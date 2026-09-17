وصلت معركة حراسة المرمى الألماني إلى نهايتها أخيراً بعدما سلّم كلوب القفازات رسمياً إلى تير شتيجن. فبعد سنوات قضاها بديلاً للأسطورة نوير، نال الحارس المملوك لبرشلونة، الذي يعيد بناء مستواه حالياً على سبيل الإعارة في صفوف أياكس، ثقة المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.

وفي حديثه عن هذا القرار، كان كلوب حاسماً بشأن الحاجة إلى استقرار في خط الدفاع. وقال المدرب السابق لليفربول مؤكداً، عبر Bulinews، عندما سُئل عمّا إذا كان لديه حارس مرمى أساسي: «نعم، في الوقت الراهن، هناك حارس واحد، وهو مارك أندريه تير شتيجن».

ومن الواضح أن المدرب يسعى إلى بناء هوية جديدة للمنتخب الألماني، لكنه يعتقد أن التقدم يجب أن يرتكز على قيادة أصحاب الخبرة.



