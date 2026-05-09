قبل الكلاسيكو .. فليك يعلق على أزمة فالفيردي وتشواميني في ريال مدريد

تتصاعد حدة التوتر قبيل اللقاء الأخير بين برشلونة وريال مدريد في مباراة «الكلاسيكو». وتشهد غرفة ملابس ريال مدريد توتراً متزايداً في أعقاب سلسلة من النتائج السيئة، حيث دخل كل من أوريليان تشواميني وفيديريكو فالفيردي في شجار داخل ملعب التدريب.

وسُئل فليك عن الموقف خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة، وأوضح أنه لا ينوي التعليق على الأمور داخل معسكر المنافس. وبدلاً من ذلك، ركز مدرب برشلونة بشكل قوي على فريقه، حيث يستعد الكتالونيون لإحدى أهم مباريات الموسم.