييل جودمونسون - إيزاك هين - فيكتور ليندلوف - إريك سميث - كارل ستارفيلت - دانيال سفينسون  
    الوسطياسين العياري - لوكاس بيرجفال - يسبر كارلستروم - بنيامين نيجرين - كين سيما - إليوت ستراود - ماتياس سفانبيرج - بيسفورت زينيلي  
    الهجومطه علي - ألكسندر برنهاردسون - أنتوني إيلانجا - فيكتور جيوكيريس - ألكسندر إيزاك - جوستاف نيلسون  

  • المجموعة السادسة - تونس

    حراسة المرمىأيمن دحمان (الصفاقسي) - صبري بن حسن (النجم الساحلي) - عبد المهيب الشامخ (الإفريقي) 
    الدفاعمنتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) - ديلان برون (سيرفيت السويسري) - عمر الرقيق (ماريبور السلوفيني) - آدم عروس (قاسم باشا التركي) - رائد الشيخاوي (الاتحاد المنستيري) - يان فاليري (يانج بويز السويسري) - معتز النفاتي (نوركوبينج السويدي) - علي العابدي (نيس الفرنسي) - محمد أمين بن حميدة (الترجي)  
    الوسطإلياس السخيري (آينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد الحاج محمود (لوجانو السويسري) - راني خضيرة (يونيون برلين الألماني) - حنبعل المجبري (بيرنلي الإنجليزي) - أنيس بن سليمان (نوريتش سيتي الإنجليزي) - مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي) - إسماعيل الغربي (أوجسبورج الألماني)  
    الهجومخليل العياري (شباب باريس سان جيرمان الفرنسي) - سيباستيان تونكتي (سيلتيك الإسكتلندي) - إلياس عاشوري (كوبنهاجن الدنماركي) - فراس شواط (الإفريقي) - حازم المستوري (دينامو مخاتشكالا الروسي) - إلياس سعد (هانوفر الألماني) - ريان اللومي (فانكوفر الكندي)  


  • المجموعة السابعة - بلجيكا

    حراسة المرمىتيبو كورتوا - سين لامينس – مايك بيندرز  
    الدفاعآرثر ثياتي - براندون ميشيل - ناثان نجوي - كوني دي وينتر - جواكين سيس - زينو ديباست - مكسيم دي كويبر - توماس مونييه - تيموثي كاستاني  
    الوسطنيكولا راسكين - أكسل فيتسل - هانز فاناكن - يوري تيليمانس - أمادو أونانا - كيفين دي بروين  
    الهجومجيريمي دوكو - أليكسيس سايلميكرز - روميلو لوكاكو - دودي لوكيباكيو - ماتياس فرنانديز باردو - دييجو موريرا - لياندرو تروسارد - تشارلز دي كيتلير  

  • المجموعة السابعة - مصر

    حراسة المرمىمحمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – المهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)  
    الدفاعمحمد هاني (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة القطري) – رامي ربيعة (العين الإماراتي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) – كريم حافظ (بيراميدز) – أحمد فتوح (الزمالك) - طارق علاء (زد)  
    الوسطمروان عطية (الأهلي) – مهند لاشين (بيراميدز) – إمام عاشور (الأهلي) – محمود صابر (زد) - نبيل عماد (النجمة السعودي) - مصطفى زيكو (بيراميدز)  
    الهجوممحمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) – محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) – عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – حمزة عبد الكريم (برشلونة) – إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي) - أقطاي عبد الله (إنبي)  


  • المجموعة السابعة - إيران

    حراسة المرمىعلي رضا بيرانفاند - سيد حسين حسيني - محمد خليفة - بيام نيازمند  
    الدفاعدانيال إيري - إحسان حاج صافي - صالح حرداني - حسين كنعاني - شجاع خليل زاده - ميلاد محمدي - علي نعمتي - أميد نورافكن - رامين رضائيان  
    الوسطروزبه جشمي - سعيد عزت اللهي - مهدي قائدي - سامان قدوس - محمد قرباني - علي رضا جهانبخش - محمد موهيبي - أمير محمد رزاغينيا - مهدي ترابي - آريا يوسفي  
    الهجومعلي علي بور - دينيس دارجاهي - هادي حبيبي نجاد - أمير حسين حسين زاده - أمير حسين محمودي - كسرى طاهري - مهدي طارمي  

