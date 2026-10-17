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Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty
Yosua Arya
ترجمه

قبل 48 ساعة من مباراة إنتر ميامي .. ميسي يرحل إلى إسبانيا من أجل جائزة خاصة

ليونيل ميسي
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي

المزيد من التكريم لميسي

يسافر ليونيل ميسي إلى إسبانيا الأسبوع المقبل لاستلام جائزة الأمير من أستوريا للرياضة المرموقة لعام 2026 في أوفييدو.

وأكّد كيلي جونزاليس، المدير الفني لإنتر ميامي، أنّ النجم سينضم مجددًا إلى الفريق بعد يومين من أجل مباراته المقبلة في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

  • تأكيد الرحلة عبر الأطلسي

    سيتوجه ميسي إلى إسبانيا الأسبوع المقبل لتسلّم جائزة أميرة أستورياس للرياضة المرموقة لعام 2026. وأكد جونزاليس، المدير الفني لإنتر ميامي، أن المهاجم سيحضر الحفل في أوفييدو في 22 أكتوبر قبل أن يعود إلى أمريكا الشمالية.

    وسينضم النجم العالمي إلى الفريق مجددًا بعد ذلك بيومين لمواجهة إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي لكرة القدم في هاريسون بولاية نيوجيرسي. وعلى الرغم من ضيق الجدول وكثرة السفر، يؤكد جونزاليس أنه لا يشعر بأي قلق بشأن جاهزية قائده.

    ويقف النادي بأكمله إلى جانب ميسي بشكل كامل في اقتطاعه وقتًا من الموسم لحضور الحفل في بلده الثاني. وقد حسم إنتر ميامي تأهله إلى أدوار خروج المغلوب في الدوري الأمريكي لكرة القدم 2026 بعد فوز حققه مؤخرًا.

  • FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP

    كيلي يدعم نجمه

    وأبرز جونزاليز الأهمية البالغة للحفل، مؤكدًا أن النادي بأكمله شجّع ميسي على تسلّم الجائزة بنفسه. ولم يُبدِ مدرب إنتر ميامي أي قلق بشأن إعادة دمج ميسي مباشرة في قائمة المباراة عقب عودته.

    وقال غونزاليز، وفقًا لما نقلته ESPN: "نعم، لديه هذا الحفل، وأنا سعيد جدًا بأنه سيتسلّم الجائزة بهذه الطريقة. النادي بأكمله يتفق على أنه يجب أن يكون هناك، لأنها جائزة بالغة الأهمية، ليس له وحده بل لعائلته أيضًا.وبعد ذلك، بالطبع، سأعتمد عليه في المباراة. ليو لديه الإمكانية، وليست ميزة، وقد قلت ذلك قبل أيام بعد المباراة، أريده أن يكون بحالة جيدة. هو بحاجة إلى هذا. سيكون هناك، ثم سيكون معي في المباراة، لذا أنا غير قلق على الإطلاق بشأن ذلك".

  • تقدير تاريخي لميسي

    تُمنح جائزة أميرة أستورياس تقديرًا للإنجازات البارزة في مجالات متعددة، منها الأدب والتعاون الدولي والرياضة. وقد اختارت رئيسة المؤسسة تيريزا بيراليس ولجنة التحكيم الأيقونة الأرجنتينية عندما أُعلن عن ذلك في يونيو.

    وصنع ميسي التاريخ بعدما أصبح أول لاعب كرة قدم على الإطلاق يحصل على هذا التكريم. وتأتي الجائزة تقديرًا لموهبته الرياضية الاستثنائية ولمساهمته الأوسع خارج الملعب.

    وقال ميسي عندما أُعلن فوزه للمرة الأولى: "الحقيقة أنه مصدر فخر كبير لي أن أتمكن من تلقي هذا التقدير لما يحمله من أهمية، ولأنه تقدير ليس فقط لما أفعله داخل الملعب بل أيضًا خارجه، أنا سعيد جدًا، وممتن جدًا".

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  • Inter Miami CF v New York City FCGetty Images Sport

    يتحول التركيز إلى أتلانتا

    قبل التوجه إلى إسبانيا، يتعين على ميسي وإنتر ميامي التركيز أولاً على مهامهما العاجلة في الدوري. ويحل الفريق ضيفاً على أتلانتا يونايتد يوم السبت، في محاولة لبناء زخم قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

    ويحتل إنتر ميامي حالياً المركز الثاني في جدول المنطقة الشرقية مع اقتراب الموسم المنتظم من نهايته. كما يتصدر ميسي سباق الحصول على الحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي برصيد 23 هدفاً، بفارق أربعة أهداف عن مهاجم إف سي دالاس بيتار موسا. وبعد الرحلة إلى أتلانتا وحفل منتصف الأسبوع في أوفييدو، سينضم ميسي إلى زملائه في نيوجيرسي لمواجهة ريد بولز.

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