قبل أيام من مواجهات مانشستر سيتي وبرشلونة.. لويس إنريكي يعترف بمشاكل باريس سان جيرمان!

أثنى لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بشكل كبير على فريق لومان المنافس بعد أن شاهد فريقه يحقق فوزًا بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي على أرضية ملعب حدائق الأمراء. فقد منحت ركلة جزاء سجلها لوكاس بيرالدو، ثم هدفا خفيتشا كفاراتسخيليا وماجنيس أكليوش في الشوط الثاني، باريس سان جيرمان فوزه الرابع على التوالي في جميع المسابقات.

ورغم أن لويس مافوتا أعاد التعادل للفريق الضيف بشكل مؤقت في الدقيقة 54، أظهر باريس سان جيرمان قدرة على الصمود لاستعادة السيطرة على مجريات اللقاء.

وأقر لويس إنريكي بصعوبة الاختبار الذي فرضه الفريق الصاعد حديثًا.