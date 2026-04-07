قد لا يكون روبرتو دي زيربي «الرجل المناسب» لتوتنهام، حيث يخشى تيدي شيرينغهام أن يكون «طبع اللاتينيين» سبب سقوطه في معركة تجنب الهبوط
قد يكون المزاج عاملاً حاسماً
تم تعيين المدرب الإيطالي مؤخرًا ليحل محل إيغور تودور، وكُلف بمهمة إنقاذ فريق شمال لندن من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم.
أثار قرار توتنهام باللجوء إلى دي زيربي انقساماً في الآراء، حيث تساءل أسطورة النادي شيرينغهام عما إذا كانت شخصية الإيطالي الحادة هي ما يحتاجه النادي في الوقت الحالي.
وفي حديثه إلى موقع BestBettingSites، أشار اللاعب الدولي الإنجليزي السابق إلى أن شخصية المدرب المتفجرة قد تشكل عقبة محتملة داخل غرفة الملابس.
"أنا معجب به، أولاً وقبل كل شيء. أنا معجب به كمدرب، إذا كنت صادقاً تماماً"، صرح شيرينغهام. "لا أعرف ما إذا كان هو الخيار المناسب لتوتنهام. إنه صريح للغاية، وذو مزاج لاتيني، ومتهيج في بعض الأحيان. يقول ما يشعر به، ويقول ما يطلبه من الناس. لا أعرف ما إذا كان هذا هو النوع المناسب من الأشخاص لتولي المسؤولية على المدى الطويل، لكنني متحمس لما يقدمه لك".
عبقرية تكتيكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر؟
على الرغم من مخاوفه بشأن شخصية دي زيربي، لا يزال شيرينغهام من المعجبين بالابتكارات التكتيكية التي نالت للمدرب الثناء خلال فترة عمله مع برايتون. ويتذكر على وجه التحديد كيف تمكن الإيطالي من تفكيك دفاعات الفرق الكبرى بأسلوب جريء، وهو ما قد يعيد الحياة إلى تشكيلة توتنهام المتعثرة إذا ما تبنى اللاعبون فلسفته بسرعة كافية.
وأضاف شيرينغهام: "أشاد بيب جوارديولا به بشدة قبل عامين. أتذكر أنه ذهب إلى أرسنال مع برايتون وتصدى لهم - لعبوا واحد ضد واحد في جميع أنحاء الملعب وضغطوا على الجميع في وسط الملعب. كان الأمر مثل، واو، يعجبني ذلك. وقد نجح الأمر في ذلك اليوم. لذا من الواضح أنه مدرب يعرف ما يريد ويعرف كيف يحصل عليه. أنا مستعد للانضمام إليه في هذه الرحلة".
لا يزالون يشعرون بالحزن لرحيل بوستيكوغلو
تأتي الاضطرابات التي تشهدها أروقة ملعب توتنهام هوتسبير في أعقاب فترة من الاستقرار النسبي تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو، الذي لا يزال إقالته عقب فوز الفريق بدوري أوروبا الصيف الماضي تثير حيرة شيرينغهام. ويعتقد المهاجم السابق أن الأسترالي تعرض لمعاملة غير عادلة بعد أن حقق ألقاباً للفريق، مشيراً إلى أن تعيين فرانك وتودور بعده لم يوفر القيادة الواضحة التي احتاجها الفريق لتقديم أداء جيد.
"تحت قيادة أنجي، كان الأمر كذلك - وما زلت أشعر بالأسى تجاهه. لقد جاء إلى النادي، وقال إنه سيفوز بشيء ما، وفاز بشيء ما. ثم في نهاية الموسم، أصبح عاطلاً عن العمل"، أوضح شيرينغهام. "لا بد أنه كان جالساً هناك يفكر، ماذا حدث بحق الجحيم؟ أخبرتهم أنني سأفوز بلقب ما في غضون عامين، وفزت بلقب لأول مرة منذ وقت طويل، وتم إقالتي. لم أكن أهتم ما إذا كان سيحتل المركز التاسع أو السابع عشر. عندما تفوز بلقب، هذا هو ما يهم".
ماذا ينتظر توتنهام بعد ذلك؟
يتوجه توتنهام إلى ساندرلاند لخوض مباراة صعبة في ملعب «ستاديوم أوف لايت» يوم الأحد المقبل، ساعياً إلى تحقيق فوز من شأنه تحسين ترتيبه في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز والابتعاد عن كابوس الهبوط. ويحتل الفريق حالياً المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة فقط على وست هام، الذي يواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.