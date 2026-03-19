لا يزال قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية من السنغال ومنحه للمغرب يثير الجدل. ففي مساء يوم الثلاثاء 17، صدر قرار تاريخي منح الفوز باللقب لمنتخب حكيمي، ونص القرار علىما يلي: "خسر المنتخب السنغالي نهائي كأس الأمم الأفريقية (CAF) المغرب 2025، وسُجلت النتيجة 3-0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم". السبب؟ في الدقائق الأخيرة من المباراة، كان هناك احتجاج صاخب من الفريق السنغالي الذي اشتكى أولاً من عدم احتساب ركلة جزاء، ثم انفجر غضباً بسبب تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR) التي احتسبت ركلة جزاء لصالح المغرب بسبب تلامس مشابه جداً.
قضية كأس الأمم الأفريقية، وياه يتحدث: "تهانينا للمغرب. من يغادر الملعب هو الخاسر"
كلمات وياه
وفي هذا الصدد، علق المهاجم الليبيري السابق جورج وياه على الموضوع قائلاً: "نهائي كأس الأمم الأفريقية؟ إذا أردتم الحقيقة، فإن أي فريق يخرج من الملعب يُعتبر خاسراً؛ فالقاعدة واضحة. كرة القدم لا تُلعب بهذه الطريقة، لذا تهانينا للمغرب على الفوز باللقب، فقد دافعوا عن حقهم في الفوز به".
