ليلة كتبت فرحة منقوصة للكنديين، بعد فوزهم الساحق على قطر بنتيجة (6-0)، وتحقيق أول انتصار لهم في كأس العالم، وقع حادث مؤلم، في الدقيقة 51، تدخل قوي من عاصم ماديبو على إسماعيل كوني، أسفر عن إصابة الأخير بكسر في ربلة الساق، وفقًا للتشخيصات الأولية.
رغم الإصابة المروعة لكوني .. خبير تحكيمي يدافع عن لاعب قطر بعد طرده: نحن في عالم الرياضة!
كيف تحول الإنذار إلى طرد؟
في البداية، لم يُظهر الحكم كريستيان جاراي، سوى البطاقة الصفراء لماديبو، ولكن بعد مراجعة سريعة عبر تقنية VAR، والتي لم تُبث على التليفزيون بسبب خطورة الموقف، تم إشهار البطاقة الحمراء.
ورغم ذلك، لم يكن تدخل ماديبو عنيفًا، بل كان من الواضح أن نيته هي الاستحواذ على الكرة، فيما علّق الخبير التحكيمي باتريك إيتريش، عبر قناة MagentaTV، بشأن قرار الحكم، قائلًا "أعتقد أنه في سياق الحدث، وبالطريقة التي رآها الحكم، فإنها تستحق بطاقة صفراء، هكذا بدا الأمر. الآن، الإصابة خطيرة لدرجة أنهم قرروا بالتأكيد في غرفة الفار، أن يقولوا له: إصابة خطيرة، عندها أظهر الحكم البطاقة الحمراء".
وأضاف إيتريش أن الحكم جاراي لم يخرج لمراجعة اللقطة عبر شاشة الفار، كما لم يصدر أي إعلان، ولم يشرح الأمر أيضًا. لم يكن أحد يهتم بما يقوله، لقد حول البطاقة الصفراء إلى حمراء دون الخروج، وانتهى الأمر. أعتقد أن هذا أمر جيد أيضًا؛ لأن لمسة بسيطة قد تؤدي أحيانًا إلى كارثة كبيرة".
رسالة دفاع عن لاعب قطر
في المقابل، واجه رأي إيتريش، معارضة من زميله الخبير جوناس هوفمان، الذي كان يود أن يرى من الحكم مزيدًا من الحساسية بشأن تلك الحالة الصعبة، مؤكدًا "لم تكن مخالفة فادحة. نحن في عالم الرياضة، وللأسف، مثل هذه الأمور تحدث، لكن لا يجوز معاقبة شخص ما على شيء لم يكن يقصده حقًا".
وسلط هوفمان الضوء على مبدأ نية اللاعب، قائلًا "بالطبع من المؤسف للاعب الذي تعرض للمخالفة أن يحدث ذلك، فهذا لا نتمناه جميعًا، ولا أتمنى ذلك لأحد، ولكن يجب عندها محاولة الفصل بين الأمرين، والقول: لم تكن هناك نية".
وردًا على ما ذكره هوفمان، أشار إيتريش إلى ضرورة أن تلعب آثار المخالفة دورًا في التقييم في نهاية المطاف، قائلًا "يمكننا أن نتجادل حول هذا الأمر أيضًا، أعني أنه في بعض الأحيان، قد يكون هناك تأثير كبير لمخالفة بسيطة، حتى لو لم تكن مقصودة، ويمكن أن تؤدي مع ذلك إلى إصابة خطيرة، هذا هو السبب الذي دفعنا للقول: سنمنح بطاقة حمراء في هذه الحالة".
ومع ذلك، يجب على الحكام دائمًا تقييم الموقف المعني، ولا يجوز لهم إصدار الأحكام وفقًا لنماذج صارمة دون أي تقييم للظروف. "إذا ارتكبت مخالفة طفيفة جدًّا، ثم انحنى اللاعب بعد ذلك وحدث شيء ما، فلا يمكنك القول: انتبه، لم يكن ذلك مقصودًا من اللاعب. ربما يكون قد لعب الكرة أصلاً، وفي هذه الحالة لا يحدث شيء من هذا القبيل".
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ما الذي تناوله لاعب كندا؟
ومن هذا المنطلق، أثار إسماعيل كوني، تساؤلات حول المادة التي كان يستنشقها عند الخروج برفقة الطاقم الطبي، وهو يوجه التحية إلى الجماهير الكندية، فيما تبين أن "الصافرة الخضراء"، هي عبارة عن مادة دوائية يقوم اللاعب باستنشاقها، وتتحول لبخار وتدخل الرئة، ومن ثم للدم، وتستخدم في حالة الإصاباة القوية مثل الكسور والخلع، وتبقي اللاعب متيقظًا وقادرًا على التحدث مع الأطباء.
إيتريش يشيد بالحكم: "أفضل أداء حتى الآن في هذه البطولة"
وفي سياق آخر، أشاد الحكم السابق في الدوري الألماني، بأداء الحكمة توري بينسو، التي شاركت في مباراة تشيكيا وجنوب إفريقيا، لتصبح أولى امرأة تدير مباراة في كأس العالم الحالي، واصفًا إياها بأنها قدمت أفضل أداء تحكيمي حتى الآن في المونديال، وبفارق كبير.
ولو كان الأمر بيد هذا الرجل البالغ من العمر 47 عامًا، لكان الأداء هو المعيار الأساسي في اختيار الحكام، وليس الجنس، قائلًا "لا أريد أن أذكر أبدًا أن هناك امرأة تتولى التحكيم. لم أعد أرغب في ذلك على الإطلاق، لأن هذا الأمر لا يهم على الإطلاق. ما يهم هو الجودة. ولا يهمني مطلقًا ما إذا كانت امرأة أو رجلًا هي التي تتولى التحكيم."