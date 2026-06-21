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قبل مواجهة العراق.. مبابي يدافع عن ديمبيلي ويغازل أوليسي: نحن نتحدث عن الفائز بالكرة الذهبية!
الدفاع عن زميل نجم في الفريق
تحدث مبابي إلى وسائل الإعلام بصفته قائد المنتخب الوطني، وسارع على الفور إلى إبداء دعمه لديمبيلي. ورغم أن مبابي وأوليس استحوذوا على عناوين الصحف في الشوط الثاني من مباراة منتخبهم السابقة في كأس العالم ضد السنغال، إلا أنه أصر على أن ديمبيلي كان في الواقع المهاجم الأبرز خلال الشوط الأول.
ومن المقرر أن يخوض القائد غدًا مباراته الدولية رقم 100 مع منتخب بلاده، وقد نفى أي إشارة إلى أن ديمبيلي يواجه صعوبة في ترك بصمة على الساحة العالمية. بل على العكس، أشاد بالوعي التكتيكي لنجم باريس سان جيرمان، مشددًا على أن وجوده وحده يخلق مساحة أساسية يستغلها بقية الفريق خلال المباريات.
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التأثير الحاسم للفائز بجائزة الكرة الذهبية
وعندما سُئل مباشرةً عن تراجع أداء زميله في المباراة السابقة، قدم مبابي تقييمًا شاملاً للوضع، حرصًا منه على تقدير الجهد الخفي الذي بذله زميله.
وقال مبابي: «عثمان؟ لقد شاهدت المباراة مرتين؛ في الشوط الأول كان الأفضل بين الأربعة في الهجوم، والأكثر بروزاً. وفي الشوط الثاني، كنا أنا ومايكل الحاسمين، لكنه ساهم أيضاً. فقد جذب أحد المدافعين وترك مساحة خالية لتسجيل الهدف الأول. ديمبيلي لاعب هادئ للغاية، وهو الفائز بجائزة الكرة الذهبية، ويحظى بثقة الجميع. أنا متأكد من أنه، بدءًا من الغد، سيعود إلى مستواه مرة أخرى. سيكون لاعبًا أساسيًا بالنسبة لنا، وهذا أمر مؤكد."
تقبُّل منصب القائد والإشادة بأوليسي
كما تحدث مبابي عن المسؤولية الجسيمة التي ينطوي عليها ارتداء شارة القيادة لمنتخب فرنسا. واعترف قائلاً: «أدرك ما أمثله، وأنا واعٍ بأنني أكتب صفحة في تاريخ بلدي». وأضاف: «أحياناً تثقل عليك الضغوط، لكنني كنت محظوظاً بما يكفي لأنني لعبت في هذه البطولة من قبل، ولا أتوقع أن يكون تسجيل هدفين في المباراة الأولى كافياً».
كما خصص بعض الوقت للإشادة بأوليسي الذي تحدثت تقارير عن اهتمام ريال مدريد به، مضيفاً: «إنه لاعب استثنائي يتمتع بأسلوب يحبه الجميع. هناك حركة كبيرة، ولدينا المزيد من اللاعبين الموهوبين، وربما يتألق لاعبان آخران غداً. لديه القدرة على صنع الفارق في كل مباراة».
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ماذا ينتظر فرنسا في المستقبل؟
يتعين على المنتخب الفرنسي إنهاء استعداداته قبل مواجهة العراق يوم الاثنين في مباراة من المتوقع أن تكون مواجهة أخرى مثيرة في كأس العالم.
مع عودة مبابي لقيادة الهجوم، وإبداع أوليسي في صناعة اللعب، وتوق ديمبيلي لإسكات منتقديه، سيسعى الفريق إلى تقديم أداء مهيمن. وفي حال تحقيق الفوز، سيتأهل الفريق إلى دور الـ16 قبل خوض المباراة المتبقية في المجموعة ضد النرويج.