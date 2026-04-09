قد ينتهي موسم محمد قدوس، حيث تعرض جناح توتنهام لإصابة خطيرة

يتوتر توتنهام بشأن حالة كودوس الصحية بعد أن تعرض الجناح، حسبما ورد، لإصابة جديدة قد تنهي موسمه المحلي. ويغيب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عن الملاعب منذ يناير بسبب مشاكل في عضلات الفخذ الخلفية والرباط الخلفي، ورغم أن النادي كان يأمل في عودته هذا الشهر، إلا أن تلك الخطط قد تعثرت الآن.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن"، يُعتقد أن المضاعفات الأخيرة تتعلق بعضلات الفخذ، وهناك مخاوف متزايدة من أن اللاعب السابق في وست هام قد يحتاج إلى عملية جراحية لعلاج المشكلة. وفي ظل خوض توتنهام معركة يائسة لتجنب الهبوط، فإن خسارة لاعبهم الذي تم التعاقد معه في الصيف مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في المرحلة الأخيرة من الموسم يمثل سيناريو كابوسًا.