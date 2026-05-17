قبل اللقاء الأخير للموسم .. بوجبا يتعرض للإصابة من جديد
ضربة قاسية لنجم موناكو بسبب الإصابة
سيغيب بوجبا عن المباراة الأخيرة لموناكو في الدوري الفرنسي للموسم 2025-2026، بعد استبعاده من التشكيلة التي ستواجه ستراسبورج يوم الأحد المقبل.
ويغيب لاعب الوسط البالغ من العمر 33 عامًا، الذي عانى من صعوبات في الحفاظ على لياقته البدنية بشكل مستمر هذا الموسم، حاليًا بسبب إصابة في الفخذ، والتي تبين أنها خطيرة بما يكفي لمنعه من المشاركة في المباراة الختامية للموسم.
وكان اللاعب الدولي الفرنسي، الذي انضم إلى موناكو في صيف 2025 بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب فشل اختبار المنشطات، قد تمكن من المشاركة في ثلاث من مباريات النادي الست السابقة في الدوري، حيث أظهر لمحات من الجودة التي جعلته في يوم من الأيام أغلى لاعب في العالم. ومع ذلك، فإن هذه النكسة البدنية الأخيرة تعني أنه ينهي الموسم المحلي بست مباريات فقط في المجموع، وهو رصيد يعكس الفترة الصعبة التي يمر بها الفائز بكأس العالم مع اقتراب نهاية مسيرته الكروية.
قائمة طويلة بالمتغيبين عن بوكوجنولي
يواجه مدرب موناكو سيباستيان بوكوجنولي معضلة كبيرة في اختيار التشكيلة بينما يستعد لزيارة ملعب "ستاد دو لا مينو".
فبوجبا ليس الاسم البارز الوحيد الغائب عن البعثة، حيث يواجه نادي الإمارة أزمة إصابات قضت على قلب تشكيلة الفريق الأول في أسوأ توقيت ممكن.
بالإضافة إلى الفرنسي، سيغيب عن موناكو كل من إريك ديير وكاسوم أواتارا وكايو هنريكي وفاندرسون. كما أن خط الوسط يعاني من نقص في العناصر، حيث لن يتمكن ألكسندر جولوفين وستانيس إيدومبو من المشاركة. هذا النقص في العمق يترك بوكونولي بخيارات محدودة وهو يسعى لتخطي عقبة صعبة في المباراة خارج أرضه.
التأهل الأوروبي على المحك
على الرغم من قائمة الإصابات الطويلة، لا تزال الرهانات كبيرة بالنسبة لموناكو الذي يواصل صراعه على حجز مكان في دوري المؤتمرات الموسم المقبل.
ويحتل النادي حالياً المركز السابع في الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مارسيليا صاحب المركز السادس، ويعد تحقيق الفوز على ستراسبورج أمراً ضرورياً للحفاظ على آماله في المشاركة في المسابقات الأوروبية خلال موسم 2026-2027.
تم الإعلان عن التشكيلة الكاملة للرحلة إلى ستراسبورج
فيما يلي التشكيلة المؤكدة لفريق موناكو التي ستسافر لخوض مباراة الأحد مساءً: لوكاس هراديكي، فيليب كون، يان لينارد - ووت فايس، ثيلو كيرر، كريستيان ماويسا، صامويل نيبومبي، جوردان تيزي - ماغنيس أكليوش، ألادجي بامبا، بابي كابرال، لامين كامارا، مامادو كوليبالي، إيلان توري، دينيس زاكاريا - سيمون أدينجرا، فولارين بالوجون، ميكا بيريت، باريس برونر، أنسو فاتي، أومار كوناتي.