قصة "مباراة الفخر" لدعم المثلية بين مصر وإيران في كأس العالم 2026: التفاصيل الكاملة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب "لومين فيلد" في مدينة سياتل الأمريكية، يوم السبت 27 يونيو 2026، حيث يلتقي منتخبا مصر وإيران في مواجهة مهمة ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026.

ورغم الأهمية الرياضية الكبيرة للمباراة وما قد يترتب عليها من تأثير مباشر على حظوظ المنتخبين في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، فإنها تحولت خلال الأيام الماضية إلى محور نقاش واسع خارج المستطيل الأخضر، بعد ارتباطها بفعاليات "يوم الفخر" التي تشهدها مدينة سياتل بالتزامن مع إقامة اللقاء.

وأثار تصنيف المباراة ضمن الفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة جدلاً بين عدد من الأطراف المعنية بتنظيم البطولة، وسط تباين في المواقف ووجهات النظر بشأن طبيعة الأنشطة المصاحبة للمباراة ومدى ارتباطها بالحدث الرياضي العالمي.

وفي الوقت الذي تمسكت فيه الجهات المنظمة محليًا بخططها الخاصة بالفعاليات الجماهيرية المصاحبة للمونديال، تابع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الموقف عن كثب، في ظل الاهتمام الإعلامي الكبير الذي صاحب القضية وردود الفعل المختلفة حولها.

وفي هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الجدل المرتبط بمباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026، ومواقف الأطراف المعنية، وردود الأفعال الرسمية حول القضية التي أصبحت حديث الأوساط الرياضية والإعلامية خلال الساعات الأخيرة.