قائمة بلجيكا النهائية في كأس العالم | استبعاد ثنائي أياكس ويوفنتوس .. ضم لوكاكو ومفاجأة "موهبة إسبانيا"

لم تكن هناك قائمة أولية. وعلى غرار فرنسا، التي كشفت عن قائمتها النهائية مساء الخميس، أعلنت بلجيكا مباشرةً عن أسماء اللاعبين الـ26 الذين سيشاركون في كأس العالم 2026.

وكشف رودي جارسيا، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، والمدرب السابق لروما، عن أسماء اللاعبين الذين سيتوجهون إلى أمريكا الشمالية، في غضون بضعة أسابيع، فيما أثار جدلًا بسبب اسم واحد على وجه الخصوص: ميكا غودتس.

غودتس، اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا من فريق أياكس، والذي بات محل تشجيع كبير في بلجيكا، تم استبعاده من القائمة النهائية، في حين تقرر استدعاء لوكيباكيو، جناح بنفيكا.

أما بالنسبة للدوري الإيطالي، فيوجد روميلو لوكاكو، الذي يواجه موسمًا غريبًا على أقل تقدير مع نابولي، نظرًا للإصابة الطويلة التي تعرض لها أولاً، ثم الخلافات الداخلية بعد ذلك.

في المقابل، لم يتم اختيار أوبيندا، مهاجم يوفنتوس الذي لم يمر بموسم مثير مع الفريق، وبالنسبة لكتيبة لوتشيانو سباليتي، يعد هذا استبعاد آخر، بعد الاستبعاد المزدوج لخيفرين تورام وكالولو من القائمة النهائية لمنتخب فرنسا بقيادة ديشان.

وعلى عكس أوبيندا، يشارك بالطبع كيفين دي بروينه، زميل لوكاكو في نابولي، وكذلك دي كيتيلاري من أتالانتا، ضمن خط الهجوم القوي الذي يجعل بلجيكا واحدة من أقوى المنتخبات في كأس العالم 2026 المقبلة. وأخيرًا، من بين نجوم الكالتشيو، نشاهد "الإيطاليين" أيضًا دي فينتر وسايلمايكرس من ميلان.

أما المفاجأة الكبرى التي قدمها جارسيا فهي ماتياس فرنانديز-باردو، المولود في بروكسل والذي لعب مع المنتخبات البلجيكية للشباب في السنوات الأخيرة، قبل أن يتم استدعاؤه للمنتخب الإسباني تحت 20 عامًا، ليتم استبعاده من كأس العالم للفئة العمرية 2025 قبل بدء البطولة.

وبعد ساعات قليلة من إعلان رودي جارسيا، حصل لاعب ليل على تغيير الجنسية، من الإسبانية إلى البلجيكية، مما سمح له بالانضمام إلى قائمة الـ 26 لاعبًا لكأس العالم في يونيو المقبل.