قد يستفيد بوروسيا دورتموند لفترة طويلة من خطأ كبير: ما الذي سيبقى من المدير الرياضي سيباستيان كيل في بوروسيا دورتموند

كان ربيع وصيف عام 2024 صعبين للغاية بالنسبة لكيل من الناحية الشخصية والمهنية. فليس سراً أنه كان يرغب في تولي منصب المدير الرياضي بعد تنحي هانز-يواكيم فاتزكي. "سيكون ذلك خطوة منطقية بالنسبة لي"، قال كيل في مارس 2024 في برنامج "دوبلباس" على قناة Sport1 عن طموحاته. لكن بدلاً من كيل، تمت ترقية زميله السابق لارس ريكن من مدير أكاديمية الناشئين إلى منصب المدير الرياضي الجديد في مايو 2024.
ثم تم تعيين سفين ميسلينتات، الذي يشغل اليوم منصب المدير الرياضي في فورتونا دوسلدورف، كشريك جديد لكيل في المسؤولية الرياضية. كانت هذه التركيبة محكوم عليها بالفشل منذ البداية، وأثارت خلافات سريعة، وأدت إلى رحيل ميسلينتات المبكر في فبراير 2025.
في ذلك الوقت، كان نوري شاهين قد رحل أيضًا، بعد أن أعاده بوروسيا دورتموند إلى النادي في أوائل عام 2024 كمدرب مساعد لتيرزيتش، ثم رقّاه إلى منصب المدرب الرئيسي بعد نصف عام. كان لكيل دور حاسم في هذا القرار، بالطبع، فهو يعرف شاهين جيدًا من فترة لعبهما معًا في بوروسيا. "عمل نوري بشغف وكثافة وبذل قصارى جهده، لكن الأمور لم تسر على ما يرام في فترة معينة"، كما اعترف كيل في مايو 2025 في برنامج "دوبلباس" على قناة Sport1.
وبعد حوالي نصف عام فقط، تم إقالة شاهين، حيث لم يقدم بوروسيا دورتموند أداءً مقنعًا بشكل مستمر وكان يواجه خطر الخروج من دوري أبطال أوروبا. وكان سوق الانتقالات الصيفي لدورتموند في عام 2024 قد حظي بالكثير من الثناء.
مع سيرهو جيراسي، جاء أخيراً المهاجم الذي كان قادراً على جعل الناس ينسون هالاند، على الأقل إلى حد ما، بعد تأخير دام عامين. بالإضافة إلى ذلك، جلب كيل ثلاثة لاعبين من المنتخب الألماني إلى دورتموند، وهم فالدمر أنتون وماكسيميليان باير وباسكال غروس. على الرغم من عودة غروس إلى برايتون في أوائل عام 2026، إلا أن جميع هذه التعاقدات كانت جيدة في نهاية المطاف، حيث يُعد أنتون وباير وغيراسي حالياً من أهم لاعبي بوروسيا. ساعد باير في بيع دونييل مالين إلى أستون فيلا في أوائل عام 2025 مقابل 25 مليون يورو. تولى أنتون الإرث الثقيل لأيقونة النادي ماتس هوملز، الذي لم يحصل على عقد جديد في عام 2024، بشكل مرضٍ على الأقل. ويقدم جيراسي أهدافًا موثوقة في الغالب، على الرغم من بعض الضوضاء والضعف في بعض الأوقات.
بالإضافة إلى ذلك، نجح كيل في تصحيح الخطأ الذي ارتكبه مع شاهين بتعيين كوفاتش. ساهم الكرواتي في وصول دورتموند إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، واستقر الفريق بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن يحسم بوروسيا دورتموند تأهله إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم دون أي قلق يذكر.
ومع ذلك، شهدت فترات الانتقالات الأخيرة بعض الإخفاقات التي لا تزال تثير التساؤلات حتى اليوم. على سبيل المثال، وافق دورتموند في صفقة إعارة يان كوتو من مانشستر سيتي في صيف 2024 على التزام شراء تم الوفاء به بسرعة كبيرة. وهكذا اضطر دورتموند إلى دفع 25 مليون يورو كرسوم انتقال للظهير الأيمن، الذي لم يتمكن من إقناع الجميع بأدائه بشكل ثابت خلال العام ونصف العام الذي قضاه حتى الآن في ويستفاليا، وغالبًا ما يكون مجرد لاعب بديل.
