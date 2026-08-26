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Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
علي سمير

ترجمه

سيناريو كل موسم لن يتكرر .. قاعدة أوروبية تمنع استضافة ليفربول لريال مدريد على ملعب أنفيلد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول
ريال مدريد

لماذا لن يلعب الفريقان معًا في معقل الريدز بدوري الأبطال؟

كشفت تقارير صحفية، عن تسبب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في منع ليفربول من أن تُوقعه القرعة في مواجهة على أرضه أمام ريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

في الموسمين الماضيين، استضاف ليفربول ريال مدريد في أنفيلد خلال المرحلة الافتتاحية من المسابقة.

ولكن الهيئة الأوروبية الحاكمة أدخلت قاعدة تهدف إلى تجنّب تكرار المباراة نفسها في دور المجموعات لثلاث سنوات متتالية.

ومع ذلك، تبقى احتمالية أن يُوقع فريق أندوني إيراولا في القرعة يوم الخميس ضد ريال مدريد خارج ملعبه أمراً واردًا.

  • ماذا تقول اللائحة؟

    نصّت الفقرة 16.03 من لائحة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على ما يلي: "يجوز لإدارة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تحديد شروط بديلة لعملية القرعة بما يتوافق مع المبادئ التي وضعتها لجنة مسابقات الأندية، ويجوز لها تعديل أي شرط من شروط القرعة لتفادي حالات الجمود و/أو مراعاة أي قيود ذات صلة في ضوء القرارات التي يتخذها المجلس التنفيذي لليويفا."

    "وقد وضعت لجنة مسابقات الأندية التابعة لليويفا شرطًا إضافيًا قد يكون قابلًا للتطبيق على قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/27، إذ قررت أنه لا يمكن تكرار أي مواجهة بين الفريقين نفسيهما في المسابقة نفسها مع بقاء الفريق المضيف نفسه لثلاثة مواسم متتالية."

    "وهذا يعني أنه إذا كان فريقان قد التقيا بالفعل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في موسم 2024/25، ثم التقيا مجددًا مع بقاء الفريق المضيف نفسه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في هذا الموسم 2025/26، فلن يكون بالإمكان سحب هذين الفريقين في القرعة ليواجه أحدهما الآخر مرة أخرى مع بقاء الفريق المضيف نفسه في موسم 2026/27."



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