لم يتردد يورجن كلوب، المدير الفني المستقبلي لمنتخب ألمانيا خلفًا للمستقيل جوليان ناجلسمان، والذي يعمل حاليًا كمحلل لبطولة كأس العالم عبر شبكة "ماجينتا تي في"، في استخدام عبارات قوية وحاسمة خلال حديثه عن قضية بالوجون؛ مهاجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الذي حصل على "عفو" من الفيفا، مما يسمح له بالمشاركة في مباراة دور الـ 16 ضد بلجيكا، رغم تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام البوسنة.
كلوب يفتح النار: ترامب وإنفانتينو لا يعرفان شيئًا عن كرة القدم وإلغاء إيقاف بالوجون جنون!
بالوجون.. القواعد هي القواعد
قال المدرب الأسبق لبروسيا دورتموند وليفربول: "إذا كان ترامب وإنفانتينو قد تحدثا بالفعل بشأن هذا الأمر، فنحن أمام حالة من الجنون. يجب أن نقول إن هذه اللعبة هي لعبتنا نحن، وليست لعبتهم. هذان الشخصان لا يعرفان شيئًا عن كرة القدم ولا ينبغي أن يكون لهما أي صلة بهذه الرياضة. جميعنا نتخذ قرارات خاطئة، ولكن على مدار الحياة، نتعلم كيف نتعايش معها. في الماضي، كانت هناك حالات طرد مضحكة ومجحفة، وكان من الواضح للجميع أنها خاطئة، ورغم ذلك كانت تظل حالات طرد لأن القرار قد اتُخذ بالفعل. أما طرد بالوجون فهو طرد صحيح تمامًا، لأن هذا ما تنص عليه اللوائح".
مستقبل كلوب
موقف كلوب القوي من المؤكد أنه سيثير ضجة كبيرة ويزيد من اشتعال النقاش، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها يورجن كلوب كرمز بارز في كرة القدم العالمية بفضل إنجازاته مع بروسيا دورتموند وليفربول، وفي ظل توليه الوشيك لمهمة تدريب ألمانيا بعد الإخفاق المدوي للمانشافت في كأس العالم الحالية. فقد أدى الخروج بركلات الترجيح على يد باراجواي في دور الـ 32 إلى إجبار الاتحاد الألماني للمدرب ناجلسمان على الاستقالة، رغم أنه كان لا يزال يملك عامين في عقده. وتربط كلوب حاليًا شراكة مع مجموعة "ريد بول" في منصب رئيس كرة القدم العالمية، إلا أنه تم التواصل معه بالفعل ليكون المدرب القادم لألمانيا، ويمتلك فرصة للتحرر من عقده الحالي عبر بند جزئي.
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