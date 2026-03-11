Goal.com
ترجمه

قبل مباراة بولونيا وروما، إيطاليانو: "غاسبيريني مثال للجميع"

مدرب بولونيا يتحدث عشية مباراة الذهاب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي ضد روما

تحدث فينتشنزو إيطاليانو، مدرب بولونيا، في مؤتمر صحفي عشية مباراة الغد مع روما، في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، المقرر غدًا الساعة 18:45 في ملعب دال أرا.

"لقد تجاوزنا هزيمة فيرونا، ونحن نركز على محاولة استغلال بعض نقاط ضعفهم. لقد راجعت جميع هزائمنا على أرضنا: بعض تلك المباريات استحقينا خسارتها، والبعض الآخر كان بإمكاننا الفوز بها. إنها لحظة وموسم من هذا القبيل، ولكن لا يزال أمامنا مباريات لتغيير مسار الموسم وسنحاول ذلك. لا ينقص لاعبينا الموقف والرغبة والانتباه".

"روما في حالة جيدة: تدافع بقوة، وتستقبل القليل من الأهداف، ولديها مهاجم جيد جدًا مثل مالين. إنها فريق قوي وعلينا أن نكون مستعدين. بشكل عام، أنا أخشى روما".

"لا أعتبر هذه المباراة حاسمة للموسم، لأننا إذا وصلنا إلى ربع النهائي، فسوف تسألونني نفس السؤال. استحقينا الخسارة أمام فيرونا. الدوري الإيطالي دوري صعب للغاية ويجب أن نتقبل الهزائم. لا يزال هناك عشر مباريات، ومن المبكر إصدار حكم نهائي".

  • "بالنسبة للمصابين، لم يتوقف ميراندا تمامًا عن التدريبات، بل واصل التدريب، وإن كان بشكل منفرد. أما هيجم، فيتدرب بشكل فردي منذ حوالي أسبوعين. الإسباني متقدم في التعافي، لكننا سنقيّم غدًا ما إذا كان بإمكان أحدهم أن يتحمل الألم - وفقًا لتقرير Il Corriere dello Sport -. لدى بوبيغا فرصة جيدة للعب كأساسي. إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، وكونه على مقاعد البدلاء لا يعني أنه تم تهميشه. كاسترو أم دالينغا؟ لم أقرر بعد: لا يزال ثيس يعاني من بعض المشاكل البدنية، بينما لعب سانتي كثيرًا مؤخرًا". 

    في مقابلة مع Sky، تحدث إيطاليانو أيضًا عن العشاء الشهير الذي وعد به هو وغاسبيريني منذ فترة طويلة ولم يتم بعد: "سنرى ما إذا كان سيحدث غدًا. أكن له احترامًا كبيرًا وللعمل الرائع الذي قام به في أتالانتا. حتى ريمو (فرويلر، محرر) عاش ذلك عن قرب: كان مثالًا للجميع، حيث تمكن من الفوز بالبطولات والجوائز الشخصية. أكن له احترامًا كبيرًا، وإذا تمكنا من عقد ذلك العشاء، فأنا متأكد من أنه سيستمر لساعات، لأننا سننتهي بالتحدث عن كرة القدم حتى يغلق المطعم". 

