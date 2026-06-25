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مصعب صلاح

قصة "مباراة الفخر" لدعم المثلية بين مصر وإيران في كأس العالم 2026: التفاصيل الكاملة

مصر ضد إيران
مصر
إيران
كأس العالم
مصر

تعرف على القصة الكاملة وراء "مباراة الفخر" المثيرة للجدل بين مصر وإيران في كأس العالم 2026 بسياتل. تعرّف على مواقف الفيفا والاتحادات الرسمية وأزمة أعلام الرينبو.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب "لومين فيلد" في مدينة سياتل الأمريكية، يوم السبت 27 يونيو 2026، حيث يلتقي منتخبا مصر وإيران في مواجهة مهمة ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026.

ورغم الأهمية الرياضية الكبيرة للمباراة وما قد يترتب عليها من تأثير مباشر على حظوظ المنتخبين في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، فإنها تحولت خلال الأيام الماضية إلى محور نقاش واسع خارج المستطيل الأخضر، بعد ارتباطها بفعاليات "يوم الفخر" التي تشهدها مدينة سياتل بالتزامن مع إقامة اللقاء.

وأثار تصنيف المباراة ضمن الفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة جدلاً بين عدد من الأطراف المعنية بتنظيم البطولة، وسط تباين في المواقف ووجهات النظر بشأن طبيعة الأنشطة المصاحبة للمباراة ومدى ارتباطها بالحدث الرياضي العالمي.

وفي الوقت الذي تمسكت فيه الجهات المنظمة محليًا بخططها الخاصة بالفعاليات الجماهيرية المصاحبة للمونديال، تابع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الموقف عن كثب، في ظل الاهتمام الإعلامي الكبير الذي صاحب القضية وردود الفعل المختلفة حولها.

وفي هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الجدل المرتبط بمباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026، ومواقف الأطراف المعنية، وردود الأفعال الرسمية حول القضية التي أصبحت حديث الأوساط الرياضية والإعلامية خلال الساعات الأخيرة.

  • كيف بدأت الأزمة ومن الذي اختار مسمى "مباراة الفخر"؟

    تأخذنا جذور هذه الأزمة المعقدة إلى شهر ديسمبر من العام الماضي، وتحديداً قبل سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026. في ذلك الوقت، كانت اللجنة المحلية المنظمة في مدينة سياتل، والتي تضم في مجلس إدارتها مسؤولين من أندية بارزة مثل "سياتل ساوندرز" و"سياتل رين"، تخطط لربط إحدى مباريات البطولة الممنوحة للمدينة بفعاليات "أسبوع الفخر" السنوي الذي تنظمه المدينة احتفاءً بالتنوع والدمج.

    واستقرت اللجنة على تحديد تاريخ 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية ليكون الموعد الرسمي للفعاليات الترويجية، دون أن يكون لديها أي علم بهوية المنتخبات التي ستضعها القرعة في هذا اليوم. وعندما سُحبت القرعة لاحقاً، أسفرت عن وقوع منتخبي مصر وإيران وجهاً لوجه في هذا التاريخ وعلى نفس الملعب، مما خلق مفارقة حادة وتصادماً ثقافياً وقانونياً فورياً؛ نظراً لأن كلا البلدين يمتلكان أُطراً قانونية وثقافية صارمة تُجرم هذه العلاقات.

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  • ما هو موقف الاتحادين المصري والإيراني من هذه الفعاليات؟

    أثار هذا التداخل المباشر بين الحدث الكروي والأنشطة الترويجية لمجتمع الميم حفيظة واعتراضاً قاطعاً من الجانبين المصري والإيراني، اللذين سارعا بالتحرك عبر القنوات الدبلوماسية والرياضية الرسمية لحماية هوية وثقافة بلديهما:

    • الاتحاد المصري لكرة القدم: اتخذ خطوة حاسمة بإرسال خطاب رسمي ومباشر إلى الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، ماتياس جرافستروم. وأوضح الاتحاد في بيانه ومراسلاته رفضه المطلق لإقحام أي شعارات أو أنشطة تدعم المثلية الجنسية خلال المباراة، مؤكداً أن هذه التصرفات تخالف بشكل صارخ وصريح القيم الدينية، والاجتماعية، والثقافية الراسخة في المنطقة العربية والإسلامية.
    • الاتحاد الإيراني لكرة القدم: لم يقف مكتوف الأيدي، بل طالب الفيفا بشكل رسمي بالتدخل الفوري لمنع أي "مراسم أو حملات ترويجية" ترتبط بهذه الحركة داخل ملعب "لومين فيلد" أو بيئة الاستاد المحيطة به. وأشار المتحدث باسم المنتخب الإيراني إلى أن القواسم الثقافية والدينية المشتركة بين مصر وإيران تفرض موقفاً موحداً يعكس تطلعات وقيم شعبيهما، داعياً الفيفا إلى ضرورة احترام رغبات ومخاوف الدول المشاركة وتأمين بيئة محايدة للمنافسة الرياضية. وتواترت الأنباء عن محاولات من كلا الاتحادين لإزالة أي مظاهر ترويجية مرئية في محيط المدينة تتعلق بالمباراة، وهو ما قوبل بالرفض.