  • المجموعة السابعة - نيوزيلندا

    حراسة المرمىماكس كروكومب - أليكس بولسن - مايكل وود  
    الدفاعتايلر بيندون - مايكل بوكسال - ليبيراتو كاكاتشي - فرانسيس دي فريس - كالان إليوت - تيم باين - ناندو بايناكر - تومي سميث - فين سورمان  
    الوسطلاكلان بايليس - جو بيل - مات جاربيت - إيلي جست - كالوم ماكوات - بن أولد - أليكس روفر - ماركو ستامينيتش - ساربريت سين - ريان توماس  
    الهجومكوستا بارباروسيس - جيسي راندال - بن واين - كريس وود  

  • المجموعة الثامنة - إسبانيا

    ستعلن إسبانيا عن القائمة يوم الإثنين الموافق 25 مايو/أيار 2026.

    حراسة المرمى 
    الدفاع 
    الوسط 
    الهجوم 

  • المجموعة الثامنة - كاب فيردي

    حراسة المرمىفوزينها - مارسيو روزا - سي جيه دوس سانتوس  
    الدفاعديني بورخيس - سيدني كابرال - لوجان كوستا - ستيفن موريرا - فاجنر بينا - جواو باولو فرنانديز - روبرتو "بيكو" لوبيز - كلفن بيريز - إيانيك "ستوبيرا" تافاريس  
    الوسطتيلمو أركانجو - لاروس دوارتي - ديروي دوارتي - جاميرو مونتيرو - كيفن بينا - يانيك سيميدو  
    الهجومجيلسون بينشيمول - جوفان كابرال - نونو دا كوستا - دايلون ليفرامينتو - ريان مينديز - جاري رودريجيز - ويلي سيميدو - هيليو فاريلا  

  • المجموعة الثامنة - المنتخب السعودي

    حراسة المرمىمحمد العويس – نواف العقيدي – أحمد الكسار – عبد القدوس عطية  
    الدفاععبد الإله العمري – حسان تمبكتي – جهاد ذكري – علي لاجامي – حسن كادش – سعود عبد الحميد  
    الوسطمحمد كنو – عبد الله الخيبري – زياد الجهني – ناصر الدوسري – مصعب الجوير – علاء آل حجي – سالم الدوسري – خالد الغنام – أيمن يحيى – سلطان مندش – صالح أبو الشامات  
    الهجومفراس البريكان – عبد الله آل سالم – صالح الشهري – عبد الله الحمدان  


  • المجموعة الثامنة - أوروجواي

    لم يعلن المدرب مارسيلو بيلسا بعد عن القائمة النهائية لمنتخب أوروجواي المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

    حراسة المرمى 
    الدفاع 
    الوسط 
    الهجوم 

  • المجموعة التاسعة - فرنسا

    حراسة المرمىمايك ماينان - روبن ريسير - بريس سامبا  
    الدفاعلوكاس ديني - مالو جوستو - لوكاس هيرنانديز - ثيو هيرنانديز - إبراهيما كوناتي - جول كوندي - ماكسينس لاكروا - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو  
    الوسطنجولو كانتي - مانو كونيه - أدريان رابيو - أوريليان تشواميني - وارن زائير إيمري  
    الهجومماجنيس أكليوش - برادلي باركولا - ريان شرقي - عثمان ديمبيلي - ديزيريه دوي - جان فيليب ماتيتا - كيليان مبابي - مايكل أوليس - ماركوس تورام  


  • المجموعة التاسعة - السنغال

    حراسة المرمىإدوارد ميندي – موري دياو – إيفان ضيوف  
    الدفاعكريبين دياتا – أنتوني ميندي – كاليدو كوليبالي – الحاج مالك ضيوف – مامادو سار – موسى نياكاتي – مصطفى مبو – عبدولاي سيك – إسماعيل جاكوبس – إيلاي كمارا  
    الوسطإدريسا جانا جاي – بابي جاي – لامين كمارا – حبيب ديارا – باتي سيس – بابي متار سار – بارا سابوكو ندياي  
    الهجومساديو ماني – إسماعيلا سار – إيلمان ندياي – أساني دياو – إبراهيم مباي – نيكولاس جاكسون – بامبا ديانج – شريف ندياي  


