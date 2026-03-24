قلق كبير يكتنف أرسنال بعد انسحاب غابرييل من تشكيلة البرازيل عقب إصابته في نهائي كأس كاراباو

تفاقمت خيبة الأمل التي أعقبت خسارة أرسنال 2-0 أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو، مع ورود أنباء تفيد بأن غابرييل لن يشارك في المباريات الدولية المقبلة للمنتخب البرازيلي. ورغم أن المدافع بدا قادراً على خوض المباراة النهائية في ويمبلي دون إظهار أي علامات على المعاناة، إلا أنه أبلغ عن شعوره بألم حاد في ركبته اليمنى خلال الفحوصات التي أجريت بعد المباراة. أجرى الطاقم الطبي بعد ذلك فحوصات بالأشعة، والتي أكدت أنه غير لائق للمشاركة في مباريات السيلساو الودية المهمة ضد فرنسا وكرواتيا. يمثل هذا الخبر انتكاسة كبيرة للمدافع، الذي خاض 17 مباراة دولية منذ ظهوره الدولي الأول في عام 2023 وكان متحمساً لمواصلة أدائه الجيد في آخر مباراة دولية له - الفوز 2-0 على السنغال في استاد الإمارات.