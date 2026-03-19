قلبوا النتيجة بشكل مذهل بعد تأخرهم في مباراة الذهاب! فريق فرايبورغ الذكي يصنع التاريخ في الدوري الأوروبي

"دائمًا ما ينتابنا هذا الشعور مع مرور الأسبوع. كان ذلك واضحًا تمامًا على اللاعبين، فقد كانوا في قمة تركيزهم"، قال شوستر فيمقابلة مع قناة RTL: "نحن سعداء جدًا وفخورون جدًا بما حققناه، وبأننا سنواصل رحلتنا برفقة جميع مشجعينا الرائعين."

ماتياس جينتر (19)، إيغور ماتانوفيتش (25)، فينتشنزو غريفو (53)، الذي أصبح الهداف الوحيد في تاريخ بريسغاو بعد تسجيله هدفه رقم 106 في المباريات الرسمية بقميص فرايبورغ، ويوتو سوزوكي (57) وماكسيميليان إيغستين (79) قدموا عرضاً هجومياً رائعاً. في غضون ذلك، أعاد ماتي سميتس (39) فريق جينك إلى المباراة، لكن فرايبورغ لم يدع الفرصة تفلت من يديه للتأهل إلى ربع النهائي. بعد الفوز الخامس في المباراة الخامسة على أرضه، يمكن لفريق بريسغاو الآن مواصلة مغامرته الأوروبية في أبريل ضد سيلتا فيغو في دور الثمانية.

"نحن مقتنعون بقدرتنا على تعويض النقص"، كان شوستر قد أكد ذلك أمام ميكروفون قناة RTL قبل المباراة. وفي هذه المباراة، استطاع مدرب SCF الاعتماد مجدداً على المحرك إيغستين الذي افتقده الفريق بشدة في مباراة الذهاب، والذي كان ضمن التشكيلة الأساسية بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي فرضت عليه.