  • المجموعة التاسعة - العراق

    حراسة المرمىأحمد باسيل - جلال حسن - كمال السعدي - فهد طالب  
    الدفاعحسين علي - ميرخاس دوسكي - عكرم هاشم - ميثم جبار - أحمد مكنزي - داريو نعمو - فرانس بطرس - مصطفى سعدون - ريبين سولاقا - زيد تحسين - أحمد يحيى - مناف يونس  
    الوسطحسن عبد الكريم - أمير العماري - يوسف أمين - إبراهيم بايش - ماركو فرج - بيتر جوارجيس - زيدان إقبال - زيد إسماعيل - علي جاسم - كرار نبيل - يوسف نصراوي - أحمد قاسم - أيمار شير - كيفن يعقوب  
    الهجوممهند علي - أيمن حسين - علي الحمادي - علي يوسف  

  • المجموعة التاسعة - النرويج

    حراسة المرمىأورجان هاسكجولد نيلاند - إيجيل سيلفيك - ساندر تانجفيك  
    الدفاعكريستوفر فاسباك أجير - فريدريك بجوركان - هنريك فالشينر - سوندر لانجاس - توربيورن هيجيم - ماركوس هولمجرين بيدرسن - جوليان رايرسون - ديفيد مولر وولف - ليو أوستيجارد  
    الوسطثيلونيوس آسجارد - فريدريك أورسنيس - باتريك بيرج - ساندر بيرج - أوسكار بوب - جينس بيتر هوج - أنطونيو نوسا - أندرياس شيلدروب - مورتن ثورسبي - كريستيان ثورستفيت - مارتن أوديجارد  
    الهجومإرلينج هالاند - يورجن ستراند لارسن - ألكسندر سورلوث  


  • المجموعة العاشرة - الأرجنتين

    حراسة المرمىإميليانو مارتينيز - جيرونيمو رولي - خوان موسو - والتر بينيتيز - فاكوندو كامبيسيس - سانتياجو بلتران  
    الدفاعأجوستين جياي - جونزالو مونتيل - ناهويل مولينا - نيكولا كابالدو - كيفن ماك اليستر - لوكاس مارتينيز كوارتا - ماركوس سينسي - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس أوتاميندي - جيرمان بيزيلا - ليوناردو باليردي - كريستيان روميرو - لاوتارو دي لولو - زيد روميرو - فاكوندو ميدينا - ماركوس أكونيا - نيكولاس تاغليافيكو - جابرييل روخاس  
    الوسطماكسيمو بيروني - لياندرو باريديس - جيدو رودريجيز - أنيبال مورينو - ميلتون دلجادو - آلان فاريلا - إيزيكويل فرنانديز - رودريجو دي بول - إكسيكوييل بالاسيوس - إنزو فرنانديز - أليكسيس ماك أليستر - جيوفاني لو سيلسو - نيكولا دومينجيز - إميليانو بوينديا - فالنتين باركو  
    الهجومليونيل ميسي - نيكولا باز - فرانكو ماستانتونو - تياجو ألمادا - توماس أراندا - نيكولا جونزاليس - أليخاندرو جارناتشو - جوليانو سيميوني - ماتياس سوليه - كلاوديو ايشيفيري - جيانلوكا بريستياني - سانتياجو كاسترو - لاوتارو مارتينيز - خوسيه مانويل لوبيز - جوليان ألفاريز - ماتيو بيليجرينو  


  • المجموعة العاشرة - الجزائر

    ستعلن الجزائر عن القائمة النهائية يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو/أيار 2026.

