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محمد سعيد

"قطعة أرض جميلة تعوضك عن أجواء مصر الصعبة" .. رئيس بلدية في طرابزون يفاجئ محمد صلاح بعرض مثير للجدل!

طرابزون سبور
دوري السوبر التركي
محمد صلاح

الهدايا تنهال على الملك المصري في تركيا

يبدو أن إقامة محمد صلاح في تركيا، لن تقتصر على المستطيل الأخضر فقط، حيث بدأت العروض السخية تنهال على "الملك المصري" فور وصوله إلى مدينة طرابزون، التي يمثل ناديها بدءًا من الموسم المقبل.

فإلى جانب العقد الفلكي الذي وقعه مع النادي، تلقى النجم المصري عرضًا استثنائيًا من مسؤول محلي يهدف لتأمين مستقبله ومستقبل عائلته في الأراضي التركية.

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  • عرض عقاري مغرٍ لمستقبل صلاح وعائلته

    أثار حسين أفني تشوشكون تشيبي، رئيس بلدية أراكلي التابعة لمدينة طرابزون، حالة واسعة من الجدل بعد تقديمه عرضًا فريدًا للنجم المصري محمد صلاح، تمثل في منحه قطعة أرض مميزة في منطقته.

    وبرر المسؤول التركي هذا العرض برؤية استشرافية للمستقبل، حيث قال في تصريحاته: "العيش في مصر سيصبح صعبًا في المستقبل خصوصًا في فصل الصيف، ومنطقتنا ستكون صالحة جدًا للحياة في تلك السنوات". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حاول إغراء صلاح بمميزات المنطقة الجغرافية والمناخية، مؤكدًا أنها الملاذ الآمن من التغيرات البيئية التي تهدد العالم.

    وتابع رئيس بلدية أراكلي حديثه الموجه لصلاح قائلاً: "هذا هو المكان الذي سيكون الأقل تأثراً بالاحتباس الحراري العالمي، دعنا نمنحك قطعة أرض جميلة من هنا".

    وأضاف في رسالة عاطفية تهدف لإقناع نجم ليفربول السابق بالاستقرار الدائم في تركيا: "نحن نقدم لك جغرافيا رائعة حيث يمكنك العيش مع أحفادك وأطفالك دون مشاكل في المياه".

    ويأتي هذا العرض في وقت يسعى فيه المجتمع المحلي في طرابزون لإشعار النجم المصري بأنه في موطنه الجديد، بعيدًا عن ضغوط الحياة في القاهرة أو الاحتراف الأوروبي الصعب، إلا أن حديث المسؤول التركي تسبب في حالة غضب لدى المتابعين من الجماهير المصرية التي ترى في ذلك محاولة للتقليل من مستوى الحياة في أرض الكنانة.

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    سيف سورمانة وتفاصيل العقد المليوني

    الترحيب بصلاح لم يقتصر على الوعود العقارية، بل شمل هدايا تراثية رمزية تعكس مكانته الكبيرة، فخلال يومه الأول، قام حسين عزيز أوغلو، رئيس بلدية سورمانة بإهداء النجم المصري سيف سورمانة الرمزي، بالإضافة إلى مجموعة أدوات مطبخ وسكين خاص للعائلة.

    وعبر عزيز أوغلو عن فخره بتواجد صلاح في المنطقة، متمنيًا له مسيرة حافلة بالأهداف، حيث قال في منشور رسمي: "أعرب عن سعادتي الكبيرة باستقبال صلاح في سورمانة، أتمنى أن يكون طريقه مفتوحًا وسيفه حادًا وكل ضربة منه هدفًا".

    وعلى الصعيد المالي، كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن النادي التركي عن أرقام ضخمة في عقد "مو"، فقد أعلن طرابزون سبور عبر منصة الإفصاح العام أن اللاعب سيحصل على راتب مضمون قدره 17 مليون يورو لكل موسم كروي، مقسمة بين راتب سنوي ومكافأة توقيع.

    كما يتضمن الاتفاق حصوله على 20% من عائدات بيع القمصان والمنتجات التي تحمل اسمه، وهو ما يبرز القيمة الاقتصادية الجبارة للصفقة التي أحدثت هزة في البورصة التركية فور الإعلان عنها.

  • انتعاشة اقتصادية وتحديات أرطغرل دوغان

    على الجانب الآخر، لم يتأخر التأثير الاقتصادي لوصول صلاح، حيث شهدت الأسواق المالية تفاعلاً فورياً. فقد أدى خبر التعاقد إلى قفزة في سهم نادي طرابزون سبور في البورصة المحلية بنسبة بلغت 4%.

    ويعكس هذا الصعود الثقة الكبيرة في قدرة النادي على تحقيق إيرادات هائلة من حقوق البث والرعاية ومبيعات التجزئة، مستغلاً الشعبية العالمية الجارفة لقائد المنتخب المصري، التي ستضع طرابزون في بؤرة اهتمام الإعلام الرياضي الدولي طوال فترة تعاقده.

    من جانبه، تحدث أرطغرل دوغان، رئيس النادي، بنبرة ملؤها التحدي والثقة عن كواليس هذه الصفقة التاريخية، قائلًا: "عقدت اجتماعاً مع صلاح، كما التقيت بوكيله. كان اجتماعاً احترافياً للغاية وسادته أجواء من الاحترام المتبادل، حيث تفاهم الطرفان ولم تكن هناك أي صعوبات. التقينا قبل نحو 10 أيام، ومنذ أمس بات كل شيء واضحاً. لا حاجة للحديث كثيراً عن صلاح، فهو نجم عالمي، وكنا بحاجة إلى لاعب مثله. أعتقد أن الأمر سيكون رائعاً، وآمل أن يعود بالنفع على نادينا".

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    صلاح والقميص رقم 10 في طرابزون

    رغم ظهور صلاح في البداية بقميص يحمل الرقم 61، وهو كود مدينة طرابزون، إلا أن الرغبة الفنية للاعب حسمت الموقف في النهاية، حيث كشفت التقارير أن صلاح سيعود لارتداء رقمه المفضل "10" الذي يرتديه مع الفراعنة، بعد أن تنازل زميله إرنست موتشي عن الرقم طواعية تقديراً للنجم الوافد.

    صلاح وجه رسالة حماسية للجماهير التركية باللغتين العربية والتركية، حيث قال في مقطع فيديو رسمي: "إلى جماهير طرابزون سبور هل أنتم مستعدون؟ أراكم قريباً".

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