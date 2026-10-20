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PSG Barcelona(C)Getty Images
علي سمير

الفريق الكتالوني في منطقة الخطر .. مخاوف جديدة حول تأجيل قمة برشلونة وباريس سان جيرمان!

برشلونة
باريس سان جيرمان
برشلونة ضد ريال مدريد
باريس سان جيرمان ضد برشلونة
دوري أبطال أوروبا

أوضاع متوترة في فرنسا

أنباء طارثة قادمة من العاصمة الفرنسية باريس، تشير إلى وجود مخاطر حول المواجهة المنتظرة في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، بين العملاقين برشلونة وباريس سان جيرمان.

التوترات السياسية مستمرة على مدار الأيام القليلة الماضية، فهل ينعكس ذلك بالسلب على اللقاء ويتسبب في تأجيل المواجهة المنتظرة؟

  • FRANCE-PROTEST-SOCIAL-ECONOMICAFP

    ما هي القصة؟

    تعيش فرنسا فترة صعبة للغاية من الناحية السياسية، بسبب الأزمة المالية وعجز الموازنة، وما تبع ذلك من حديث عن إجراءات تقشفية منتظرة، في الوقت الذي ظهرت فيه مطالب أخرى حول ضرورة الإنفاق على التعليم وأجور المواطنين والخدمات.

    ووسط كل ذلك، قامت العديد من الحركات أبرزها "السترات الصفراء"، بتنظيم حركات احتجاجية موسعة، مما جعل قوات الأمن تتدخل لتهدئة الأوضاع والسيطرة على الفوضى.


  • الوضع الراهن في باريس

    وفقًا لشبكة "ElDesmarque " فإن أجواء المباراة متوترة للغاية، وهو ما أكده المراسل دافيد إيبانيز الذي قام بتوضيح ما يحدث الآن في العاصمة الفرنسية باريس، قبل ساعات من المباراة المقامة مساء اليوم، الثلاثاء، في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

    وقال إيبانيز:"الحكومة الفرنسية تصرفت بالفعل مع الأوضاع الحالية بكل صرامة، الليلة الماضية تم فرض حظر تجول في الحادية عشر وحتى السادسة من صباح اليوم، والليلة سيتكرر الأمر مرة أخرى".

    وتابع:"سيحدث ذلك في المناطق الخطيرة جدًا، خاصة في ساحة الجمهورية، وهو المكان الذي وقعت فيه العديد من المشاجرات وأعمال العنف، مما نتج عنه اعتقال حوالي 2500 معتقل".

  • FRANCE-PROTEST-SOCIAL-ECONOMICAFP

    حالة تأهب

    وعن إمكانية تأجيل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان:"المباراة ستُلعب بشكل مبدئي، ولكن الجميع في حالة تأهب لكل الاحتمالات".

    وفي هذا السياق نشرت "ElDesmarque " تصريحات من مسؤولين حول أنه لا توجد أي خطورة تخص تأجيل المباراة، وأشارت إلى أنها غير مصنفة كمناسبة "عالية الخطورة"، على الرغم من أعمال التخريب المنتشرة وحالات الاعتقال.

    وأوضحت أن محل إقامة برشلونة يقع على بعد 12 كيلو مترًا من مركز الأحداث الخطيرة وهي ساحة الجمهورية، ولكن قوات الأمن رفعت حالة الاستعداد القصوى للقضاء على أي مخاطر محتملة.


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  • psg barcelonaGetty Images

    مواجهة منتظرة

    من حكم المؤكد أن عشاق الكرة العالمية في كل مكان لا يريدون تأجيل هذه المباراة، لأنها ستقام بين برشلونة الذي يعيش انطلاقة خيالية وسلسلة انتصارات لا تتوقف مع هانزي فليك، وباريس سان جيرمان حامل لقب دوري الأبطال في آخر بطولتين، ويحتل صدارة مرحلة الدوري بـ6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على برشلونة وأستون فيلا وشتوتجارت وليفربول وسبورتينج لشبونة وآرسنال وريال مدريد وريال بيتيس.



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