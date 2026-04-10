قصة هوليوود تستمر! تم تجديد سلسلة الأفلام الوثائقية «مرحبًا بكم في ريكسهام» لثلاثة مواسم أخرى، في خطوة تدعم ريان رينولدز وروب ماك
التزام غير مسبوق تجاه ريكسهام
في خطوة تسلط الضوء على الجاذبية العالمية لفريق «ريد دراغونز»، أكدت قناة FX تجديد مسلسل «Welcome to Wrexham» لثلاثة مواسم إضافية. ويضمن هذا الالتزام غير المسبوق لعدة سنوات استمرار إنتاج المسلسل الوثائقي حتى الموسم الثامن على الأقل، ليتتبع مسيرة النادي عبر مستويات دوري كرة القدم الإنجليزي.
يأتي هذا الإعلان في توقيت مثالي لمشجعي الفريق، حيث يصادف قبل شهر واحد فقط من العرض الأول المرتقب للموسم الخامس. ومن المقرر أن يبدأ عرض الموسم الخامس على قناتي FX وHulu في 14 مايو بعرض حلقتين متتاليتين، تليهما حلقات أسبوعية ستواصل توثيق الحقبة التحولية تحت قيادة الثنائي الهوليوودي.
التأثير على النادي والمجتمع
أعرب نيك جراد، رئيس شركة FX Entertainment، عن سعادته باستمرار هذه الشراكة، مؤكداً على أن البرنامج قد تجاوز حدود البث الرياضي التقليدي. وأشار إلى أن المسلسل كان له تأثير لا يُقدَّر بثمن على كل من نادي كرة القدم ومجتمع شمال ويلز.
وقال غراد: "عندما أطلقنا مسلسل 'Welcome to Wrexham'، لم نتخيل أبدًا التأثير الذي سيحدثه على النادي والمدينة، مع إنتاج واحدة من أكثر المسلسلات الوثائقية نجاحًا وشعبيةً على التلفزيون". "إن تجديد المسلسل لثلاثة مواسم هو دليل على رؤية روب ورايان والعلاقة الدائمة التي أقاماها مع المشجعين حول العالم".
رد فعل رينولدز وماكإلهيني على تجديد العقد
أعرب رئيسا النادي، روب ماكإليني ورايان رينولدز، عن امتنانهما للدعم المستمر الذي يقدمه شركاؤهما في البث. وقد لعب الاثنان دوراً أساسياً في جعل «ريكسهام» اسماً مألوفاً على الصعيد العالمي، مستخدمين الفيلم الوثائقي لتسليط الضوء على التحديات والمصاعب التي يواجهها كرة القدم في الدوريات الدنيا.
وفي بيان مشترك، قال الرئيسان المشاركان: "إن طلب إنتاج مسلسل تلفزيوني لمدة ثلاثة مواسم أمر نادر الحدوث، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال العمل الرائد لفريقنا الوثائقي الحائز على جائزة إيمي، والصعود المستمر لنادي ريكسهام AFC، وجميع أولئك الذين يعملون بجد لكتابة تاريخ رياضي جديد. ونحن ممتنون إلى الأبد لشركائنا في FX، الذين يتسمون بالشجاعة والاجتهاد مثلنا، لوقوفهم إلى جانبنا في كل خطوة على الطريق. نحن سعداء للغاية لأننا سنتمكن من مواصلة سرد قصة ريكسهام لسنوات قادمة."
السعي نحو الدوري الإنجليزي الممتاز
في حين ركزت المواسم السابقة على خروج النادي من الدوري الوطني وإنجازاته في دوري الدرجة الثانية، ستتبع اللقطات القادمة قصة أكثر طموحًا. وقد أكد فريق الإنتاج أن الموسم الخامس سيتناول بالتفصيل محاولة النادي لتحقيق ما اعتبره الكثيرون مستحيلًا في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة.
وفقًا للوصف الرسمي للموسم الخامس، سيتتبع هذا الموسم "مسيرة نادي ريكسهام AFC للوصول إلى الدوري الممتاز بعد ثلاثة صعود متتالية، وهو إنجاز لم يسبق له مثيل في تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم". ومع ضمان ثلاثة مواسم أخرى، سيتمكن المشجعون من متابعة كل خطوة في تلك الرحلة، سواء انتهت بمجد هوليوودي أو بخيبة أمل.