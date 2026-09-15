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قرار صارم بعد الخطأ الفادح.. حكم تقنية فيديو ديربي مانشستر يواجه مصيره!
تنحية مسؤولين عن قائمة الجولة القادمة
مات دونوهيو، حكم الفيديو المساعد الرئيسي الذي أشرف على العملية التي سمحت بشكل خاطئ باحتساب هدف هالاند الحاسم في ديربي مانشستر، لم يتم اختياره لإدارة أي مباراة في الدوري الإنجليزي نهاية هذا الأسبوع، كما أنه لن يشارك في جولة منتصف الأسبوع من منافسات كأس كاراباو. ولن يشارك أيضاً حكم الفيديو المساعد بليك أنتروبس، في خطوة تأديبية مهمة من قبل هيئة التحكيم عقب نهاية أسبوع سيطرت عليها الجدالات التحكيمية.
وعقب المباراة، أكدت هيئة الحكام المحترفين وقوع "خطأ في التقدير" خلال مراجعة تقنية الفيديو المساعد للهدف الحاسم في فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد. وكان دونوهيو، البالغ من العمر 37 عاماً، حاضراً باستمرار في مركز تقنية الفيديو المساعد هذا الموسم، بعدما أشرف سابقاً على مراجعات الفيديو في فوز برايتون على أستون فيلا في اليوم الافتتاحي وتعادل نيوكاسل مع بورنموث.
- Getty Images Sport
محكّم محترف يعترف بخطأ في هدف هالاند المثير للجدل
اتُّخذ قرار إيقاف الحكمين مباشرةً من قبل رئيس لجنة الحكام في "برو ريف" هوارد ويب إلى جانب فريقه التنفيذي، بما يضمن عدم مشاركة أي من الحكمين في دوري الدرجة الأولى حتى انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة. وتتمحور الحالة الغاضبة حول لحظة حاسمة في "أولد ترافورد" حيث أُلغي هدف هالاند في البداية داخل الملعب بداعي التسلل، إذ كان النرويجي متقدمًا على باتريك دورجو بينما اندفع إنزو فيرنانديز نحو العرضية من موقع تسلل.
لكن غرفة تقنية الفيديو المساعد قررت إلغاء رفع الحكم المساعد للراية والتصديق على الهدف. وأقرّ متحدث باسم "برو ريف" لاحقًا بالخطأ مساء الأحد، معترفًا بأن حكم الفيديو "لم يدرك التأثير المحتمل لموقعه (موقع فيرنانديز) وكان ينبغي له أن يوصي بمراجعة على أرض الملعب".
التواصل المباشر مع مانشستر يونايتد
وفي إطار الحرص على الشفافية، تواصلت الهيئة التحكيمية مباشرةً مع مانشستر يونايتد لمعالجة الخطأ المكلف. وأكّدت "برو ريف": "تم التواصل مع مانشستر يونايتد للإقرار بما نعتبره خطأً في التقدير. وستُجرى مراجعة للحادثة."
وبموجب قوانين الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنّ "اللاعب يُعاقَب إذا كان يحاول بوضوح لعب كرة قريبة عندما يؤثر هذا الفعل على منافس." وفي هذه الحالة، كان فيرنانديز مُراقَباً من ليساندرو مارتينيز، الذي تراجع لتغطية الخطورة، ما أدى في النهاية إلى ترك هالاند دون رقابة تماماً عند القائم الخلفي.
- Getty Images Sport
اختلاف في مراسلات مركز المباراة
وقد ازداد الغموض بفعل الشروحات الفورية التي قدّمها الدوري خلال المباراة. فأثناء اللقاء، قال مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز: "راجعت تقنية الفيديو المساعد قرار الحكم بعدم احتساب الهدف بسبب التسلل، وقرّرت أن هالاند كان في وضعية سليمة بعيدة عن التسلل، وأوصت باحتساب الهدف. كما رأت تقنية الفيديو المساعد أن فيرنانديز، رغم وجوده في موضع تسلل، لم يلمس الكرة."
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