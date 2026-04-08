Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Alavro ArbeloaGetty Images
Jonas Rütten

ترجمه

"قرارات لا يمكن فهمها!" ريال مدريد يشعر بأنه تعرض لظلم شديد من الحكم في مباراة بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد ضد بايرن ميونخ
ريال مدريد
بايرن ميونخ
جوناثان تاه
كيليان مبابي
ألفارو أربيلوا

أثار ألفارو أربيلوا ضجة كبيرة بانتقاده الشديد للحكم عقب الهزيمة أمام بايرن ميونيخ.

ووصف خسارة ريال مدريد بنتيجة 1-2 بأنها غير محظوظة، مؤكدًا أنه كان من الممكن تجنب هذه الهزيمة «بقليل من الحظ». لكن الإسباني أبدى غضبًا شديدًا بشكل خاص تجاه الحكم مايكل أوليفر و«قرارين لا يمكن فهمهما».

بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد: التقييمات والتعليقات الفردية

  • من وجهة نظر أربيلوا، كان هناك أولاً البطاقة الصفراء التي حصل عليها أوريليان تشواميني في الدقيقة 36، والتي ستؤدي إلى غيابه عن مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل. وقال أربيلوا بغضب: "هذه خسارة مهمة بسبب بطاقة لا أعرف ما الذي رآه الحكم فيها". 

    لكنه في الواقع لم يكن لديه سبب كبير للشكوى. فقد اصطدم تشواميني بكعب مايكل أوليسي الذي كان ينطلق، وهو ما اعتبره أوليفر خطأً تكتيكياً مبرراً تماماً، وعاقبه بالبطاقة الصفراء.

    في المقابل، كان تدخل جوناثان تاه غير المحظوظ ضد كيليان مبابي في الدقيقة 71 مثيرًا للجدل. فقد أصاب مدافع بايرن ميونيخ مبابي بكعب حذائه في كعب أخيله أثناء انطلاقه بقوة، لكن أوليفر اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء. 

  • أربيلوا يطالب بطرد تاه بعد تدخله على مبابي

    "بالنسبة لي شخصياً، لا بأس بذلك، ولكن فقط لأن القدم لا تزال في مكان منخفض نسبياً"، هكذا علّق خبير التحكيم لوتز فاغنر على قناة "أمازون برايم"، واصفاً هذه الحالة بأنها "على حافة الخطأ". من ناحية أخرى، أشاد خبير "برايم" بينيديكت هويديس بمايكل أوليفر لحسن تقديره في تقييم الموقف. "هذا يتناسب تمامًا مع النهج الذي يتبعه اليوم. إنه يظل وفياً لنفسه ويكون في الواقع محقًا تمامًا في كل قرار يتخذه."

    لكن أربيلوا رأى الأمر بشكل مختلف تمامًا بعد المباراة. "لا أعرف كيف لم يحصل [تاه، ملاحظة المحرر] على بطاقة حمراء بسبب المخالفة التي ارتكبها ضد مبابي، هذه قرارات لا يمكن فهمها"، انتقد اللاعب البالغ من العمر 43 عامًا، الذي تولى تدريب الفريق الملكي من خابي ألونسو خلال الموسم.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

    لم يحصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء بعد مخالفة ضد مايكل أوليسي

    على الأقل فيما يتعلق بتدخل تاه، كان أربيلوا محقاً في نقطة ما، لكن بالنظر إلى أداء الحكم، ما كان يجب عليه أن يشتكي لو أن أوليفر أشار إلى نقطة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ومنح بايرن ميونيخ ركلة جزاء متأخرة. فقد أسقط ألفارو كاريراس مايكل أوليسي بشكل واضح في منطقة جزاء ريال مدريد بعد استلامه الكرة بقوة بصدوره، لكن أوليفر تجاهل الحادثة.

     "هذا صحيح بالفعل: لم يكن على ريال مدريد أن يشتكي من ركلة جزاء"، قال فاغنر عن تلك اللقطة، لكنه دافع أيضًا عن أوليفر: "لقد تغاضى عن بعض المواقف الأخرى من نفس النوع - لذلك وجدت الأمر منطقيًا. لذا كانت تلك اللقطة متسقة مع أسلوبه، حتى لو كان من الممكن بالطبع مناقشتها بشكل مثير للجدل إذا نظرنا إليها بمفردها."

    على الرغم من الخسارة الأولى للريال على أرضه أمام بايرن ميونيخ منذ عام 2012، لم يرغب أربيلوا في الاستسلام بعد. "إذا كان هناك فريق يمكنه الفوز في ميونيخ، فهو ريال مدريد. نحن نعلم مدى صعوبة الأمر هناك، لكننا سنبذل قصارى جهدنا"، قال مدرب ريال مدريد بروح قتالية: "أنا معجب بطموح لاعبي فريقي. من لا يؤمن بذلك، فليبقَ في مدريد. نحن ذاهبون إلى ميونيخ من أجل الفوز".

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
الدوري الألماني
سانت باولي crest
سانت باولي
سانت باولي
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