ريال مدريد ينتصر في فوز باريس على برشلونة .. إنريكي أنصف "المزارعين" ومنح مورينيو "الخلطة السحرية" لإيقاف يامال

عندما يلعب باريس سان جيرمان أمام برشلونة، فنحن نعرف جيدًا أننا سنشاهد وجبة دسمة من كرة القدم، وبالفعل هذا ما حدث، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء، الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء.

القمة الأوروبية التي أقيمت وسط أجواء سياسية متوترة في فرنسا، انتهت بفوز العملاق الباريسي بنتيجة 4/2، ليواصل علامته الكاملة في دوري أبطال أوروبا .. 3 انتصارات في 3 مباريات.

الأسبقية كانت بهدف سجله ديزيري دوي في الدقيقة 38، قبل أن يعادل تشافي إسبارت النتيجة لبرشلونة بالدقيقة 55 من عمر اللقاء، وهنا قرر لوكاس هيرنانديز أن يظهر لخطف نقاط المباراة بالهدف الثاني من كرة رأسية في الدقيقة 72.

لامين يامال تعادل للضيوف في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن العملاق الكتالوني سيعود، قبل أن يأتي فيتينيا بتسديدة بعيدة سكنت شباك الحارس جوان جارسيا لتُحسم الأمور بهذه اللقطة، ثم اختتم فابيان رويز الرباعية باستغلاله كرة متقنة من أشرف حكيمي.

باريس سان جيرمان انتصر، وريال مدريد أيضًا .. الميرينجي سيلعب يوم الأحد المقبل ضد برشلونة، في جولة جديدة من الدوري الإسباني، وبمناسبة هذه المواجهة، قرر لويس إنريكي منح المدرب البرتغالي "روشتة" لنظيره جوزيه مورينيو قبل اللعب أمام الفريق الكتالوني في الكلاسيكو ..