قبل أيام من الانتخابات .. الحكم بالسجن على رئيس فنربخشه!

حكمت محكمة في اسطنبول على رئيس نادي فنربخشة ساران وشقيقه آلان كينان بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر. كما فُرضت على كل منهما غرامة قضائية تبلغ حوالي 9000 جنيه إسترليني، وذلك في غيابهما عن الجلسة التي عقدتها محكمة اسطنبول الجنائية الابتدائية الثالثة والعشرون.

وجاءت هذه الإجراءات القضائية عقب لائحة اتهام زعمت بث إعلانات غير قانونية عن المقامرة خلال مباراة كرة قدم تم بثها عبر مجموعة إعلامية يملكها ساران.