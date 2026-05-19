Getty/GOAL
قرار مبدئي.. الكشف عن موعد الحكم على مانشستر سيتي في الـ 115 تهمة!
قرار بشأن المسؤولية يلوح في الأفق
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد وجهت في البداية اتهامات إلى نادي مانشستر سيتي في فبراير 2023 بارتكاب انتهاكات مزعومة لقواعد اللعب المالي النظيف، والتي امتدت على مدى تسع سنوات بين عامي 2009 و2018. وعقب جلسة استماع تاريخية عقدتها لجنة مستقلة وانتهت في ديسمبر 2024، ينتظر عالم الرياضة صدور حكم قد يؤدي إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك الطرد من الدوري وسيركز هذا الحكم الأولي بشكل أساسي على مسؤولية النادي، في حين ستحدد أي جلسات استماع لاحقة العقوبات المحددة في حال ثبوت إدانة النادي.
- Getty Images Sport
مرحلة صياغة النصوص القانونية
قدم ستيفان بورسون، المستشار المالي السابق لنادي مانشستر سيتي، نظرة ثاقبة حول عملية التحكيم الخاصة والجدول الزمني المتوقع للإعلان العام.
وفي حديثه إلى موقع "فوتبول إنسايدر" بشأن الوضع الإداري للقضية، قال بورسون: "هذه كلمات شهيرة، لكن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلاً. حسب ما فهمت، لا توجد أسباب خاصة لعدم صدور القرار. لا أحد مريض، ولا أحد يتفاوض خلف الكواليس. ولا توجد خطط سرية من الحكومة للتدخل أو أي شيء من هذا القبيل.
"الأمر في الواقع بسيط للغاية. اللجنة الأصلية لم تنتهِ بعد من كتابة التقرير أو لم تكن قد انتهت حتى قبل بضعة أسابيع."
"لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً"
أدى تعقيد القضية إلى إطالة فترة المداولات، لكن المطلعين يعتقدون أن الوثيقة النهائية تقترب من الاكتمال على الرغم من التأخيرات السابقة في الجدول الزمني. وفي سياق تعليقاته، أضاف بورسون: "لقد سمعت بعض المعلومات من الأوساط القانونية تشير إلى اقتراب الانتهاء من صياغة القرار. وتتوقع الأطراف نفسها أن يصدر القرار قريبًا بعد انتهاء الموسم، لكن توقعاتهم خابت من قبل.
"تحليلي، الذي استند دائماً إلى المعلومات المتداولة في السوق، كان خاطئاً هو الآخر بوضوح لأنه لم يصدر القرار. لكن من الواضح أن كل يوم يمر يزيد من احتمالية صدور القرار، لأنه ببساطة لا يمكن أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من ذلك لكتابة شيء ما في تحكيم خاص، على الرغم من تعقيد القضية."
- Getty Images Sport
رحيل جوارديولا يزيد من حالة عدم اليقين
وإذا ما خلصت اللجنة المستقلة إلى أن نادي مانشستر سيتي مسؤول عن الانتهاكات المزعومة، فمن شبه المؤكد أن النادي سيقدم استئنافًا فوريًا للطعن في النتائج. وستتضمن المرحلة التالية جلسة استماع منفصلة لتحديد شدة العقوبات، التي قد تتراوح بين غرامات باهظة وخصم عدد كبير من النقاط. ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، يتزامن هذا الغموض الإداري المحدق مع تحول جذري، حيث من المقرر أن يختتم بيب جوارديولا مسيرته الأسطورية مع نادي مانشستر سيتي هذا الصيف.