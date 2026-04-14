قد يؤدي نهج ريال مدريد المثير للغضب الذي يركز بشكل مفرط على كيليان مبابي إلى تحوله إلى فريق يكتفي بالمراكز المتأخرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني

من الناحية الفردية، حقق انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد في عام 2024، في صفقة انتقال مجانية، نجاحاً باهراً. فقد سجل المهاجم الفرنسي النهم 83 هدفاً مذهلاً في أول 97 مباراة خاضها مع «البلانكوس»، بما في ذلك 39 هدفاً في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي - وهو رصيد لم يتفوق عليه سوى هاري كين لاعب بايرن ميونيخ من بين جميع اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا.

هذه هي نفس الأرقام العالمية التي كان يسجلها عاماً بعد عام مع باريس سان جيرمان، ولذا لا يمكن لأحد أن يجادل في أن مبابي ليس من بين أكثر اللاعبين تأثيراً في جيله. فهو لا يرحم عندما تصل الكرة إلى مرماه، وغالباً ما يخلق الفرص بنفسه، مستخدماً سرعته الخارقة وقوته ورشاقته للتخلص من المدافعين متى شاء.

لكن للأسف، مع نمو شهرة مبابي، نما غروره أيضًا. لا يشعر اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بالسعادة التامة ما لم يكن هو النجم الرئيسي، وباعتباره الأصل الأكثر قيمة في سجلات ريال مدريد، فإن النادي يتملق له. لم يقبل مبابي أبداً أن يكون في المرتبة الثانية بعد لاعبين مثل نيمار وأوسمان ديمبيلي خلال فترة وجوده في بارك دي برانس، وواصل المطالبة بنفس المكانة الخاصة في سانتياغو برنابيو قبل فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام.

ليس من قبيل المصادفة أن باريس سان جيرمان لم يفز بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا إلا بعد رحيل مبابي. لقد جعل الفريق أحادي البعد، وهي نفس المشكلة التي يواجهها ريال مدريد الآن. يجب تغيير الوضع الراهن، وإلا فإن الفريق يواجه خطر حقيقي بأن يصبح مجرد فريق عادي على الصعيدين المحلي والأوروبي في المستقبل المنظور.

    أداء متميز ومقارنات مع رونالدو

    سيكون من الظلم ألا ننصف مبابي حقّه؛ فقد كان شبه لا يُقهر في النصف الأول من الموسم. سجل 27 هدفاً، منها أربعة في أدائه المتميز ضد أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا، ليمنح ريال مدريد فوزاً مثيراً بنتيجة 4-3. كما سجل الهدف الأول في فوز «الكلاسيكو» 2-1 على برشلونة في أكتوبر، مما رفع رصيد «البلانكوس» إلى خمس نقاط في صدارة الدوري الإسباني بعد 10 مباريات.

    في تلك المرحلة، تزايدت المقارنات مع أيقونة البرنابيو كريستيانو رونالدو، مما دفع مبابي إلى الرد بتواضع. وقال لصحيفة ماركا: "أريد أن أسير في طريقي الخاص. إن ذكر اسمي إلى جانب كريستيانو هو شرف كبير بالفعل، لكنني أريد فقط أن أشق طريقي الخاص، وأساعد الفريق، وأفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".

    سجل مبابي ثمانية أهداف أخرى في آخر ثماني مباريات لريال مدريد في الدوري الإسباني عام 2026، لكن الجدل حول ما إذا كان يساعد الفريق حقًا عاد إلى السطح مع تدهور النتائج. فاز رجال تشابي ألونسو بأربع مباريات فقط من تلك المباريات، مما سمح لبرشلونة بالعودة بقوة والاستحواذ على صدارة سباق اللقب.


    تراجع كبير في أداء الفريق تحت قيادة أربيلوا

    بعد الهزيمة المخيبة للآمال في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في 12 يناير، والتي غاب عنها مبابي بسبب إصابة في الركبة، تم إقالة ألونسو، وسرعان ما قام ريال مدريد بترقية ألفارو أربيلوا من منصب مدرب فريق كاستيا إلى منصب مدرب الفريق الأول. ومع ذلك، لم يسهم تغيير المدرب في وقف تراجع أداء النادي.

    وبالانتقال إلى الوقت الحاضر، يتصدر برشلونة الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط مع تبقي سبع مباريات فقط، بينما يواجه ريال مدريد مهمة صعبة للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارته مباراة الذهاب في دور ربع النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1. لم يحقق أربيلوا سوى فوز واحد في آخر أربع مباريات، حيث كان الخسارة 2-1 أمام مايوركا هي أسوأ نتيجة للفريق، كما تراجعت مستويات مبابي بشكل حاد.

    سجل هدفاً واحداً فقط في آخر سبع مباريات مع ناديه، مع انخفاض معدل تحويله للفرص من 25 في المائة في موسم 2025-2026 إلى 4 في المائة، وفقاً لصحيفة "دياريو آس". يبدو أن مبابي فقد حسه التهديفي في أسوأ وقت ممكن لريال مدريد.

