علي مجرشي؛ الاسم الأكثر تداولًا حاليًا في الوسط الرياضي السعودي بشكل لافت، على إثر بعض التكهنات بشأن مروره بمشكلة شخصية، تحول بينه وبين الانضمام لمعسكر الإعداد للأهلي الخارجي في البرتغال، لكن يبدو أن الجمهور قلق أكثر من اللازم.
قضية علي مجرشي تثير القلق قبل الموسم الجديد .. لكن "شفاعة أصحاب السمو تنقذ نجم الأهلي"
ما القصة؟
خلال الساعات الماضية، نشر الإعلامي الرياضي السعودي محمد البكيري منشورًا غامضًا، عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلاله أن أحد المدافعين المحليين الذين يشاركوا بشكل أساسي مع فريقه، سيغيب لفترة طويلة بالموسم المقبل، لـ"ظروف خاصة".
وزاد البكيري في تغريدته موضحًا أن هذا اللاعب ينشط في أحد الأندية البارزة، وقد حقق "منجرين كبيرين" لناديه، وهو ما أسقطه البعض على الأهلي كونه من حقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في العامين الأخيرين.
ورغم أن الإعلامي الرياضي لم يذكر في تغريدته أن المقصود هو علي مجرشي إلا أنه الاسم الذي أجمع عليه غالبية المتفاعلين مع مزاعم البكيري، الذي اضطر بعد ذلك لحذف منشوره في ظل الجدل الكبير الذي أحدثه.
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لماذا علي مجرشي؟
استمرارًا مع السير وراء خيط "لغز البكيري"، لماذا تكهن الجمهور بأنه علي مجرشي بالتحديد؟
بخلاف كونه المدافع المحلي الذي يشارك بشكل أساسي بالفعل في الأهلي، فإن اللاعب الذي يثير غيابه عن معسكر الفريق الحالي في البرتغال التساؤلات!
إجازة اللاعبين السعوديين الدوليين قد انتهت بالفعل في الأهلي، وقد انضم الثلاثي فراس البريكان، زياد الجهني وعبدالرحمن الصانبي قبل يومين، لمعسكر الإعداد الخارجي في البرتغال، في حين لم يرافقهم علي مجرشي بعد.
وطالما لم يخرج أحد من قلعة الكؤوس لتوضيح سبب غياب صاحب الـ26 عامًا عن المعسكر، سمح الجمهور لنفسه بالتكهن بأنه المقصود من تغريدة البكيري.
"شفاعة أميرية تنقذ مجرشي"
بالبحث أكثر وراء تلك القضية الغامضة، يلتزم كافة الإعلاميين الكبار الصمت، وسط دعوات بضرورة احترام الظروف الخاصة التي يمر بها اللاعب.
فيما تولى حساب وحيد توضيح الصورة للجماهير، وهو حساب "جازان الآن"، كون مجرشي ابن المنطقة نفسها..
الحساب أكد أن ظهير الراقي مستمر في ممارسة نشاطه كلاعب كرة قدم في الموسم المقبل بشكل طبيعي، ولن يغيب لفترة طويلة كما ادعى محمد البكيري.
وأشار حساب "جازان الآن" إلى أن مجرشي بالفعل أقيمت ضده دعوة قضائية قبل أشهر، لكن تم حلها بشفاعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز؛ أمير منطقة جازان، قبل سفره مع المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم 2026.
الحساب لم يكشف تحديدًا ماهية الدعوة القضائية التي أقيمت ضد لاعب الراقي، لكنه اكتفى بإعادة نشر منشور يعود لشهر نوفمبر 2025، أُعلن من خلاله اجتماع أمير جازان مع المدعو علي آل زيد، لإقناعه بالتنازل عن القضية، وهي المحاولة التي نجحت وأنقذ علي مجرشي.
مسيرة علي مجرشي في الملاعب
الظهير الأيمن للأهلي كان قد بدأ مسيرته في صفوف نادي الشباب، قبل التصعيد للفريق الأول في يوليو 2019.
وأًرسل مجرشي في الشهر ذاته، في رحلة ابتعاث خارجي بالدوري الإسباني ضمن مشروع "صقور المستقبل" لصقل المواهب، قبل العودة لليث الأبيض من جديد في سبتمبر 2020.
لم تستمر رحلة صاحب الـ26 عامًا كثيرًا في الشباب، حيث أعير في فبراير 2021 للفيصلي لمدة ستة أشهر، قبل الانتقال النهائي للأهلي في شتاء 2022.
وشارك الظهير الدولي في 139 مباراة مع الراقي بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع تسعة آخرين، فيما حصد لقبين من النخبة الآسيوية، بجانب كأس السوبر السعودي.
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