    حراسة المرمى 
    الدفاع 
    الوسط 
    الهجوم 

  • المجموعة العاشرة - النمسا

    حراسة المرمىباتريك بينتز - ألكسندر شلاجر - فلوريان فييجيلي  
    الدفاعديفيد أفينجروبر - ديفيد ألابا - كيفين دانسو - ماركو فريدل - فيليب لينهارت - فيليب مويني - ستيفان بوش - ألكسندر براس - مايكل سفوبودا  
    الوسطكريستوف باومجارتنر - كارني تشوكويميكا - فلوريان جريليتش - كونراد لايمر - مارسيل سابيتزر - كزافر شلاجر - رومانو شميد - أليساندرو شوبف - نيكولاس زيفالد - بول وانر - باتريك فيمر  
    الهجومماركو أرناوتوفيتش - ميكائيل جريجوريتش - ساشا كالايدجيتش  


  • المجموعة العاشرة - الأردن

    حراسة المرمىيزيد أبو ليلى - عبد الله الفاخوري - نور بني عطية - أحمد جعيدي  
    الدفاععبد الله نصيب - يزن العرب - حسام أبو الذهب - محمد أبو النادي - سليم عبيد - سعد الروسان - إحسان حداد - أحمد عساف - أنس بدوي - مهند أبو طه - محمد أبو حشيش  
    الوسطمحمد أبو غوش - إبراهيم سعادة - عامر جاموس - نزار الرشدان - نور الروابدة - يوسف قشي - رجائي عايد - محمد الداوود  
    الهجوممحمود مرضي - موسى التعمري - إبراهيم صبرة - عودة الفاخوري - محمد أبو زريق - علي عزايزة - علي علوان  


  • المجموعة الحادية عشر - البرتغال

    حراسة المرمىديوجو كوستا - خوسيه سا - روي سيلفا - ريكاردو فيلهو  
    الدفاعديوجو دالوت - ماتيوس نونيز - نيلسون سيميدو - جواو كانسيلو - نونو مينديز - جونسالو إيناسيو - ريناتو فيجا - روبن دياز - توماس أراوخو  
    الوسطروبن نيفيز - جواو نيفيز - فيتينيا - برونو فيرنانديز - برناردو سيلفا  
    الهجومجواو فيليكس - ترينكاو - فرانسيسكو كونسيساو - بيدرو نيتو -رافاييل لياو - جونسالو جيديس - جونسالو راموس - كريستيانو رونالدو  


  • المجموعة الحادية عشر - الكونغو الديمقراطية

    حراسة المرمىليونيل مباسي - تيموثي فايولو - ماثيو إيبولو  
    الدفاعشانسيل مبيمبا - آرون وان بيساكا - أليكس توانزيبي - آرثر ماسواكو - جوريس كاييمبي - ستيف كابوادي - روكي بوشيري - ديلان باتوبينسيكا - جيديون كالولو  
    الوسطنوح ساديكي - صامويل موتوسامي - إيدو كايمبي - نجالاييل موكاو - تشارلز بيكل - ناتانايل مبوكو - بريان سيبينجا - ميسشاك إيليا - جايل كاكوتا  
    الهجومثيو بونجوندا - فيستون ماييلي - سيدريك باكامبو - سيمون بانزا - يوان ويسا  


  • المجموعة الحادية عشر - أوزباكستان

    حراسة المرمىأوتكير يوسوبوف - بوتيرالي إرغاشيف - عبدووحد نعمتوف  
    الدفاعأفازبيك أولمسالييف - جاهونجير أوروزوف - رستم أشروماتوف - عمر اشمورودوف - عبد القادر حسنوف - عبد الله عبد اللاييف - فروح سايفييف - هوجياكبر عليجونوف - شيرزود نصرولاييف - بهروز كريموف  
    الوسطشيرزود إيسانوف - أوديل هامروبيكوف - أكمال موزغوفوي - أوتابيك شوكوروف - جامشيد إسكندروف - جاسور جالوليدينوف - عزيز جانييف - عمرالي رحمونالييف  
    الهجومأبوس فيزولاييف، وجلال الدين مشاريبوف، ودوستون حمداموف، وأستون أورونوف، ورسلان جيانوف، وعزيز أمونوف، وشيرزود تيميروف، وإيجور سيرجييف، وإلدور شومورودوف  


