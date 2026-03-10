قلق بشأن جمال موسيالا وجوناس أوربيغ: بايرن ميونيخ قد يدفع ثمناً باهظاً مقابل أدائه الرائع ضد أتالانتا بيرغامو

عاد موسيالا إلى تشكيلة بطل ألمانيا القياسي في منتصف يناير فقط، بعد أن تعرض لكسر في عظم الساق خلال كأس العالم للأندية في الصيف. ومنذ ذلك الحين، اكتسب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خبرة تدريجية. في عشر مباريات سابقة، ساهم في أربعة أهداف (هدفان ومساعدة في هدفين). ضد أتالانتا، سجل موسيالا، الذي حل محل سيرج غنابري بعد الاستراحة، الهدف السادس في المباراة.

إذا كان موسيالا قد أصيب بالفعل، فإن عودته إلى المنتخب الألماني في نهاية مارس ستكون قد ضاعت.

أما إصابة أوربيغ، فقد تؤدي إلى مشاركة سفين أولرايش في مباراة نهاية الأسبوع ضد باير ليفركوزن. نيوير غائب حاليًا، كما كان الحال قبل بضعة أسابيع، بسبب إصابة في عضلة الساق اليسرى.