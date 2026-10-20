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علي سمير

ريال مدريد ينتصر في فوز باريس على برشلونة .. إنريكي أنصف "المزارعين" ومنح مورينيو "الخلطة السحرية" لإيقاف يامال

فقرات ومقالات
التحليل الفني
باريس سان جيرمان ضد برشلونة
باريس سان جيرمان
برشلونة
دوري أبطال أوروبا
لويس إنريكي
هانسي فليك
ريال مدريد
لوكاس هيرنانديز
لامين يامال
جوزيه مورينيو

خطأ كارثي كاد أن يهدر الفوز على باريس

عندما يلعب باريس سان جيرمان أمام برشلونة، فنحن نعرف جيدًا أننا سنشاهد وجبة دسمة من كرة القدم، وبالفعل هذا ما حدث، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء، الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء.

القمة الأوروبية التي أقيمت وسط أجواء سياسية متوترة في فرنسا، انتهت بفوز العملاق الباريسي بنتيجة 4/2، ليواصل علامته الكاملة في دوري أبطال أوروبا .. 3 انتصارات في 3 مباريات.

الأسبقية كانت بهدف سجله ديزيري دوي في الدقيقة 38، قبل أن يعادل تشافي إسبارت النتيجة لبرشلونة بالدقيقة 55 من عمر اللقاء، وهنا قرر لوكاس هيرنانديز أن يظهر لخطف نقاط المباراة بالهدف الثاني من كرة رأسية في الدقيقة 72.

لامين يامال تعادل للضيوف في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن العملاق الكتالوني سيعود، قبل أن يأتي فيتينيا بتسديدة بعيدة سكنت شباك الحارس جوان جارسيا لتُحسم الأمور بهذه اللقطة، ثم اختتم فابيان رويز الرباعية باستغلاله كرة متقنة من أشرف حكيمي.

باريس سان جيرمان انتصر، وريال مدريد أيضًا .. الميرينجي سيلعب يوم الأحد المقبل ضد برشلونة، في جولة جديدة من الدوري الإسباني، وبمناسبة هذه المواجهة، قرر لويس إنريكي منح المدرب البرتغالي "روشتة" لنظيره جوزيه مورينيو قبل اللعب أمام الفريق الكتالوني في الكلاسيكو ..

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    أخيرًا .. توقفت الانتصارات

    برشلونة دخل هذه المباراة بعدما حقق فوزين في دوري الأبطال و9 في الدوري الإسباني، قبل أن يأتي لويس إنريكي ليضع حدًا لانطلاقة ناديه السابق، في الوقت الذي حاول فيه هانزي فليك القتال حتى آخر لحظة، ولا يمكننا لومه كثيرًا على هذه الخسارة، لأنه فعل ما يكفي حتى الآن منذ بداية هذا الموسم.

    باريس أصبح لا يمكن إيقافه، فاز على متصدر الدوري الإنجليزي 4/2 وهو مانشستر سيتي، وعاد مرة أخرى ليفعل نفس الشيء بالنتيجة ذاتها أمام "الفريق الذي لا يُقهر" في الدوري الإسباني، نعم هذا العملاق الباريسي القادم من "دوري المزارعين".

    فليك دخل هذا اللقاء طامحًا في مواصلة الانتصارات، والانتقام من الخسارة 2/1 في نسخة الموسم الماضي، ولكن الأمور لم تكن سهلة، والفريق الكتالوني لم يستطع مقاومة الطوفان الباريسي، وكلما عاد في النتيجة يعود خصمه بانتفاضة جديدة يصحح فيها الأمور.

    وعلى صعيد آخر، نجح لامين يامال في فك عقدته أخيرًا أمام باريس سان جيرمان، حيث سجل هدفه الأول بشباك الفريق الباريسي في مجموع 4 مشاركات ضد الفريق بدوري أبطال أوروبا.

    وبالنظر إلى الحدة التي لعب بها باريس في آخر مباراتين ضد سيتي وبرشلونة، سنجد أن إنريكي أنصف الدوري الفرنسي أمام الجميع، ليسير بخطى ثابتة نحو الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، مهددًا إنجاز ريال مدريد التاريخي.


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    إليك الخلطة السرية يا مورينيو

    في الوقت الذي كان يقاتل فيه برشلونة من أجل تصحيح الأمور والعودة في المباراة، جلس جوزيه مورينيو في مدريد وهو يفرك يديه ويراقب كل شيء حتى يجمع الخيوط التي سيستطيع من خلالها إسقاط غريمه الكتالوني!

