بعد هجمة هجومية قبل نهاية المباراة بوقت قصير (87)، أمسك اللاعب الهجومي بكاحله وظل يعرج على أرض الملعب. في الوقت الإضافي، قام المدرب فنسنت كومباني باستبداله.
قلق بشأن جمال موسيالا وجوناس أوربيغ: بايرن ميونيخ قد يدفع ثمناً باهظاً مقابل أدائه الرائع ضد أتالانتا بيرغامو
بالإضافة إلى ذلك، اضطر جوناس أوربيغ إلى مغادرة الملعب مدعوماً من اثنين من المساعدين بعد أن سجل الفريق المنافس الهدف السادس والوحيد قبل نهاية المباراة بلحظات. وكان بديل مانويل نوير المصاب قد اصطدم بقوة مع نيكولا كرستوفيتش قبل أن يسجل ماريو باساليتش الهدف من كرة مرتدة.
وقبل ذلك بقليل، تم استبدال ألفونسو ديفيز وهو يبكي. ولم يتم بعد إصدار تشخيص لحالة هؤلاء اللاعبين الثلاثة.
- Imago Images / MIS
عودة موسيالا إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم في خطر - هل سيكون أولرايش مطلوبًا الآن؟
عاد موسيالا إلى تشكيلة بطل ألمانيا القياسي في منتصف يناير فقط، بعد أن تعرض لكسر في عظم الساق خلال كأس العالم للأندية في الصيف. ومنذ ذلك الحين، اكتسب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خبرة تدريجية. في عشر مباريات سابقة، ساهم في أربعة أهداف (هدفان ومساعدة في هدفين). ضد أتالانتا، سجل موسيالا، الذي حل محل سيرج غنابري بعد الاستراحة، الهدف السادس في المباراة.
إذا كان موسيالا قد أصيب بالفعل، فإن عودته إلى المنتخب الألماني في نهاية مارس ستكون قد ضاعت.
أما إصابة أوربيغ، فقد تؤدي إلى مشاركة سفين أولرايش في مباراة نهاية الأسبوع ضد باير ليفركوزن. نيوير غائب حاليًا، كما كان الحال قبل بضعة أسابيع، بسبب إصابة في عضلة الساق اليسرى.