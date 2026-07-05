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"اعتقدوأ أن فرنسا ستلعب ببدلات رسمية" .. مبابي يهاجم الباراجواي!
مبابي يوجه تحذيرًا لمنافسيه في كأس العالم
كان مبابي البطل مرة أخرى لمنتخب «البلوز»، حيث نجح في التغلب على حرارة الظهيرة الحارقة في فيلادلفيا ليسجل هدفه السابع في البطولة.
وكانت ركلة الجزاء التي سجلها في الدقيقة 70 كافية لتمييز الفريقين عن بعضهما، مما جعله يتعادل مع ليونيل ميسي في سباق «الحذاء الذهبي». وعلى الرغم من الحرارة الشديدة ووابل من التدخلات البدنية، حافظ قائد المنتخب الفرنسي على رباطة جأشه، مشيرًا لاحقًا إلى أن الفرق التي تتوقع أسلوبًا لينًا من بطل عام 2018 مخطئة.
وقال مبابي: «كنا نعرف نوع المباراة التي سنخوضها. نحن أيضًا قادرون على اللعب بقوة، ونعرف كيف نفعل ذلك. نحن نعرف كيف نلعب كرة قدم قاسية. أعتقد أنهم كانوا يظنون أننا سنظهر مرتدين بدلات رسمية، لكننا كنا مستعدين».
- Getty Images Sport
التوترات تبلغ ذروتها وسط حرارة فيلادلفيا
أُقيمت المباراة في ظل تحذير من موجة حر شديدة، حيث بلغت درجات الحرارة أربعين درجة، لكن الأجواء على أرض الملعب كانت أكثر سخونة. ركزت خطة باراجواي الدفاعية على إحباط فرنسا من خلال ارتكاب الأخطاء المستمرة والمشاحنات الكلامية، مما أدى إلى عدة مواجهات بين مبابي وماتياس جالارزا.
ولم تنتهِ هذه العدوانية مع صافرة النهاية، حيث اشتبك اللاعبون في دائرة الوسط. بل إن حارس مرمى باراجواي أورلاندو جيل ألقى الكرة على ظهر مبابي خلال المشادات التي أعقبت المباراة. واعترف جيل لاحقًا قائلاً: «حاولت مصافحته، لكن بما أنه لم يلتفت إليّ، فقدت أعصابي»، مما يعكس مدى الإحباط الذي شعر به الفريق الجنوب أمريكي.
فرنسا مستعدة لـ«الحرب» في مرحلة خروج المغلوب
وقد ردد ريان شرقي، الذي دخل الملعب كبديل في الدقائق الأخيرة، ما أعرب عنه مبابي بشأن صمود تشكيلة ديدييه ديشان. وأشار لاعب الوسط إلى أنه على الرغم من أن المنتخب الفرنسي معروف بأسلوبه الفني المتميز، إلا أنه يتمتع بجانب صلب يجعله خطيرًا في بطولات كرة القدم. ويؤكد هذا الأداء القوي مكانة فرنسا كمرشحة مفضلة مع اقترابها من المرحلة الحاسمة من البطولة.
وأوضح شرقي: «كنا نعلم أننا لن نُظهر قدراتنا الفنية والتكتيكية بنفس القدر اليوم. لقد ذكّرنا الجميع بأن المنتخب الفرنسي لا يقتصر على كرة القدم فحسب. إذا خضتم حرباً معنا، فهذا هو الرد الذي يمكنكم توقعه».
- AFP
ديشان يشيد برباطة الجأش في مواجهة «الحيل»
سارع ديشان إلى الإشادة بلاعبيه لحفاظهم على انضباطهم في مواجهة خصم اتهمه باستخدام «كل الحيل الممكنة». ورغم أن فرنسا كانت قد سجلت 13 هدفًا في مبارياتها الأربع السابقة، إلا أن هذا الفوز تطلب نوعًا مختلفًا من النضج للحفاظ على النتيجة في ظل ضغط شديد.
وقال مدرب المنتخب الفرنسي: "لم يكن الأمر سهلاً. لو استغلينا إحدى الفرص التي أتيحت لنا في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكانت النتيجة أكثر راحة، باراجواي تستخدم كل الحيل الممكنة. ليس بالضرورة أن يكون هذا النوع من كرة القدم هو ما يستمتع الناس بمشاهدته، لكننا حافظنا على تركيزنا، وهذا ليس بالأمر السهل".
وأضاف المدافع ويليام ساليبا كلمة أخيرة حول الطابع البدني للمباراة، قائلاً ببساطة: "خضنا معركة. وقد فزنا بها".
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