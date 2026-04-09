Getty Images Sport
ترجمه
قد ينتهي موسم محمد قدوس، حيث تعرض جناح توتنهام لإصابة خطيرة
تتزايد مخاوف هبوط توتنهام
يتوتر توتنهام بشأن حالة كودوس الصحية بعد أن تعرض الجناح، حسبما ورد، لإصابة جديدة قد تنهي موسمه المحلي. ويغيب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عن الملاعب منذ يناير بسبب مشاكل في عضلات الفخذ الخلفية والرباط الخلفي، ورغم أن النادي كان يأمل في عودته هذا الشهر، إلا أن تلك الخطط قد تعثرت الآن.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن"، يُعتقد أن المضاعفات الأخيرة تتعلق بعضلات الفخذ، وهناك مخاوف متزايدة من أن اللاعب السابق في وست هام قد يحتاج إلى عملية جراحية لعلاج المشكلة. وفي ظل خوض توتنهام معركة يائسة لتجنب الهبوط، فإن خسارة لاعبهم الذي تم التعاقد معه في الصيف مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في المرحلة الأخيرة من الموسم يمثل سيناريو كابوسًا.
- AFP
البداية الصعبة لدي زيربي
تأتي هذه الأخبار في توقيت كارثي للمدرب الجديد روبرتو دي زيربي، الذي يستعد لخوض أول مباراة له على رأس الفريق ضد سندرلاند يوم الأحد المقبل. ومن المرجح أن يضطر دي زيربي، الذي سبق له أن حاول التعاقد مع كودوس خلال فترة عمله في برايتون، إلى خوض جدول مباريات صعب للغاية بدون أحد أكثر لاعبي الهجوم إبداعًا في النادي.
يتواجد توتنهام حاليًا بفارق نقطة واحدة فقط فوق منطقة الهبوط مع بقاء سبع مباريات فقط على نهاية الموسم. إذا فاز وست هام على وولفرهامبتون يوم الجمعة، فسيجد توتنهام نفسه ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة قبل أن يخطو دي زيربي خطوة واحدة داخل الملعب في استاد أوف لايت. عزز الإيطالي طاقمه الفني بانضمام ماركاتيليو ماركاتيلي ومارسيلو كوينتو، لكنه سيحتاج إلى كل حنكته التكتيكية لتعويض غياب كودوس.
أحلام كأس العالم في خطر
تتجاوز تداعيات هذه النكسة حدود الدوري الإنجليزي الممتاز بكثير، حيث يواجه كودوس الآن سباقاً مع الزمن ليكون جاهزاً للمشاركة مع غانا في كأس العالم. وتعتبر "النجوم السوداء" كودوس أحد رموزها إلى جانب أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي، وستشكل غيابه خسارة فادحة للمنتخب الوطني قبل سفره إلى أمريكا الشمالية.
يُعتقد أن كودوس يشعر بخيبة أمل شديدة بسبب هذا التطور، مدركًا مدى أهمية الأشهر القليلة المقبلة. تجد غانا نفسها في مجموعة صعبة إلى جانب كرواتيا وبنما وإنجلترا. أصبح احتمال غياب كودوس عن المواجهة المهمة ضد "الأسود الثلاثة" بقيادة توماس توخيل في بوسطن يوم 23 يونيو احتمالًا حقيقيًا للغاية.
- Getty Images Sport
التأثير على سباق البقاء
منذ انضمامه قادماً من وست هام الصيف الماضي، سجل كودوس ثلاثة أهداف وصنع ستة تمريرات حاسمة لصالح توتنهام، ليكون بمثابة نقطة مضيئة في موسم كئيب للنادي. ولم يشارك في أي مباراة منذ تعرضه للإصابة الأصلية في مباراة على أرضه ضد سندرلاند في 4 يناير، وكان غيابه مؤثراً بشكل كبير على تشكيلة الفريق التي تفتقر إلى خيارات هجومية ثابتة من الأجنحة.
بعد رحلة نهاية الأسبوع إلى سندرلاند، يواجه توتنهام مباراة تجمع دي زيربي مع برايتون. مع وجود البقاء في الدوري الممتاز على المحك، سيعمل الفريق الطبي في هوتسبور واي على مدار الساعة لمحاولة تسريع تعافي كودوس، لكن الجراحة قد تكون في النهاية السبيل الوحيد أمام الجناح المحبط.