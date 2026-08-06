"قطعة أرض جميلة تعوضك عن أجواء مصر الصعبة" .. رئيس بلدية في طرابزون يفاجئ محمد صلاح بعرض مثير للجدل!

أثار حسين أفني تشوشكون تشيبي، رئيس بلدية أراكلي التابعة لمدينة طرابزون، حالة واسعة من الجدل بعد تقديمه عرضًا فريدًا للنجم المصري محمد صلاح، تمثل في منحه قطعة أرض مميزة في منطقته.

وبرر المسؤول التركي هذا العرض برؤية استشرافية للمستقبل، حيث قال في تصريحاته: "العيش في مصر سيصبح صعبًا في المستقبل خصوصًا في فصل الصيف، ومنطقتنا ستكون صالحة جدًا للحياة في تلك السنوات". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حاول إغراء صلاح بمميزات المنطقة الجغرافية والمناخية، مؤكدًا أنها الملاذ الآمن من التغيرات البيئية التي تهدد العالم.

وتابع رئيس بلدية أراكلي حديثه الموجه لصلاح قائلاً: "هذا هو المكان الذي سيكون الأقل تأثراً بالاحتباس الحراري العالمي، دعنا نمنحك قطعة أرض جميلة من هنا".

وأضاف في رسالة عاطفية تهدف لإقناع نجم ليفربول السابق بالاستقرار الدائم في تركيا: "نحن نقدم لك جغرافيا رائعة حيث يمكنك العيش مع أحفادك وأطفالك دون مشاكل في المياه".

ويأتي هذا العرض في وقت يسعى فيه المجتمع المحلي في طرابزون لإشعار النجم المصري بأنه في موطنه الجديد، بعيدًا عن ضغوط الحياة في القاهرة أو الاحتراف الأوروبي الصعب، إلا أن حديث المسؤول التركي تسبب في حالة غضب لدى المتابعين من الجماهير المصرية التي ترى في ذلك محاولة للتقليل من مستوى الحياة في أرض الكنانة.