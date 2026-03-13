AFP
قد يضطر بوروسيا دورتموند إلى بيع الثنائي النجمي سيرهو جيراسي وكريم أدييمي في محاولة لجمع الأموال
خروج دوري أبطال أوروبا يتسبب في عجز في الميزانية
تغير المشهد المالي في دورتموند بشكل كبير بعد الخروج المبكر من تصفيات دوري أبطال أوروبا. ترك هذا الفشل الرياضي فراغًا كبيرًا في الإيرادات المتوقعة للنادي، مما ترك مجلس الإدارة بميزانية صافية للتحويلات تقدر بما بين 25 و30 مليون يورو للفترة القادمة.
للحفاظ على قدرته التنافسية ومتابعة أهدافه الجديدة، يجب على BVB تبني سياسة "البيع من أجل الشراء". وقد أدركت الإدارة أن السيولة الكبيرة لا يمكن توليدها إلا من خلال بيع اللاعبين ذوي القيمة العالية، مما يضع مستقبل مهاجميهم البارزين تحت مجهر التدقيق الشديد في الوقت الذي يمر فيه النادي بفترة اقتصادية حرجة. ووفقًا لتقرير صادر عن Sky Sport، فإن مهاجميهم الاثنين، Guirassy و Adeyemi، قد يكونان على قائمة الانتقالات لاستيعاب وصول لاعبين جدد.
توقفت المفاوضات بشأن عقد جديد
أصبحت الحالة المحيطة بأدييمي معقدة بشكل خاص بسبب انهيار مفاوضاتالعقد. كان المدير الرياضي سيباستيان كيل في حوار مستمر مع ممثل اللاعب، خورخي مينديز، ولكن الحل لا يزال بعيد المنال. ذكر التقرير أن النقطة الخلافية الرئيسية لا تزال هي رفض النادي إدراج بند الإفراج، وهو مطلب أصر مينديز على تأمينه لعميله.
مع انتهاء مدة عقد أدييمي الحالي في عام 2027، يخشى النادي من انخفاض قيمته السوقية. يشير عدم إحراز تقدم إلى أن الانتقال في الصيف قد يكون النتيجة الأكثر منطقية لكلا الطرفين، حيث يسعى اللاعب الدولي الألماني إلى توضيح مستقبله على المدى الطويل. يقال إن العديد من الفرق الأوروبية الكبرى مهتمة بالتعاقد معه، مع تفضيله اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
جيراسي يدرس اهتمام أندية أوروبية كبرى
يجد جيراسي نفسه في موقف مشابه من عدم اليقين، على الرغم من أن رحيله سيكون على الأرجح بسبب عروض من أندية خارجية وليس بسبب خلافات داخلية حول العقد. يمتلك المهاجم بندًا في عقده يتيح له الرحيل مقابل مبلغ يقارب 50 مليون يورو. لكن، وفقًا للتقرير نفسه، فإن هذا الشرط متاح حصريًا لسبعة أندية: ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد. يمكن لهذه الفرق تفعيله مباشرة، بينما يتعين على جميع الفرق الأخرى، بما في ذلك الفرق الراغبة في التعاقد معه في الدوري الإيطالي أو الدوري الألماني أو الدوري الفرنسي أو الدوري السعودي للمحترفين، التفاوض مع دورتموند على رسوم أعلى.
على الرغم من العروض المربحة من السعودية، إلا أن المهاجم طموح للغاية ومتعطش للنجاح، ويفضل البقاء في الدوريات الأوروبية الكبرى. ومن غير المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله حتى نهاية الموسم الحالي.
التركيز على إنهاء الموسم بقوة
على الرغم من أن كلا اللاعبين قد يغادران دورتموند هذا الصيف، إلا أن جيراسي وأدييمي يظلان لاعبين أساسيين لنيكو كوفاتش هذا الموسم. شارك أدييمي بشكل مباشر في 13 هدفًا في 34 مباراة في جميع المسابقات، بينما سجل جيراسي 17 هدفًا وقدم ست تمريرات حاسمة في 37 مباراة.
مع تركيز دورتموند حاليًا على الدوري الألماني فقط، سيهدف الفريق إلى الحفاظ على نتائجه الإيجابية حتى نهاية الموسم. يحتل BVB حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر بايرن ميونيخ. سيواجه رجال كوفاك فريق أوغسبورغ يوم السبت المقبل.
