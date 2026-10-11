قرار مدعوم من ريال مدريد.. كواليس جديدة لغياب مورينيو عن مؤتمر فياريال الصحفي!

قدّم ريال مدريد دعمه الكامل لمورينيو بعد رفض المدرب التحدث إلى وسائل الإعلام في أعقاب الفوز الصعب 1-0 على فياريال. وبحسب صحيفة ماركا، تجنّب مورينيو المؤتمر الصحفي لأنه كان يخشى بشدة أن يؤدي التعبير عن غضبه من التحكيم إلى إيقافه.

وشهدت المباراة عدة لحظات مثيرة للجدل، من بينها بطاقة حمراء لفينيسيوس بعد مشادة مع ناثان ساليبا، وإلغاء هدف للاعب البرازيلي بعد مراجعة تقنية الفيديو. وكان مورينيو قد انتقد الحكّام بشدة في وقت سابق عقب الخسارة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد.



