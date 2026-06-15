كوركوريلا انضم للقائمة .. رونالدو، فيجو وأبرز النجوم التي ارتدت قميص برشلونة وريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد إتمام التعاقد مع مارك كوكوريلا من صفوف تشيلسي ليوقع اللاعب عقدًا لمدة 6 مواسم.
وانضم كوكوريلا لقائمة من اللاعبين الذين سبق لهم تمثيل برشلونة وريال مدريد.
ويتصدر لويس فيجو قائمة هذه الأسماء، ربما يعود السبب في ذلك إلى كونه الأكثر كراهية من قبل جماهير برشلونة التي لم تتخيل يومًا ما، أن يكون أفضل لاعب في العالم هو عربون فلورينتينو بيريز لجماهير ريال مدريد بعد أن فاز بالانتخابات الرئاسية للملكي، لذا تلقى استقبالًا عدائيًا للغاية بمجرد عودته إلى كامب نو مرة أخرى، وبالطبع لم يكن مرحبًا به على الإطلاق.
في هذا التقرير يقودكم جول للتعرف على بقية اللاعبين الذين قاموا باللعب لصفوف ريال مدريد وبرشلونة.