    وبالفعل، في التعادل المخيب للآمال 1-1 مع جيرونا في البرنابيو يوم الجمعة، سجل الفائز بكأس العالم مجموعاً ضئيلاً من الأهداف المتوقعة على المرمى (xGOT) بلغ 0.14. كما فقد الكرة 20 مرة وفاز بأربع فقط من 17 صراعاً أرضياً خاضه، وفشل في ربط اللعب بفعالية أو تقديم مساهمة كبيرة عندما لا تكون الكرة في حوزته.

    لمحة عن نظام أفضل

    لكن الأمور لم تكن سيئة بالكامل بالنسبة لريال مدريد تحت قيادة أربيلوا. ففي الفترة ما بين أواخر فبراير وأواخر مارس، فاز الفريق بست مباريات من أصل سبع، حيث تغلب على كل من بنفيكا ومانشستر سيتي ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال أوروبا، بينما سحق إلتشي بنتيجة 4-1 في الدوري الإسباني. ومن الجدير بالذكر أن مبابي كان غائبًا خلال هذه الفترة بسبب تعافيه من إصابة مزعجة في الركبة.

    كما تغلب "البلانكوس" على أتلتيكو مدريد 3-2 في ديربي مثير، حيث لعب مبابي الدقائق الـ26 الأخيرة فقط بعد أن دخل من مقاعد البدلاء. وانتقل أربيلوا من نظام 4-3-3 إلى نظام 4-4-2 أكثر تماسكاً بقيادة فينيسيوس وبراهيم دياز في الهجوم، وبدا ريال مدريد على الفور فريقاً أكثر توازناً.

    بفضل الهجوم على عرض الملعب، استعاد فينيسيوس مستواه في موسم 2023-24، عندما احتل المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية، وانطلق فيديريكو فالفيردي نحو منطقة الجزاء في كل فرصة، مدعومًا بشكل مثير للإعجاب من قبل أوريليان تشواميني. لم يكن هناك أي قصور في الجانب الدفاعي أيضًا.

    بعبارة أخرى، لعب ريال مدريد كفريق، وهو ما لا يحدث ببساطة عندما يكون مبابي على أرض الملعب. عاد أربيلوا إلى خطة اللعب المتمثلة في تمرير الكرة إلى مبابي بأي ثمن ضد مايوركا وجيرونا، وحصد "البلانكوس" نقطة واحدة بدلاً من ست نقاط. ليس لديهم خطة بديلة عندما تقطع الفرق المنافسة الإمدادات عن اللاعب الدولي الفرنسي، أو عندما يمر ببساطة بيوم سيئ أمام المرمى، وهو ما أصبح أكثر تكراراً.

    التراجع في اللحظة الحاسمة

    فشل ريال مدريد في الفوز بأي لقب كبير في الموسم الأول لمبابي، على الرغم من تسجيله 44 هدفاً. سجل 31 هدفاً في الدوري الإسباني وحده، أي ما يقارب نصف إجمالي أهداف ريال مدريد البالغ 78 هدفاً، وهو ما يقل بتسعة أهداف عما حققه الفريق ككل عند فوزه باللقب في الموسم السابق.

    كما فشل الفريق في المباريات الكبرى. كان مبابي عديم الفاعلية تمامًا في هزيمة ريال مدريد بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين أمام أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من أنه سجل خمسة أهداف في أول أربع مباريات له في الكلاسيكو، إلا أن برشلونة فاز بجميعها. بدأ ريال مدريد يأمل بشكل أعمى في لحظات سحرية من مبابي لتجاوز الخط، متخليًا عن الخطة التي أكسبته أيضًا لقبًا أوروبيًا رقم 15، محطمًا الرقم القياسي.

    استمر هذا الاتجاه هذا الموسم، حيث لم يقدم مبابي سوى أداء متقطع. سجل المزيد من الأهداف ضد برشلونة وأتلتيكو، ومنح ريال مدريد فرصة للبقاء في دوري أبطال أوروبا بفضل جهوده في مباراة الذهاب ضد بايرن ميونيخ، ولكن عندما خسر الفريق 1-0 أمام ليفربول في الدوري، لم يتمكن مبابي من تسديد أي كرة على المرمى في أداء شبه مجهول.

    في أغلب الأحيان، عندما واجه ريال مدريد صعوبات، انهار مبابي. كان أداؤه سيئاً بشكل خاص في الهزيمة 2-1 خارج أرضه أمام أوساسونا في فبراير، حيث سجل إجمالي أهداف متوقعة (xG) قدره 0.3، بينما فشل في إكمال أي مراوغة أو تقديم أي مساهمة دفاعية.

    الحقيقة المرة هي أن ريال مدريد تراجع منذ وصول مبابي. برشلونة هو الآن أفضل فريق في الدوري الإسباني بفارق كبير، ويمكنه أن يبني إمبراطورية إذا لم يصحح غريمه اللدود مساره.

