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guardiola(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
ترجمه

قضية مانشستر سيتي.. الهاكر روي بينتو يقتبس تصريحات جوارديولا: اربطوا أحزمة الأمان!

مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

وزيرة الدولة للثقافة والرياضة، ليزا ناندي: "نحتاج إلى التوصل إلى نتيجة سريعة لاستعادة الثقة في كرة القدم"

يُقال إن ثلاثة قضاة مستقلين وجدوا مانشستر سيتي مذنبًا في 114 مخالفة للقواعد المالية للبريمييرليج، ما يُثير احتمال تقدّم أندية ولاعبين بمطالبات للتعويض. ويمكن أن تكون لهذه الإجراءات، التي جرت خلف أبواب مغلقة، عواقب كبيرة على التوازن الاقتصادي والمؤسسي لكرة القدم الإنجليزية. ويملك سيتي 14 يومًا لتقديم استئناف.

وبحسب Corriere.it، شدّدت وزيرة الثقافة والرياضة البريطانية ليزا ناندي على ضرورة الوصول بالقضية إلى نهاية سريعة: «نحتاج إلى التوصل إلى نتيجة سريعة لاستعادة الثقة في كرة القدم. يملك البريمييرليج الحق في أن يحكم نفسه، لكن يجب تطبيق القواعد واحترامها من قِبل الجميع».

  • ويقع روي بينتو أيضاً في قلب هذه القضية. وقد أسّس القرصان البرتغالي موقع "فوتبول لييكس"عام 2015 لنشر وثائق سرية عن كرة القدم الدولية. وقد ساعدت معلوماته، التي حلّلها أيضاً صحفيون في Der Spiegel، في كشف مخالفات مالية مزعومة ارتكبها سيتي، إلى جانب قضايا مثيرة للجدل أخرى في كرة القدم.

    واعتقلت المجر بينتو عام 2019، وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة محاولة الابتزاز والجرائم الإلكترونية. وعمل لاحقاً مع عدة تحقيقات أوروبية ووُضع تحت الحماية. وقال بشأن الحكم المتعلق بسيتي، وفقاً لما نقله Corriere.it: "قرار تاريخي لكرة القدم الإنجليزية، وهو تتويج للعمل الذي قمت به عبر Football Leaks. اليوم، نعلم جميعاً أن مانشستر سيتي، من خلال تلاعبات هيكلية ومناورات مالية، لم يكتفِ بالالتفاف على القوانين، بل حوّلها إلى مجرد إجراء شكلي، متحدياً أي محاولة للحفاظ على نزاهة المنافسة. هذا الاحتيال المنظّم بدقة سيخضع أخيراً للعقاب، وسيكون تأثيره ليس مضطرباً فحسب، بل مدمّراً... لا يسعني إلا أن أستحضر كلمات بيب جوارديولا في أول مؤتمر صحفي له كمدرب لسيتي: "اربطوا أحزمة الأمان"".



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