"اعتقدوأ أن فرنسا ستلعب ببدلات رسمية" .. مبابي يهاجم الباراجواي!

كان مبابي البطل مرة أخرى لمنتخب «البلوز»، حيث نجح في التغلب على حرارة الظهيرة الحارقة في فيلادلفيا ليسجل هدفه السابع في البطولة.

وكانت ركلة الجزاء التي سجلها في الدقيقة 70 كافية لتمييز الفريقين عن بعضهما، مما جعله يتعادل مع ليونيل ميسي في سباق «الحذاء الذهبي». وعلى الرغم من الحرارة الشديدة ووابل من التدخلات البدنية، حافظ قائد المنتخب الفرنسي على رباطة جأشه، مشيرًا لاحقًا إلى أن الفرق التي تتوقع أسلوبًا لينًا من بطل عام 2018 مخطئة.

وقال مبابي: «كنا نعرف نوع المباراة التي سنخوضها. نحن أيضًا قادرون على اللعب بقوة، ونعرف كيف نفعل ذلك. نحن نعرف كيف نلعب كرة قدم قاسية. أعتقد أنهم كانوا يظنون أننا سنظهر مرتدين بدلات رسمية، لكننا كنا مستعدين».