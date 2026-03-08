يواجه توتنهام أسبوعين حاسمين مع تعرض المدرب إيغور تودور لضغوط متزايدة لتحقيق نتائج إيجابية في مبارياته القادمة مع أتلتيكو مدريد، والأهم من ذلك، مع ليفربول، الفريق السابق لسولانكي، خلال الأيام السبعة القادمة. أصبحت احتمالية هبوط النادي إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ 49 عامًا حقيقة واضحة للمديرين.

بعد هزيمتهم أمام كريستال بالاس يوم الخميس، والتي تركتهم متقدمين بنقطة واحدة فقط على وست هام يونايتد صاحب المركز 18، ومواجهة احتمال الهبوط لأول مرة منذ نصف قرن، قال سولانكي: "لقد أجرينا للتو محادثة مهمة. نحن نعلم أن الموقف الذي نحن فيه ليس بالتأكيد الموقف الذي نريده، لذا علينا أن نجد طريقة للخروج منه في أسرع وقت ممكن".