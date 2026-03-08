Getty
قد تبدأ عملية بيع لاعبي توتنهام بسبب هبوط الفريق في الدوري ببيع المهاجم النجم إلى نيوكاسل
هوي يتطلع إلى لم شمل مع تلميذه السابق
سيعتمد الكثير على وضع توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن سولانكي معروف جيدًا لإدي هاو، الذي عمل مع المهاجم سابقًا في بورنموث. مدرب نيوكاسل معجب منذ فترة طويلة باللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، حيث جلبه في الأصل إلى الساحل الجنوبي في صفقة بمبلغ كبير، ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، يرى فيه الملف الشخصي المثالي لتعزيز خياراته الهجومية في سانت جيمس بارك. يواجه نيوكاسل صيفًا مليئًا بالتغييرات ويقوم بتقييم اللاعبين الجدد المحتملين في مركز المهاجم، حيث أن ويل أوسولا، الذي سجل هدفًا رائعًا ضد مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، مطلوب من قبل عدد من الأندية بما في ذلك كريستال بالاس وأستون فيلا. مع احتمال رحيل بعض اللاعبين، يحرص هاو على ضم مهاجم مثبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لقيادة خط هجومه الموسم المقبل.
تفاقم الأزمة في شمال لندن
يواجه توتنهام أسبوعين حاسمين مع تعرض المدرب إيغور تودور لضغوط متزايدة لتحقيق نتائج إيجابية في مبارياته القادمة مع أتلتيكو مدريد، والأهم من ذلك، مع ليفربول، الفريق السابق لسولانكي، خلال الأيام السبعة القادمة. أصبحت احتمالية هبوط النادي إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ 49 عامًا حقيقة واضحة للمديرين.
بعد هزيمتهم أمام كريستال بالاس يوم الخميس، والتي تركتهم متقدمين بنقطة واحدة فقط على وست هام يونايتد صاحب المركز 18، ومواجهة احتمال الهبوط لأول مرة منذ نصف قرن، قال سولانكي: "لقد أجرينا للتو محادثة مهمة. نحن نعلم أن الموقف الذي نحن فيه ليس بالتأكيد الموقف الذي نريده، لذا علينا أن نجد طريقة للخروج منه في أسرع وقت ممكن".
صيف التغيير في سانت جيمس بارك
بالنسبة لنيوكاسل، فإن احتمال التعاقد مع سولانكي سيكون بمثابة إعلان هام عن نوايا النادي. من المتوقع أن يكون فريق الماغبايز نشطًا في سوق الانتقالات، حيث يسعى إلى بناء فريق قادر على التأهل باستمرار إلى البطولات الأوروبية. بعد لم شمله مع هاو، قد يجد سولانكي، لاعب المنتخب الإنجليزي، الاستقرار والنظام التكتيكي الذي يحتاجه للعودة إلى أفضل مستوياته. ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة ليس فقط لتاريخ توتنهام، ولكن أيضًا لمسيرة العديد من النجوم البارزين الذين يواجهون حاليًا صراعًا شديدًا للبقاء في الدوري.
في النهاية، سيتوقف أي انتقال لمهاجم المنتخب الإنجليزي على قدرة توتنهام على تحقيق معجزة في نهاية الموسم. إذا هبط الفريق إلى الدرجة الثانية، فسيواجه النادي اللندني صعوبة في الاحتفاظ بلاعب من عيار سولانكي، خاصة مع وجود نيوكاسل في الصورة.
ماذا ينتظر سولانكي في المستقبل؟
يأمل سولانكي أن يبدأ مع توتنهام في مباريات الأسبوعين المهمين قبل فترة التوقف الدولية. وتأتي رحلة الفريق إلى ليفربول بين مباراتيه في دوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد، بينما يستضيف منافسه في الهبوط نوتنغهام فورست في 22 مارس.
