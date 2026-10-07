"طالبونا بالهدوء بعد الحكم في قضية الـ115 تهمة" .. مانويل أكانجي: من المؤسف أن أخسر ألقابي مع مانشستر سيتي

حقق أكانجي، الذي يلعب حالياً مع إنتر الإيطالي، نجاحاً هائلاً مع مانشستر سيتي، حيث فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، في أعقاب الحكم الصادر مؤخراً الذي أدان مانشستر سيتي بارتكاب أكثر من 100 مخالفة مالية، أعرب اللاعب الدولي السويسري عن مخاوفه في مقابلة مع موقع «ناو».

وقال: «ما زلت على اتصال ببعض اللاعبين، لكنني لا أعرف أكثر مما تعرفونه أنتم. قيل لنا أن نبقى هادئين، وأن الأمور كلها تحت السيطرة، وأنه لم يحدث شيء خطير».