  • كيف تعامل الفيفا وجياني إنفانتينو مع هذه الأزمة المعقدة؟

    أوقعت هذه المواجهة الساخنة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مأزق تنظيمي حرج، حيث تعين عليه إيجاد صيغة تضمن احترام حقوق المشجعين واللجان المحلية دون خسارة أو صدام عنيف مع الاتحادات الوطنية الأعضاء. وجاءت إستراتيجية الفيفا قائمة على تفكيك المشكلة ومسك العصا من المنتصف:

    • تصريحات رئيس الفيفا: حاول السويسري جياني إنفانتينو نزع فتيل الأزمة مبكراً والتقليل من حجم الجدل من خلال مقابلة صحفية مع جريدة "فيلت ووخه"، صرح فيها بوضوح: "يجب أن أوضح للجميع أنه لن تكون هناك 'مباراة فخر' رسمية تابعة للفيفا في كأس العالم. ما سيحدث هو مجرد مباراة عادية مجدولة في سياتل، بينما الفعاليات الأخرى تنظمها جهات ومؤسسات خارجية خارج أسوار الملاعب، وهي تقع تماماً خارج نطاق واختصاص الاتحاد الدولي".
    • مدونة سلوك الملاعب الرسمية: في المقابل، أصدر الفيفا بياناً رسمياً أكد فيه أن بطولة كأس العالم 2026 هي حدث عالمي شامل يرحب بجميع المشجعين بغض النظر عن توجهاتهم. وأوضح الاتحاد أن "مدونة سلوك الملاعب" تمنح المشجعين الحق في إدخال وتظهير أعلام قوس قزح (الرينبو) والشعارات العامة لحقوق الإنسان داخل المدرجات، بشرط ألا تستخدم بطريقة تخالف القواعد الأمنية. كما حسم الفيفا الجدل اللوجستي بالإشارة إلى أن اللجان المحلية لا تملك أي سلطة تتيح لها فرض فعاليات أو برامج احتفالية داخل الملاعب، حيث تقع إدارة الاستاد الداخلية حصرياً تحت السيادة المركزية للفيفا، بينما تنحصر صلاحيات سياتل في المناطق والشوارع المحيطة بالملعب فقط.

  • هل تظهر أعلام دعم المثلية في مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026؟

    بحسب ما ذكره الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن مظاهر دعم المثلية لن تظهر في مباراة مصر وإيران، فلن يكون هناك شارة خاصة لدعم المثلية أو استبدال راية الركنية بعلم قوس قزح كما كان يحدث في الدوري الإنجليزي.

    إذ نفى الاتحاد علاقته بالمبادرة، مؤكدًا أنّها حركة مجتمعية.

    ولكن هذا لا يعني غياب أعلام دعم المثلية في المدرجات، إذ لا توجد لوائح تجرم رفع الجماهير لأعلام قوس قزح.

  • لماذا تمسكت اللجنة المحلية في سياتل بموقفها الترويجي لدعم المثلية؟

    على الجانب الآخر من النزاع، أظهر المسؤولون المحليون واللجنة المنظمة في مدينة سياتل تمسكاً شديداً بخططهم التسويقية والثقافية، مستندين إلى مبادئ حرية التعبير المحلية وثقافة الاحتواء.

    وفي تصريحات صحفية هامة، أكدت "هيدا مكليندون"، الممثلة للجنة المنظمة بسياتل، أن ما يميز المدينة عالمياً هو "ثقافة الشمول والدمج والترحيب بالجميع من كافة الخلفيات". وأضافت في سياق تعليقها على الأزمة أن وجود دولتين تجرمان هذه العلاقات في هذا التوقيت بالذات، يُعد فرصة سانحة للجميع لفتح نقاشات أوسع حول دمج مجتمع الميم ونشر قيم التنوع، مؤكدة أن الفعاليات المقررة لن يتم إلغاؤها أو التراجع عنها لكونها تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الولاية.

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