  • المجموعة الحادية عشر - كولومبيا

    حراسة المرمىألدير كوينتانا – ألفارو مونتيرو – كاميلو فارجاس – كيفن مير – أندريس موسكيرا – دافيد أوسبينا  
    الدفاعدافينسون سانشيز – ألفارو أنجولو – دييفر ماتشادو – كارلوس كويستا – دانييل مونيوز - كريستيان بورخا – جون لوكومي – يوهان موخيكا – سانتياجو أرياس – ييري مينا – يرسون موسكيرا – خوان ديفيد كابال – أندريس رومان – إيدير أوكامبو – جوهان رومانا – ويلر ديتا – جونيور هيرنانديز  
    الوسطويلمار باريوس – جيفرسون ليرما – جون أرياس – نيلسون ديوسا – ريتشارد ريوس — سيباستيان جوميز – كيفن كاستانيو – كيفن فيفيروس - جوستافو بويرتا – خوان فرناندو كوينتيرو – خوان كوادرادو – جون سوليس – خوان مانويل رينجيفو – جيمس رودريجيز – يوهان روخاس – خوان كاميلو بورتيا – جوردان باريرا  
    الهجومياسر أسبريلا – رافائيل سانتوس بوري – سيباستيان فيلا – خاميتون كامباز — جون كوردوبا – لويس دياز – لويس سواريز - نيسر فياريال – خورخي كاراسكال – كارلوس جوميز – إدوين سيتري – جون دوران – يوهان كاربونيرو — جون ستيفن ميندوزا – كوتشكو هيرنانديز  


  • المجموعة الثانية عشر - إنجلترا

    حراسة المرمىجوردان بيكفورد "إيفرتون" - دين هندرسون "كريستال بالاس" - جيمس ترافورد "مانشستر سيتي"  
    الدفاعريس جيمس "تشيلسي" - تينو ليفرامنتو "نيوكاسل" - مارك جويهي "مانشستر سيتي" - إزري كونسا "أستون فيلا" - جون ستونز "مانشستر سيتي" - جاريل كوانساه "باير ليفركوزن" - نيكو أورايلي "مانشستر سيتي" - دان بيرن "نيوكاسل" - دجيد سبينس "توتنهام"  
    الوسطديكلان رايس "آرسنال" - إليوت أندرسون "نوتينجهام فورست" - جود بيلينجهام "ريال مدريد" - جوردان هندرسون "برينتفورد" - مورجان روجرز "أستون فيلا" - كوبي ماينو "مانشستر يونايتد" - إيبيريتشي إيزي "آرسنال"  
    الهجومهاري كين "بايرن ميونخ" - إيفان توني "أهلي جدة" - أولي واتكينز "أستون فيلا" - بوكايو ساكا "آرسنال" - نوني مادويكي "آرسنال" - ماركوس راشفورد "برشلونة" - أنتوني جوردون "نيوكاسل"  


  • المجموعة الثانية عشر - كرواتيا

    حراسة المرمىدومينيك ليفاكوفيتش - دومينيك كوتارسكي - إيفور باندور  
    الدفاعجوسكو جفارديول - دويي كاليتا-كار - جوزيب سوتالو - جوزيب ستانيسيتش - مارين بونجراسيتش - مارتن إيرليك - لوكا فوسكوفيتش  
    الوسطلوكا مودريتش - ماتيو كوفاسيتش - ماريو باساليتش - نيكولا فلاسيتش - لوكا سوسيتش - مارتن باتورينا - كريستيان جاكيتش - بيتر سوتشيتش - نيكولا مورو - توني فروك  
    الهجومإيفان بيريزيتش - أندريه كراماريتش - أنتي بوديمير - ماركو باساليتش - بيتار موسى - إيجور ماتانوفيتش  


  • المجموعة الثانية عشر - غانا

    ستعلن غانا عن القائمة في الأول من حزيران/يونيو 2026.

    حراسة المرمى 
    الدفاع 
    الوسط 
    الهجوم 

  • المجموعة الثانية عشر - بنما

    لم يعلن منتخب بنما عن القائمة المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

    حراسة المرمى 
    الدفاع 
    الوسط 
    الهجوم 