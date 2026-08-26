سيناريو كل موسم لن يتكرر .. قاعدة أوروبية تمنع استضافة ليفربول لريال مدريد على ملعب أنفيلد

كشفت تقارير صحفية، عن تسبب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في منع ليفربول من أن تُوقعه القرعة في مواجهة على أرضه أمام ريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

في الموسمين الماضيين، استضاف ليفربول ريال مدريد في أنفيلد خلال المرحلة الافتتاحية من المسابقة.

ولكن الهيئة الأوروبية الحاكمة أدخلت قاعدة تهدف إلى تجنّب تكرار المباراة نفسها في دور المجموعات لثلاث سنوات متتالية.

ومع ذلك، تبقى احتمالية أن يُوقع فريق أندوني إيراولا في القرعة يوم الخميس ضد ريال مدريد خارج ملعبه أمراً واردًا.