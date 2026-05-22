قائمة إنجلترا لكأس العالم 2026: مفاجآت توخيل تتأكد .. استبعاد فودين وأرنولد وكول بالمر!

سيطر الجدل حول من سيشغل مراكز صناعة اللعب الإبداعية على المناقشات التي سبقت اختيار التشكيلة، حيث تتمتع إنجلترا بوفرة مذهلة من المواهب في هذا القطاع. ويبدو أن بيلينجهام، نجم ريال مدريد «الجالاكتيكو»، مقدر له أن يشغل دور رقم 10 في صفوف «الأسود الثلاثة». وسيشكل إيبيريتشي إيزي، الذي استمتع مؤخرًا بمذاق المجد بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، خيارًا بديلاً، إلى جانب نجم أستون فيلا مورجان روجرز.

سيقود هاري كين، بصفته قائد الفريق الذي حطم الأرقام القياسية، خط الهجوم ويبحث عن الأهداف. غالبًا ما تم تجاهل توني، الذي يلعب في الدوري السعودي، من قبل توخيل، لكنه استحق العودة في الوقت المناسب تمامًا. سيأمل مهاجم أستون فيلا واتكينز أيضًا في إثبات قدرته على تكرار بطولاته في نصف النهائي ضد هولندا في يورو 2024.

جوردان هندرسون هو لاعب آخر ذو خبرة حصل على فرصة، في حين أن عودة كوبي ماينو إلى مستواه في مانشستر يونايتد تحت قيادة مايكل كاريك جعلته يكمل مسيرة ناجحة في وقت متأخر نحو صفوف كأس العالم. يعد مادويكي اختيارًا مفاجئًا على الأجنحة، نظرًا لأنه ليس لاعبًا أساسيًا مضمونًا في آرسنال، لكن راشفورد المعار من برشلونة ومهاجم نيوكاسل أنتوني جوردون يوفران القوة والسرعة مع كونهما متعددين الاستخدامات بما يكفي للعب في الوسط.

لا توجد مفاجآت في مجموعة حراس المرمى، لكن جون ستونز - الذي يستعد للانتقال كلاعب حر من مانشستر سيتي - تم اختياره على الرغم من موسمه الصعب مع النادي بسبب الإصابات. أصبح قائد تشيلسي ريس جيمس الخيار المفضل في مركز الظهير الأيمن، بينما سيتنافس نيكو أورايلي وجيد سبنس على الجانب الأيسر.