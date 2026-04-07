Getty Images Sport
ترجمه
قد يستحوذ نيمار على ملعب تدريب نادي سانتوس بعد الكشف عن تفاصيل صادمة بشأن دين بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني مستحق للنجم البرازيلي
الموافقة على الحسابات المالية وسط تسريب وثائق
وفقًا لتقارير صادرة عن صحيفتي «إستادو»و«سبورت إنسايدر»، أقر نادي سانتوس رسميًا بديون تبلغ قيمتها 13 مليون جنيه إسترليني مستحقة لشركة «إن آر سبورتس»، وهي شركة حقوق الصورة التي يديرها والد اللاعب. وقد ظهر هذا الكشف للعلن قبل ساعات قليلة من انعقاد مجلس النادي الاستشاري يوم الاثنين للموافقة على الحسابات المالية لعام 2025. صوّت المجلس على الموافقة على الحسابات المالية بأغلبية 109 أصوات مقابل 37 صوتًا معارضًا وامتناع عضو واحد عن التصويت، مما منح الرئيس مارسيلو تيكسيرا نسبة تأييد بلغت 74%. ومع ذلك، طغت على الجلسات تفاصيل تعديل العقد الموقع في 30 ديسمبر، والتي سلطت الضوء على العبء الثقيل الملقى على عاتق النادي.
- Getty Images Sport
شروط السداد وعقوبات التخلف الفوري عن السداد
ينقسم هذا الالتزام الضخم إلى جزأين. يتعين على النادي أولاً سداد 4 ملايين جنيه إسترليني على خمس دفعات شهرية بقيمة 760 ألف جنيه إسترليني كل منها، وذلك في الفترة ما بين يناير ومايو 2026، دون أي تعديل نقدي. بعد ذلك، سيتم سداد المبلغ المتبقي البالغ 9 ملايين جنيه إسترليني على 43 دفعة شهرية بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني تبدأ في يونيو، ولكن سيتم تعديل هذا الجزء وفقاً لمعدل التضخم باستخدام مؤشر IPCA/FGV. الهدف العام هو سداد الدين بحلول أوائل عام 2030. والأهم من ذلك، إذا تخلف سانتوس عن سداد دفعة واحدة، فقد وافق النادي على بند تسريع السداد الذي يجبره على دفع كامل الرصيد البالغ 9 ملايين جنيه إسترليني نقدًا على الفور.
ملاعب التدريب المعرضة للخطر والعلاقات السياسية
ولضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، عرض نادي سانتوس مقر أكاديمية الشباب الشهيرة التابعة له، «CT مينينوس دا فيلا»، كضمان قانوني فعلي. فإذا تخلف النادي عن سداد الديون، يمكن لممثلي المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا الاستيلاء على العقار. كما يتضمن العقد شروطاً سياسية صارمة لحماية الدائنين. يجب سداد الدين بالكامل على الفور إذا فشل تيكسيرا في الفوز بإعادة انتخابه في ديسمبر 2026، أو إذا قرر النادي الانتقال إلى هيكل ملكية مؤسسي. وهذا يجعل النادي معتمداً بالكامل على قيادته الحالية ويحد من مرونته الإدارية خلال السنوات القادمة.
- Getty Images Sport
ارتفاع إجمالي الديون
لا تزال الصورة المالية العامة قاتمة، حيث ارتفع إجمالي ديون النادي إلى 146 مليون جنيه إسترليني. وبلغت الالتزامات قصيرة الأجل 53 مليون جنيه إسترليني، كما قفزت الرواتب غير المدفوعة إلى ما يزيد عن مليوني جنيه إسترليني بحلول نهاية عام 2025. وعلى الرغم من هذه القيود المالية الشديدة، لا يزال اللاعب مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالنادي الذي نشأ في صفوفه.