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قرعة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 | مواجهات نارية لبرشلونة .. وريال مدريد ينجو من "المنافس التقليدي"

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
آرسنال
أتلتيكو مدريد
برشلونة
بايرن ميونخ
بودو / جليمت
بوروسيا دورتموند
جلطة سراي
إنتر
ليفربول
مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
سبورتنج لشبونة
فياريال
إنجلترا
إسبانيا
ألمانيا
النرويج
تركيا
إيطاليا
فرنسا
البرتغال

شاهد بالفيديو نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والمواجهات الرسمية بين الفرق المشاركة..

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يستعد جماهير كرة القدم إلى دوري أبطال أوروبا 2026-2027 بأحلام كبيرة وطموحات لرفع ذات الأذنين بعد انتهاء مراسم القرعة.

الاتحاد الأوروبي قرر تغيير نظام البطولة بداية من موسم 2024-2025 وحقق باريس سان جيرمان في المرتين الأولى على حساب إنتر والثانية ضد آرسنال.

وتقام منافسات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، بمشاركة 36 فريقًا، حيث يقر اليويفا نظامًا يوزع مقاعد البطولة بشكل يضمن مشاركة الفرق المميزة في كل دولة.

  • نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 | مرحلة الدوري

    أسفرت القرعة عن المواجهات الآتية:

    التصنيف الأولىالمستوى الأولىالمستوى الثانيالمستوى الثالثالمستوى الرابع
    الفريقالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإياب
    باريس سان جيرمانبرشلونةمانشستر سيتيروماأستون فيلاجلطة سرايفياريالسلوفان براتيسلافاكومو
    بايرن ميونخآرسنالأتلتيكو مدريدريال بيتيسمانشستر يونايتدبودو/جليمتليلسلافيا براجفايكنج
    ريال مدريدإنترآرسنالأيندهوفنرومالايبزيجشاختارلاسكأيك أثينا
    ليفربولأتلتيكو مدريدإنتربورتوكلوب بروجفياريالفنربخشهلانسلاسك
    إنترليفربولريال مدريدكلوب بروجبوروسيا دورتموندشاختارفينوردشتوتجارتسلوفان براتيسلافا
    مانشستر سيتيباريس سان جيرمانبرشلونةسبورتينجبورتونابوليلايبزيجأيك أثينالانس
    آرسنالريال مدريدبايرن ميونخبوروسيا دورتموندريال بيتيسليلنابوليصباح سلوفان براتيسلافا
    برشلونةبرشلونةباريس سان جيرمانأستون فيلاسبورتنجفينوردجلطة سرايكوموصباح
    أتلتيكو مدريدبايرن ميونخليفربولمانشستر يونايتدأيندهوفنفنربخشهبودو/جليمتفايكنجشتوتجارت
    التصنيف الثانيالمستوى الأولىالمستوى الثانيالمستوى الثالثالمستوى الرابع
    الفريقالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإياب
    بوروسيا دورتموندإنترآرسنالريال بيتيسأستون فيلافياريالبودو/جليمتأيك أثيناصباح
    روماريال مدريدباريس سان جيرمانسبورتنجمانشستر يونايتدليلفنربخشه  سلوفان براتيسلافا أيك أثينا
    لشبونةبرشلونةمانشستر سيتيمانشستر يونايتدروماجلطة سرايشاختارلاسكلانس
    أستون فيلاباريس سان جيرمانبرشلونةبوروسيا دورتموندكلوب بروجفنربخشهجلطة سرايفايكنجسلافيا براج
    بورتومانشستر سيتيليفربولأيندهوفنريال بيتيسنابوليفينوردسلافيا براجلاسك
    مانشستر يونايتدبايرن ميونخأتلتيكو مدريدروماسبورتنجلايبزيجفياريالصباحكومو
    كلوب بروجليفربولإنترأستون فيلاأيندهوفنبودو/جليمتنابوليلانسشتوتجارت
    ريال بيتيسآرسنالبايرن ميونخبورتوبوروسيا دورتموندفينوردليلكومو سلوفان براتيسلافا
    أيندهوفنأتلتيكو مدريدريال مدريدكلوب بروجبورتوشاختارلايبزيجشتوتجارتفايكنج
    التصنيف الثالثالمستوى الأولىالمستوى الثانيالمستوى الثالثالمستوى الرابع
    الفريقالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإياب
    فينوردإنتربرشلونةبورتوريال بيتيسلايبزيججلطة سرايكوموفايكنج
    ليلبايرن ميونخآرسنالريال بيتيسروماجلطة سرايبودو/جليمت  سلوفان براتيسلافاشتوتجارت
    بودو/جليمتأتلتيكو مدريدبايرن ميونخبوروسيا دورتموندكلب بروجليلنابوليلاسكلانس
    نابوليآرسنالمانشستر سيتيكلوب بروجبورتوبودو/جليمتفياريالفايكنجصباح
    لايبزيجمانشسيتر سيتيريال مدريدأيندهوفنمانشستر يونايتدشاختار  سلوفان براتيسلافالانسكومو
    فياريالباريس سان جيرمانليفربولمانشستر يونايتدبوروسيا دورتموندنابوليفنربخشهصباحسلافيا براج
    فنربخشهليفربولاتلتيكو مدريدروماأستون فيلافياريالشاختارسلافيا براجلاسك
    شاختارريال مدريدإنترسبورتنجأيندهوفنفنربخشهلايبزيجأيك أثينا  سلوفان براتيسلافا
    جلطة سرايبرشلونةباريس سان جيرمانأستون فيلاسبورتنجفينوردليلشتوتجارتأيك أثينا
    التصنيف الرابعالمستوى الأولىالمستوى الثانيالمستوى الثالثالمستوى الرابع
    الفريقالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإياب
    سلافيا براجآرسنالبايرن ميونخأستون فيلابورتوفياريالفنربخشهلانسصباح
    سلوفان براتيسلافاإنترباريس سان جيرمانريال بيتيسروماششاختارليلشتوتجارتلاسك
    شتوتجارتأتلتيكو مدريدإنتركلوب بروجأيندهوفنليلجلطة سرايفايكنج   سلوفان براتيسلافا
    أيك أثيناريال مدريدمانشستر سيتيرومابوروسيا دورتموندجلطة سرايشاختارلاسككومو
    لاسكليفربولريال مدريدبورتوسبورتنجفنربخشهبودو/جليمت  سلوفان براتيسلافاأيك أثينا
    كوموباريس سان جيرمانبرشلونةمانشستر يونايتدريال بيتيسلايبزيجفينوردأيك أثينالانس
    لانسمانشستر سيتيليفربولسبورتنجكلوب بروجبودو/جليمتلايبزيجكوموسلافيا براج
    فايكنجبايرن ميونخاتلتيكو مدريدأيندهوفنأستون فيلافينوردنابوليصباحشتوتجارت
    صباحبرشلونةآرسنالبوروسيا دورتموندمانشستر يونايتدنابوليفياريالسلافيا براجفايكنج
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  • ما نظام دوري أبطال أوروبا 2026-2027

