تنبيه للمشجعين: البوسنة ليست أيرلندا الشمالية ولا حتى ويلز. تنتظرنا مباراة مختلفة تماماً عن تلك التي فزنا بها (دون أن نبهر) في بيرغامو، بل وحتى عن تلك التي كنا سنخوضها في كارديف. قد يبدو هذا متناقضاً مع الصور النمطية عن كرة القدم البريطانية، لكننا سنواجه فريقاً أكثر قوة بدنية من الويلزيين، مع كثافة أقل وخبرة أكبر. تشكيلة 4-4-2 أكثر تقليدية مقارنة بتشكيلة 4-2-3-1 التي يعتمدها بيلامي، مع مستوى تقني متوسط أقل لكن مع لاعبين بارزين مثل ألايبيغوفيتش وبايراكتاريفيتش، وقوة هجومية أكبر بفضل دزيكو وديميروفيتش، الذي عاد إلى المنتخب الوطني بعد الإصابة التي جعلته يغيب عن آخر مباراتين في المجموعة ضد رومانيا (3-1) والنمسا: 1-1 في فيينا بهدف استقبلته البوسنة في الدقائق الأخيرة، وهو ما كان حاسماً في إرسال البوسنة إلى المباريات الفاصلة.
قبل مباراة البوسنة وإيطاليا: هل يستحق ريتيغي وبوليتانو وباريلا خوض نهائي تصفيات كأس العالم أكثر من إسبوزيتو وباليسترا وكريستانتي؟
بوليتانو أم باليسترا؟
ما الذي تحتاجه إيطاليا إذن لتقديم أداء أفضل وتأمين تأهلها إلى كأس العالم؟ أولاً وقبل كل شيء، المزيد من الحماس والسرعة، وهما صفتان تعاني منهما البوسنة، لكنهما للأسف تفتقر إليهما إيطاليا: سواء بسبب خصائصها أو بسبب تراجع المستوى الحالي للاعبين الرئيسيين مثل باريلا. سيكون من المفيد أيضًا المزيد من عدم القدرة على التنبؤ، وهو ما فوضته خيارات المدرب (التشكيلة وبالتالي اللاعبون) إلى بوليتانو وحده، الذي لم يكن حتى ملهمًا ضد أيرلندا الشمالية. ها هو الشك الذي انتشر في الساعات الأخيرة من عشية الثلاثاء (بوليتانو أم باليسترا؟) يمكن طرحه مرة أخرى بنفس الحجج المؤيدة والمعارضة. يتمتع لاعب نابولي بخبرة دولية أكبر وتعود على الضغوط الشديدة في مثل هذه المباريات. لكن لاعب كالياري الذي تخرج من مدرسة أتالانتا، والذي ظهر لأول مرة في المباراة النهائية في نيو بالانس أرينا، يتمتع بطاقة أكبر، مدعومة بحماس/تهور سنه وموسم ممتاز حتى الآن يتجاوز الأرقام (هدف واحد و4 تمريرات حاسمة). قرار أكثر حساسية لأن مصير المباراة قد يتحدد في ذلك الجانب: في الدفاع البوسني المكون من 4 لاعبين، يعود كولاسيناك، لاعب أتالانتا، إلى أصوله مع أرسنال وشالكه 04، لكنه يعاني أكثر كظهير أيسر مقارنة بمركزه في وسط الدفاع الأيسر في تشكيلة بالادينو المكونة من 3 لاعبين. وينبغي إجراء مزيد من التفكير إذا لعب الموهوب ألايبيغوفيتش (18 عامًا، يلعب حاليًا في سالزبورغ لكنه مملوك لباير ليفركوزن) منذ البداية، بعد دخوله الحاسم في كارديف. من الأكثر ملاءمة للدفاع بين بوليتانو وباليسترا؟ من يستطيع تحقيق التوازن بين المرحلتين ومساعدة مانشيني المتعثر، الذي تعرض بالفعل لضغوط شديدة بسبب سرعة رو وكامبياغي في الدوري الأوروبي؟
فرصة لكريستانتي؟
ليست هذه هي التقييمات الوحيدة التي يجب إجراؤها استعداداً لمباراة الثلاثاء. يضمن كريستانتي التوازن وكذلك توقيت الدخول: هل من المنطقي اعتباره بديلاً لباريللا، منذ البداية أو إذا ما تأكدت النواقص البدنية وبالتالي الفنية التي عانى منها لاعب إنتر في الفترة الأخيرة؟ على أي حال، يجب استبعاد تبادل المراكز بين تونالي وباريللا، الذي يفقد في الجهة اليسرى الوسطى التلقائية التي يتمتع بها في الجهة المقابلة، كما تثبت الصعوبات العديدة في المباريات التي اضطر فيها إلى ترك الجهة اليمنى الوسطى لفراتيسي.
وأخيرًا، السؤال الأهم: ريتيغي أم بيو إسبوزيتو؟ يتمتع بيو بشعبية كبيرة وموجة عاطفية حماسية: فهو يتمتع بالطاقة والقوة والمهارة الفنية، ولكن الأهم من ذلك كله هو شخصيته. لا يرتجف أمام المسارح الكبرى: دوري أبطال أوروبا، وملعب سان سيرو مع إنتر ومشاركة مع المنتخب الإيطالي، وتسجيله أهدافًا ضد يوفنتوس والنرويج في أول مباراة له كأساسي مع المنتخب. إشراكه منذ الدقيقة الأولى سيكون إشارة قوية له وللفريق، لكنه يعني أيضًا التخلي عن البديل الرئيسي أثناء المباراة. إنه شك ليس بالهين، بالنسبة لغاتوسو وللـ 60 مليون مشجع المنتشرين في جميع أنحاء إيطاليا. لرينو السلطة (والعبء الكبير) لاتخاذ القرارات النهائية.