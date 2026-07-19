قضية علي مجرشي تثير القلق قبل الموسم الجديد .. لكن "شفاعة أصحاب السمو تنقذ نجم الأهلي"

خلال الساعات الماضية، نشر الإعلامي الرياضي السعودي محمد البكيري منشورًا غامضًا، عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلاله أن أحد المدافعين المحليين الذين يشاركوا بشكل أساسي مع فريقه، سيغيب لفترة طويلة بالموسم المقبل، لـ"ظروف خاصة".

وزاد البكيري في تغريدته موضحًا أن هذا اللاعب ينشط في أحد الأندية البارزة، وقد حقق "منجرين كبيرين" لناديه، وهو ما أسقطه البعض على الأهلي كونه من حقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في العامين الأخيرين.

ورغم أن الإعلامي الرياضي لم يذكر في تغريدته أن المقصود هو علي مجرشي إلا أنه الاسم الذي أجمع عليه غالبية المتفاعلين مع مزاعم البكيري، الذي اضطر بعد ذلك لحذف منشوره في ظل الجدل الكبير الذي أحدثه.



