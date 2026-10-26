"راح في الغسيل" .. خالد الشنيف يُغضب جماهير الاتحاد بسبب سخريته من قميص فيسينج!

ويمكن الجدل في أن الإعلامي عبد الله فلاته، أكد أن شركة نادي الاتحاد، في طريقها نحو انتقال الملكية، من صندوق الاستثمارات العامة، وأن المرحلة الأولى، المتمثلة في شراء العلامة التجارية واسم النادي، قد انتهت، وتقدمت العروض على هذا الأساس.
ووفق حديث فلاته، عبر فضائية ثمانية، فإن المرحلة الثانية، تتضمن المرحلة الإدارية أو التشغيلية، وكيف يتم تشغيل النادي، أما الثالثة، فتتضمن الصفقة المالية، كأن يتم دفع 800 مليون ريال على سبيل المثال، وتعقد دراسة حول كيفية استثمار هذا المبلغ على النحو الأمثل.
وأضاف عبد الله فلاته، أن عملية البيع لن تتم إلا عندما تكون جميع المراحل مكتملة، مؤكدًا أنها يجب أن تتم في تسلسل وفترة زمنية يجب أن تكتمل، وأنها ليست مزايدة أو مناقصة، يفتح فيها مظروف، أو يدفع المبلغ ويتم شراء النادي وانتهى الأمر، ولكنها عملية نقل ملكية تتم بخطوات ممنهجة، دون أي عشوائية.
وأكد فلاته أن قيمة بيع شركة نادي الاتحاد، ستتراوح ما بين 800 مليون إلى مليار ريال، إلا أنه - كما ذكر - يجب أن يتم دراسة كيفية استثمار هذا المبلغ على أفضل وجه.
وكان فلاته قد أشار - في أغسطس الماضي - إلى أن ثلاث شركات كانت تتنافس على الاستحواذ على ملكية الاتحاد، قبل شهرين سابقين، وقدمت عروضها الرسمية، وكان الصندوق بصدد دراسة العروض، مؤكدًا أن اثنتين من تلك الشركات، تملك مستثمرين أجانب، وهي قادرة على إنهاء أزمة النادي المالية.