    تم استحداث نظام البطولة لزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 فريقًا، يتم تقسيمها على النحو التالي:

    - 32 فريقًا تتأهل وفق المعطيات الجارية بشكل اعتيادي، وفقًا لتصنيف الدوريات الأوروبية: (البطل من 1-10)، (الوصيف من 1-6)، (الثالث والرابع من 1-4)، 6 مقاعد بالتصفيات، بطل دوري الأبطال، بطل الدوري الأوروبي).

    - 4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:-

    - مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قاريًا.

    - مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5.

    - مقعدان أخيران للدول التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق "2024-2025"، بحيث تتم قسمة مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها على عدد الأندية المشاركة، وهما الدوريان.

    يتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 تصنيفات، بحيث يلعب كل فريق أمام 8 أندية مختلفة، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 خارج ملعبه (مباراتين مع فريقين من كل تصنيف)، علمًا بأن القرعة تجرى عن طريق الكمبيوتر.

    بعد انتهاء الدوري، يتم احتساب النتائج ويصعد أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

    ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، ليتم تصفية 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية مباشرة.

    أما باقي الفرق من الـ24 وحتى 36 فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، حيث لن ينتقل أي فريق منها إلى الدوري الأوروبي.

    يتم إجراء البطولة بعد ذلك بدءًا من دور الـ16 بشكل اعتيادي (أدوار إقصائية من ذهاب وإياب).

  • متى موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة

    أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن مراسم قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027 ستُقام يوم الخميس 27 أغسطس/آب المقبل، حيث ستحدد القرعة مسار الفرق الـ36 المتأهلة للمشاركة في البطولة القارية الأبرز.

    وتبدأ مراسم القرعة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

    تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق إذاعة مراسم سحب قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    وسيتم إذاعة مراسم القرعة عبر قناة BeIN Sports News المفتوحة على كافة الأقمار الصناعية، والمتاحة بخدمة البث المباشر من (TOD TV).

    المناسبةالموعدالقنوات الناقلة
    قرعة دوري أبطال أوروبا 2026-2026الخميس 27 أغسطس 2025
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		beIN Sports NEWS

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  • ما تصنيف الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

    يتم تحديد تصنيف الفرق المشاركة في البطولة بعد تحديد الفرق المتأهلة بشكل رسمي، وفقًا لأدائها في المواسم الأخيرة بالبطولات القارية.

    الأولالثانيالثالث الرابع
    باريس سان جيرمانبوروسيا دورتموندفينوردسلافيا براج
    بايرن ميونخروماليلسلوفان براتيسلافا
    ريال مدريدسبورتنج لشبونةبودو/جليمتشتوتجارت
    ليفربولأستون فيلانابولي أيك أثينا
    إنتربورتولايبزيجلاسك
    مانشستر سيتيمانشستر يونايتدفياريالكومو
    آرسنالكلوب بروجفنربخشهلانس
    برشلونةريال بيتيسشاختار فايكنج
    أتلتيكو مدريد أيندهوفنجلطة سراثيصباح

  • متى يبدأ دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

    تبدأ جولات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2026-2026 يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 وتنتهي يوم الأربعاء 27 يناير 2027، والمواعيد تأتي على النجو التالي:-

    دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2026-2027الموعد
    الجولة الأولى8 -10 سبتمبر 2026
    الجولة الثانية13 -14 أكتوبر 2026
    الجولة الثالثة20-21 أكتوبر 2026
    الجولة الرابعة3-4 نوفمبر 2026
    الجولة الخامسة24-25 نوفمبر 2026
    الجولة السادسة8-9 ديسمبر 2026
    الجولة السابعة19-20 يناير 2027
    الجولة الثامنة27 يناير 2027