    العقلية الكسولة

    اشتهر لويس إنريكي باستشهاده بأسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) مايكل جوردان لتوضيح أهمية الدفاع من الخط الأمامي لمبابي، وذلك خلال العام الأخير للاعب الفرنسي مع باريس سان جيرمان. وقال مدرب باريس سان جيرمان: «كان مايكل جوردان يمسك بزملائه من خصيتيه ويدافع بقوة شديدة». «عليك أن تكون قدوة، أولاً كشخص ثم كلاعب، لتكون في المقدمة».

    من المحتمل أن مدرب باريس سان جيرمان قد قدم هذه النصيحة أيضًا لديمبيلي عندما تولى منصب المهاجم الرئيسي للفريق، لأن اللاعب الذي فشل في برشلونة أصبح فجأة وحشًا في الضغط الهجومي، حيث حقق عملاق الدوري الفرنسي ثلاثية تاريخية في موسم 2024-2025. كما حصل ديمبيلي على جائزة الكرة الذهبية الأولى له، بينما احتل مبابي المركز السابع في تصويت عام 2025، بعد أن بدا أنه نسي كلمات لويس إنريكي عقب انتقاله من باريس إلى مدريد.

    لا يعتقد مبابي أنه بحاجة إلى العمل بجدية مثل زملائه في الفريق، كما اعترف في بودكاست "ذا بريدج" خلال فترة التوقف الدولية في مارس: "أنا لاعب يدافع أقل قليلاً من الآخرين، وأحياناً قد يكون ذلك مشكلة. صحيح أنني أفعل ذلك أقل، لكنني ألاحظ أنه عندما أفعل، فإن ذلك يؤثر حقاً على الفريق. في ريال مدريد، عندما أفعل ذلك، يمكنك أن ترى أن الجميع يفعلون ذلك أيضًا".

    هذه الموقف هو بالضبط السبب في أنه لم يفز أبدًا بالكرة الذهبية أو بدوري أبطال أوروبا. بدلاً من بذل جهد متضافر لتحسين هذا الجانب من لعبه، يلقى مبابي باللوم على الآخرين. إنه يقترح بشكل أساسي أنه إذا استمر بقية فريق ريال مدريد في الجري حتى الإرهاق، فلن يكون كسله مهمًا.

    إنه أمر مهم مهما حاول تبريره. من السهل جدًا التغلب على ضغط ريال مدريد لأن مبابي يتجاهل القيام بأي إغلاق، ولا يحاول حتى العودة للخلف. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه لا يقوم بواجبه كمهاجم مركزي عندما تكون الكرة في حوزة ريال مدريد، حيث يتحرك إلى الأطراف بدلاً من مهاجمة منطقة الجزاء كما فعل آخر رقم 9 العظيم في النادي، كريم بنزيمة، ببراعة.

    تألق كين

    في ليلة الأربعاء، سيواجه مبابي مرة أخرى مهمة صعبة في محاولته التفوق على مهاجم مركزي من الطراز الرفيع هو هاري كين، شريطة أن يتعافى الأخير من الجرح البليغ الذي أصيب به في الرأس خلال مباراة جيرونا. كان كين أحد الأسباب الرئيسية التي مكنت بايرن ميونيخ من التفوق على ريال مدريد في البرنابيو، وليس فقط بفضل تسديدته الرائعة من حافة منطقة الجزاء التي حسمت الفوز بنتيجة 2-1.

    كما تضافر قائد منتخب إنجلترا بشكل رائع مع سيرج غنابري في التمهيد لهدف بايرن الأول، وصنع فرصة كبيرة أخرى، وقطع مسافة 10.5 كيلومترات في أداء نشط كالمعتاد، بينما قطع مبابي مسافة 9.3 كيلومترات فقط. يمكن لبايرن الاعتماد على كين ليكون هدافهم الرئيسي وصانع الألعاب، مع العلم أنه سيبذل جهداً كبيراً بعيداً عن الكرة.

    في المقابل، يعتمد مبابي على اللحظات. إنه قادر على قلب المباراة في لحظة، لكنه يثير الإحباط بقدر ما يبهر. ولا يعني ذلك أنه يفتقر إلى الغريزة الطبيعية للمهاجم، لأنه قام بانطلاقة رائعة إلى الجانب البعيد لتحويل عرضية ترينت ألكسندر-أرنولد في وقت متأخر من المباراة ضد بايرن؛ لكنه لا يضع نفسه في تلك المواقف بما يكفي.

    أربيلوا ليس مضطراً لإشراك مبابي في التشكيلة الأساسية. يمكنه دفع دياز أو أردا غولر للعب في الوسط، أو إشراك غونزالو غارسيا، وسيعمل ريال مدريد بكفاءة أكبر. قد يرحب معظم مشجعي ريال مدريد حتى بجلوس مبابي على مقاعد البدلاء لفترة، إذا كان الموقع الإلكتروني الذي تم إنشاؤه مؤخراً والذي يحسب الأيام المتبقية على انتهاء عقد خريج أكاديمية موناكو دليلاً على ذلك.

    مبابي بحاجة إلى مواجهة الواقع، هذا أمر مؤكد. إذا خرج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي مرة أخرى، فقد يضطرون إلى منحه هذه الفرصة، أو البدء في البحث عن مهاجم جديد.

