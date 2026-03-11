تحدث فينتشنزو إيطاليانو، مدرب بولونيا، في مؤتمر صحفي عشية مباراة الغد مع روما، في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، المقرر غدًا الساعة 18:45 في ملعب دال أرا.

"لقد تجاوزنا هزيمة فيرونا، ونحن نركز على محاولة استغلال بعض نقاط ضعفهم. لقد راجعت جميع هزائمنا على أرضنا: بعض تلك المباريات استحقينا خسارتها، والبعض الآخر كان بإمكاننا الفوز بها. إنها لحظة وموسم من هذا القبيل، ولكن لا يزال أمامنا مباريات لتغيير مسار الموسم وسنحاول ذلك. لا ينقص لاعبينا الموقف والرغبة والانتباه".

"روما في حالة جيدة: تدافع بقوة، وتستقبل القليل من الأهداف، ولديها مهاجم جيد جدًا مثل مالين. إنها فريق قوي وعلينا أن نكون مستعدين. بشكل عام، أنا أخشى روما".

"لا أعتبر هذه المباراة حاسمة للموسم، لأننا إذا وصلنا إلى ربع النهائي، فسوف تسألونني نفس السؤال. استحقينا الخسارة أمام فيرونا. الدوري الإيطالي دوري صعب للغاية ويجب أن نتقبل الهزائم. لا يزال هناك عشر مباريات، ومن المبكر إصدار حكم نهائي".