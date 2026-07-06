كلوب يفتح النار: ترامب وإنفانتينو لا يعرفان شيئًا عن كرة القدم وإلغاء إيقاف بالوجون جنون!

قال المدرب الأسبق لبروسيا دورتموند وليفربول: "إذا كان ترامب وإنفانتينو قد تحدثا بالفعل بشأن هذا الأمر، فنحن أمام حالة من الجنون. يجب أن نقول إن هذه اللعبة هي لعبتنا نحن، وليست لعبتهم. هذان الشخصان لا يعرفان شيئًا عن كرة القدم ولا ينبغي أن يكون لهما أي صلة بهذه الرياضة. جميعنا نتخذ قرارات خاطئة، ولكن على مدار الحياة، نتعلم كيف نتعايش معها. في الماضي، كانت هناك حالات طرد مضحكة ومجحفة، وكان من الواضح للجميع أنها خاطئة، ورغم ذلك كانت تظل حالات طرد لأن القرار قد اتُخذ بالفعل. أما طرد بالوجون فهو طرد صحيح تمامًا، لأن هذا ما تنص عليه اللوائح".