قائمة الأرجنتين: مستعمرة مدريدية وغيابات صادمة!.. ليونيل ميسي يقود "الحرس القديم" للدفاع عن اللقب المونديالي

في الوقت الذي انتظرت فيه الجماهير الأرجنتينية بلهفة كبيرة، الإعلان عن قائمة "التانجو" المونديالية؛ كان المدير الفني ليونيل سكالوني يجهز في غرفته المُغلقة، بعض المفاجآت الكبيرة.

منتخب الأرجنتين يدخل بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ للدفاع عن اللقب الذي تم تحقيقه، في نسخة قطر 2022.

ويتواجد الأرجنتينيون في "المجموعة العاشرة"، ببطولة كأس العالم 2026؛ إلى جانب كل من الجزائر، ومنتخبي النمسا والأردن.

ولتجاوز هذه المجموعة، ومن ثم مواصلة الرحلة في الأدوار الإقصائية بعد ذلك، اعتمد سكالوني على مزيج من "الحرس القديم" والوجوه الجديدة؛ إلى جانب اللجوء إلى ما يُمكن تسميته بـ"المستعمرات الكروية"، لخلق نوع من التجانس.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد الإعلان عن قائمة منتخب الأرجنتين المونديالية، بشكلٍ رسمي..