    ويمكننا تلخيص نقاط الضعف والجوانب السلبية التي ظهرت في برشلونة بهذه المباراة في النقاط التالي :

    - وجود جواو كانسيلو في مركز الظهير الأيسر كان كارثيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لويس إنريكي اعتمد عليه كنقطة ضعف و"شارع" يركض فيه ديزيري دوي وأشرف حكيمي.

    - أنتوني جوردون لم يكن مساندًا جيدًا لكانسيلو، كما أنه لم يظهر المهارات الفردية الكافية لصناعة الفارق عندما تعرض لامين يامال لرقابة وحراسة مشددة.

    - العرضيات تمثل مشكلة كبيرة لبرشلونة وهذا ما ظهر في هدف لوكاس هيرنانديز، والكرة التي سجل منها فابيان رويز الهدف الرابع.

    - على الرغم من التصديات المذهلة التي قام بها جوان جارسيا، إلا أنه فشل في التعامل مع التسديدات البعيدة بغرابة شديدة للغاية "شاهدنا ذلك في هدفي دوي وفيتينيا" وهذا أمر غير معتاد من الحارس المميز، فهل يتكرر الأمر في الكلاسيكو بتسديدات من فيديريكو فالفيردي وكيليان مبابي؟

    - دخول رودري لم يكن مرعبًا ولم يمنع باريس من اقتحام مناطق الخطورة في برشلونة، ويبدو أن اللاعب لا يزال بعيدًا عن أفضل مستوياته.

    ولذلك يجب أن يقوم مورينيو بتحضير أوراقه جيدًا، باستغلال تلك النقاط للوصول إلى مرمى جوان جارسيا بأسهل صورة ممكنة من خلال كانسيلو المعروف بضعفه الدفاعي "إن شارك"، وكذلك بخلق التوليفة المناسبة لتقليل خطورة يامال ومنعه من استخدام مهارته الفردية التي يمكنها قلب النتيجة في أي لحظة.

  • Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    تغيير كاد أن يؤدي لكارثة

    إنريكي قدم العديد من الأمور الإيجابية خلال هذه المباراة، لكنه أقدم على خطوة كارثية في الدقيقة 78، عندما قرر إخراج لوكاس هيرنانديز وإدخال وارين زاير إيمري بدلًا منه.

    مدرب باريس قدم درسًا في كيفية إيقاف لامين يامال بحضور هيرنانديز، حيث نجح اللاعب في تحجيم خطورة النجم الشاب بأفضل شكل ممكن، وبدد كل المخاوف التي تسربت لقلوب عشاق باريس بسبب غياب البرتغالي نونو مينديش.

    لامين وجد صعوبة هائلة في المراوغة والمرور والوصول لمناطق خطيرة بالثلث الأخير، وهيرنانديز كان أحد أهم العناصر في نجاح خطة إنريكي في إخضاع الدولي الإسباني لرقابة لصيقة وصلت أحيانًا لإحاطته بـ3 لاعبين أثناء وعزله عن باقي العناصر الهجومية.

    وهو ما يجعلنا نتعجب للتغيير الذي أجراه إنريكي، عندما قرر إخراج أحد أهم أفراد التصدي لخطورة يامال وكأنه اطمأن لنتيجة المباراة بهذه السهولة، وتلقى عقابه سريعًا بعدم من لامين نفسه، قبل أن يأتي فيتينيا وفابيان رويز لتصحيح الأوضاع.

    وهذا الخطأ الذي يجب أن ينتبه له مورينيو، ليدرك جيدًا أن "ليس أي لاعب" يمكنه إيقاف يامال، الأمر لا يعتمد فقط على المنظومة وتواجد أكثر من عنصر دفاعي من حوله، ويجب اختيار الظهير المناسب الذي يتمتع بقدر كبير من الصلابة الدفاعية والقدرة على إظهار الثبات في المواجهات الفردية.

    وعلى الأرجح أن هذا اللاعب هو مارك كوكوريلا، الذي يجب عليه مشاهدة ما فعله لوكاس هيرنانديز جيدًا قبل خروجه، ومدى تأثيره في إحباط منظومة برشلونة الهجومية بإيقاف لامين يامال الذي تحسن مستواه كثيرًا وساهم في شن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى باريس في الدقائق الأخيرة.

    وبعد هذه النتيجة والعديد من نقاط الضعف، والإصابة المبكرة لداني أولمو وخروجه في الدقيقة 27، سنجد أن باريس لم ينتصر وحده في هذه الموقعة، بل قدم خدمة العمر لمورينيو وريال مدريد، ومنح غريمه التقليدي هزيمة مُحبطة في أسوأ وقت ممكن قبل الكلاسيكو المنتظر.

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