ولتعزيز العمق في مركز قلب الدفاع، انضم آرون أنسيلمينو على سبيل الإعارة من تشيلسي الصيف الماضي. في البداية، بدا الأمر صفقة ممتازة، حيث أظهر الأرجنتيني إمكاناته الكبيرة على الفور في مبارياته الأولى، لكنه غاب مرارًا وتكرارًا بسبب الإصابات. وبعد مشاركات قليلة فقط، اضطر للعودة إلى البلوز في الشتاء، ثم تم إعارته إلى ستراسبورغ. كانت هذه كارثة حقيقية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن بوروسيا دورتموند يلعب تحت قيادة كوفاتش بخط دفاع ثلاثي، وأن المدافعين الوسطيين المتمرسين والجاهزين للعب أصبحوا الآن سلعة نادرة في تشكيلة الفريق.
لكن ربما يستفيد دورتموند من هذا الخطأ الكبير في تخطيط التشكيلة في وقت لاحق. على أي حال، أظهر لوكا ريجاني، البالغ من العمر 18 عامًا فقط، والذي اضطر للمساعدة في وقت الحاجة، أنه ربما يكون واعدًا أكبر للمستقبل. وقد كافأه دورتموند على الانطباعات الجيدة التي تركها بتمديد عقده. وفي الوقت نفسه، كان التعاقد مع دانيال سفينسون صفقة رائعة، حيث دفع دورتموند ثمانية ملايين يورو فقط مقابل اللاعب الذي يُعد "السيد الموثوق" في الجانب الأيسر.
ثم هناك بعض الصفقات المكلفة التي قد يكون بوروسيا دورتموند ممتنًا لها كثيرًا في المستقبل. على سبيل المثال، كان جوب بيلينغهام أحد اللاعبين المفضلين للمدرب البالغ من العمر 46 عامًا في الصيف الماضي، وتغلب بوروسيا على منافسين كبار في السباق على الموهبة الواعدة في خط الوسط، وحصل في النهاية على خدماته مقابل 30.5 مليون يورو. اتسمت الأشهر الأولى لبيلينغهام مع بوروسيا دورتموند بالمشاكل والأداء غير المرضي في الغالب، لكن إمكانات اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا هائلة - وقد أصبحت واضحة بشكل متزايد مؤخرًا. زاد وقت مشاركة بيلينغهام، وكذلك استقراره وقيمته المضافة للفريق. قد يستمتع دورتموند كثيرًا بهذا الشاب في السنوات القادمة.
وينطبق هذا أيضًا على فابيو سيلفا، الذي جاء من ولفرهامبتون ليكون بديلاً وخليفة محتملاً لغويراسي على المدى المتوسط. وكذلك بالنسبة لكارني تشوكويميكا، الذي يظهر مرارًا وتكرارًا بوادر موهبته المتميزة. إذا بقي خاليًا من الإصابات بشكل دائم، فقد يكون الأمر قد استحق العناء، حيث تمكن كيل من جلب لاعب الوسط هذا من تشيلسي إلى بوروسيا دورتموند بشكل نهائي بعد جهود دؤوبة.
أياً كان من سيخلف كيل: إذا جدد شلوتربيك عقده بعد نميشا، فسيجد في بوروسيا دورتموند تشكيلة تتمتع بجودة عالية وبالعمق اللازم، والتي يمكنها السعي وراء أهداف كبيرة مع إضافة أو اثنتين من اللاعبين المتميزين. مع القرارات بعدم تجديد عقود يوليان براندت وساليه أوزكان وسولي، هناك حاجة إلى تغيير بسيط في الهيكل. ما يجب أن يركز عليه دورتموند في الوقت الحالي فيما يتعلق باللاعبين الجدد: لاعب مؤثر ليحل محل براندت ومدافع داخلي آخر يضمن اتساع خط الدفاع ويمكنه إثراء الهجوم أكثر مما كان يفعله سولي مؤخرًا. كل ما عدا ذلك يعتمد أيضًا على القرارات المستقبلية التي لم تُتخذ بعد بشأن نجوم كبار مثل كريم أدييمي أو جيراسي.