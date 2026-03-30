قدم ميلان عرضًا أعلى لضم أندريه، لكن نادي كورينثيانز ترك الفريق الإيطالي في حالة انتظار
الروسونيري يعودون بعرض محسّن بقيمة 22 مليون يورو
وفقًا لشبكة ESPN، يتألف هيكل العرض الجديد من مبلغ مضمون قدره 18 مليون يورو (15.1 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو (3.4 مليون جنيه إسترليني) كإضافات مرتبطة بالأداء. ويستهدف هذا العرض تحديدًا نسبة 70% من الحقوق الاقتصادية للاعب التي يمتلكها حاليًا النادي البرازيلي، مما يسلط الضوء على رغبة ميلان في التوصل إلى حل وسط بعد محاولات سابقة باءت بالفشل.
إدارة نادي كورينثيانز تتخذ موقفاً صارماً
على الرغم من ارتفاع المبلغ المعروض، لم يقدم نادي كورينثيانز بعد ردًا رسميًا للنادي الإيطالي. ولا يزال العرض قيد الدراسة لدى مجلس إدارة النادي منذ بداية الأسبوع الماضي، لكن الأجواء هادئة داخل المعسكر البرازيلي حيث يقيّمون القيمة طويلة الأمد للاعب الذي تخرج من أكاديمية النادي.
وتأتي هذه التكتيكات المماطلة بعد انهيار المفاوضات سابقاً، حيث كاد الطرفان يتوصلان إلى اتفاق شفهي. في تلك المناسبة، كان ميلان قد اقترب من إبرام صفقة بقيمة 17 مليون يورو، إلا أن رئيس كورينثيانز أوسمار ستابيلي تدخل ورفض الصفقة في اللحظة الأخيرة، مصراً على تقييم أعلى للاعب الذي يعتبره النادي أحد أهم أصوله.
موقف اللاعب وحقوقه الاقتصادية
يبدو أندريه نفسه منفتحًا على هذه الخطوة، حيث تشير التقارير إلى أن لاعب الوسط الشاب مستعد للتنازل عن حصته الشخصية البالغة 30% من حقوقه الاقتصادية لتسهيل عملية الانتقال. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يضغط اللاعب من أجل الانتقال أو أن يثير خلافات خلف الكواليس، بل يفضل ترك القرار النهائي بين يدي الناديين.
وقد شهد اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً صعوداً سريعاً منذ صعوده إلى الفريق الأول، حيث خاض 28 مباراة رسمية وسجل أربعة أهداف. ومن المقرر أن يستمر عقده الحالي حتى ديسمبر 2029، مما يمنح كورينثيانز نفوذاً كبيراً في أي مفاوضات تتعلق بمستقبله مع استمرار تزايد الاهتمام به من أوروبا.
ميلان يسعى لتجنب المزيد من الإحباط
مع اقتراب موعد فتح سوق الانتقالات، يحرص الروسونيري على تجنب تكرار المأزق الذي أدى إلى رفض عرضهم السابق البالغ 17 مليون يورو. ومن خلال تلبية القيمة السوقية المتوقعة وتصميم الصفقة بما يصب في مصلحة النادي البائع، يأمل ميلان في كسر الجمود أخيرًا وضمان ضم أحد أكثر المواهب الواعدة في أمريكا الجنوبية.
في الوقت الحالي، الكرة لا تزال في ملعب إدارة كورينثيانز. وبينما ينتظر ميلان رداً نهائياً، يظل أندريه مركزاً على مهامه الحالية في البرازيل، بما في ذلك المباريات القادمة في الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإيطالي.