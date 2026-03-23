قد يستفيد بوروسيا دورتموند لفترة طويلة من خطأ كبير: ما الذي سيبقى من المدير الرياضي سيباستيان كيل في بوروسيا دورتموند

وقد اتخذت أول صفقتين جديدتين، اللتان كان كيل مسؤولاً عنهما بالكامل دون أي تدخل من زورك، مسارين مختلفين تماماً. ففي يناير 2023، قام بصفقة مفاجئة بعض الشيء بضم جوليان رايرسون من يونيون برلين إلى دورتموند، وذلك مقابل خمسة ملايين يورو فقط. وبالنظر إلى الثبات الذي أظهره رايرسون منذ وصوله، وكيف تطور هذا الموسم ليصبح لاعباً فارقاً بفضل قدراته القوية في الكرات الثابتة وعرضياته التي تتحسن باستمرار، فإن كيل قد حقق صفقة رابحة للغاية لـ BVB.

في الوقت نفسه، كان جوليان دورانفيل وعداً للمستقبل، لكن اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 16 عاماً آنذاك لم يتمكن حتى الآن من الوفاء بهذا الوعد، كما هو معروف، بسبب مشاكل الإصابة المتكررة. منذ يناير، تم إعارة الموهبة الهجومية إلى نادي بازل، حيث يحصل على وقت لعب منتظم في سويسرا. ولا تزال هناك آمال خافتة في أن ينطلق مع بوروسيا دورتموند.

في صيف 2023، اضطر كيل إلى تعويض نجم آخر رحل عن النادي بعد خسارة لقب الدوري بشكل دراماتيكي. انتقل جود بيلينغهام إلى ريال مدريد مقابل تعويض أساسي يزيد عن 100 مليون يورو، وكان من المفترض أن يستثمر المدير الرياضي حوالي 67 مليون يورو منها لتجديد تشكيلة الفريق. كان الخطة تقضي بتوزيع عبء خلافة بيلينغهام على أكتاف لاعبين اثنين في أفضل الأحوال، حيث كان هناك نفس المشكلة التي واجهت هالاند: دورتموند ببساطة لا يملك أي فرصة للحصول على لاعبين جاهزين من فئة بيلينغهام.

في البداية، دفع كيل باتجاه التعاقد مع اللاعب الدولي المكسيكي إدسون ألفاريز، وهو لاعب وسط دفاعي كلاسيكي. ولكن لأن المدرب إدين تيرزيتش فضل الاعتماد على إمري كان في هذا المركز، فشل الصفقة - وتضررت مكانة كيل في الرأي العام بسبب الكشف عن هذه المعلومات. ومما زاد الطين بلة أن مركز ألفاريز لا يزال حتى اليوم مركزًا شاغرًا في تشكيلة بوروسيا دورتموند. وفي هذا الصدد، أسدى تيرزيتش خدمة سيئة لكيل برفضه.

وقد أثمرت قراره بالتعاقد مع فيليكس نيميشا بدلاً من ألفاريز مقابل 30 مليون يورو ليحل محل بيلينغهام، بعد أن أثبت نيميشا جدارته في أول عامين له في دورتموند. تحت قيادة نيكو كوفاتش، أصبح اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً جزءاً لا غنى عنه في خط وسط بوروسيا، وهو شخصية رئيسية للغاية، وقد يلعب أيضاً دوراً مهماً مع منتخب ألمانيا في كأس العالم. كان كيل مسؤولاً مؤخراً عن تمديد عقد نميشا، الذي كان مطلوباً من قبل العديد من الأندية، والذي قد يشكل، مع شلوتربيك وبعض اللاعبين الآخرين، الهيكل الأساسي لمستقبل ناجح.

إلى جانب نميكا، انضم مارسيل سابيتسر من بايرن ميونيخ مقابل 19 مليون يورو ليكون الركيزة الثانية لإرث بيلينغهام. لكن النمساوي نادراً ما أظهر خلال ما يقرب من ثلاث سنوات قضاها مع بوروسيا دورتموند التأثير الذي كان متوقعاً منه.

ثم أقنع تيرزيتش كيل على الأرجح بجلب مهاجم طويل القامة آخر في صيف 2023. وقع الاختيار على نيكلاس فولكروغ، الذي سجل معدل أهداف جيد، وساهم بذلك، من بين أمور أخرى، في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره الفريق أمام ريال مدريد. بالإضافة إلى ذلك، حقق النادي ربحاً من انتقال اللاعب الدولي الألماني في عام 2024، عندما انتقل إلى وست هام يونايتد بعد عام واحد فقط (تم التعاقد معه مقابل 17.25 مليون يورو، وبيعه مقابل 27 مليون يورو). لا شيء من عصر كيل سيبقى عالقاً في الذاكرة، لكنه على الأقل صفقة جيدة من الناحية الاقتصادية.

ما يمكن تفسيره بشكل سلبي بالنسبة لكيل في عام 2023 هو خلافة رافائيل جويريرو الذي انتقل في ذلك الوقت إلى بايرن ميونيخ. يُقال إن كيل هو من دفع للتعاقد مع رامي بنسبايني كظهير أيسر جديد - فالإيطالي يتمتع بالجودة بالفعل وجاء من مونشنغلادباخ بدون رسوم انتقال، لكنه كان تراجعاً مقارنة بجويريرو. كما يُزعم أن دورتموند كان بإمكانه في ذلك الوقت التعاقد مع أليخاندرو غريمالدو للعب في الجانب الأيسر بدلاً من بنسبيني، حيث يُقال إن الإسباني عُرض على كيل وزملائه. وبعد أن أضاع بوروسيا دورتموند هذه الفرصة، انتقل غريمالدو، كما هو معروف، من بنفيكا إلى باير ليفركوزن بدون رسوم انتقال، ولعب دوراً مهماً في الموسم التالي في مسيرة الفريق نحو لقب الدوري.

كان قيام كيل في يناير 2024 بضم إيان ماتسن، وهو ظهير أيسر آخر كان أقرب بكثير إلى نمط لعب جيريرو مقارنة ببنسيبايني، بمثابة اعتراف إلى حد ما. وكان اختياره لماتسن صائباً تماماً، فقد أصبح الهولندي، الذي كان معاراً من نادي تشيلسي آنذاك، لاعباً أساسياً على الفور ولعب دوراً مهماً في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. لم يتمكن دورتموند في صيف 2024 من التعاقد بشكل دائم مع جادون سانشو، الذي شكل مع كيل علامة فارقة على الصعيدين الرياضي والعاطفي. فقد أعاد كيل نجم مانشستر يونايتد المحبوب من قبل الجماهير إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، وبعد فترة من التكيف، أصبح سانشو أفضل وأفضل وأثار حماس المشجعين. لكنه اضطر إلى المغادرة مرة أخرى بعد نصف عام.